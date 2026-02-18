Lasse Lehtinen kuvaa elävästi sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä ja sen taustoja

Keväällä 1946 päättyi dramaattinen ja kuohuttanut oikeudenkäynti, jossa entinen tasavallan presidentti, neljä entistä pääministeriä ja kolme entistä ministeriä tuomittiin vankeuteen "sotiin syyllisinä".

Nyt julkaistava teos kuvaa elävästi Suomessa koettua näytösoikeudenkäyntiä, jossa neuvostodiktatuuri ja kotimainen äärivasemmisto janosivat valtaa. Kiistelevän kansankunnan enemmistön mielestä Suomea nöyryytettiin ja juurrutettiin idän vaikutuspiiriin. Samalla kirja kuvaa Suomen ja Neuvostoliiton monimutkaisia suhteita, kotimaisen vasemmiston sisäisiä ristiriitoja sekä yksittäisten henkilöiden kuten Väinö Tannerin, Risto Rytin, J.K. Paasikiven, Urho Kekkosen sekä Otto Wille Kuusisen merkitystä Suomen historian tärkeisiin ratkaisuihin.

Ketkä loppujen lopuksi olivat syyllisiä Suomen päätymiseen sodan osapuoleksi ja ketkä syyllisten nimeämiseen? Suomen sotasyyllisyystuomioista tulee kuluneeksi helmikuussa 80 vuotta, joten on hyvä tarkastella kysymystä sotaan syyllisyydestä. Kysymys on yhä aiheellinen maailmassa. jossa sotien syyllisyyskysymyksiä arvioidaan, ja poliittiikka vaikuttaa oikeudenkäynteihin.



Sotien syyllisyyden on kirjoittanut filosofian tohtori Lasse Lehtinen. Hän on kirjoittanut tietokirjoja ja romaaneja kuudella vuosikymmenellä ja hänet tunnetaan kantaa ottavana pakinoitsijana ja luennoitsijana, TV-juontajana ja -käsikirjoittajana.



