Lasse Lehtinen kuvaa elävästi sotasyyllisyysoikeudenkäyntiä ja sen taustoja
18.2.2026 13:06:42 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Lasse Lehtisen uusin historiateos Sotien syyllisyys avaa taustoja Suomen sotavuosien poliittisiin ratkaisuihin ja 80 vuotta sitten päättyneeseen sotasyyllisyysoikeudenkäyntiin. Kirja kysyy, ketkä todella olivat syyllisiä Suomen päätymiseen sodan osapuoleksi ja ketkä syyllisten nimeämiseen.
Keväällä 1946 päättyi dramaattinen ja kuohuttanut oikeudenkäynti, jossa entinen tasavallan presidentti, neljä entistä pääministeriä ja kolme entistä ministeriä tuomittiin vankeuteen "sotiin syyllisinä".
Nyt julkaistava teos kuvaa elävästi Suomessa koettua näytösoikeudenkäyntiä, jossa neuvostodiktatuuri ja kotimainen äärivasemmisto janosivat valtaa. Kiistelevän kansankunnan enemmistön mielestä Suomea nöyryytettiin ja juurrutettiin idän vaikutuspiiriin. Samalla kirja kuvaa Suomen ja Neuvostoliiton monimutkaisia suhteita, kotimaisen vasemmiston sisäisiä ristiriitoja sekä yksittäisten henkilöiden kuten Väinö Tannerin, Risto Rytin, J.K. Paasikiven, Urho Kekkosen sekä Otto Wille Kuusisen merkitystä Suomen historian tärkeisiin ratkaisuihin.
Ketkä loppujen lopuksi olivat syyllisiä Suomen päätymiseen sodan osapuoleksi ja ketkä syyllisten nimeämiseen? Suomen sotasyyllisyystuomioista tulee kuluneeksi helmikuussa 80 vuotta, joten on hyvä tarkastella kysymystä sotaan syyllisyydestä. Kysymys on yhä aiheellinen maailmassa. jossa sotien syyllisyyskysymyksiä arvioidaan, ja poliittiikka vaikuttaa oikeudenkäynteihin.
Sotien syyllisyyden on kirjoittanut filosofian tohtori Lasse Lehtinen. Hän on kirjoittanut tietokirjoja ja romaaneja kuudella vuosikymmenellä ja hänet tunnetaan kantaa ottavana pakinoitsijana ja luennoitsijana, TV-juontajana ja -käsikirjoittajana.
Sotien syyllisyys ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.2.2026.
KUTSU SODAN SYYLLISYYS -SEMINAARIIN
Median edustajat ovat tervetulleita Risto Ryti -seuran ja Väinö Tannerin säätiön järjestämään Sodan syyllisyys -seminaariin, jossa Lasse Lehtinen on yksi puhujista. Seminaari järjestetään 10.3. iltapäivällä Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Tarkemmat tiedot seminaarista ilmo.muuronen@otava.fi.
Missä: Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33 Helsinki
Milloin: 10.3.2026 iltapäivällä
Lisätiedot ja ilmottautumiset: ilmo.muuronen@otava.fi
PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Cara Knuutisen hurmaava Saparo Kärsämö kertoo ennakkoluuloista ja uusista ystävistä18.2.2026 11:45:00 EET | Tiedote
Riemastuttavan suloinen kuvakirja pienestä rantaröhköstä nimeltä Saparo Kärsämö on täydellistä luettavaa yhteisiin iltasatuhetkiin.
Mitä ajattelee ja tuntee ihminen, joka on valmis kuolemaan nuorena, ettei kenenkään muun tarvitsisi? Aseistakieltäytyjä Arndt Pekurinen teki valinnan periaatteiden ja oman elämänsä välillä18.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Liisa Louhelan Mies joka kantoi aurinkoa sylissään on suuri rauhan romaani Suomen tunnetuimmasta aseistakieltäytyjästä Arndt Pekurisesta (1905–1941) ja hänen dramaattisista elämänvaiheistaan 1920–1940-luvuilla.
Finlandia-palkitun Helena Sinervon uusi runokokoelma kertoo voimista, jotka sukupolvesta toiseen raapivat ja huutavat ihmisen sisällä17.2.2026 11:54:08 EET | Tiedote
Runojen puhujan arkeen, uniin ja ajatuksiin hiipii tuon tuosta tiikeri. Kolmesataa kiloa eläintä avaa runoissa väylän raivoon, muistamiseen, oikeudentajuun ja kaipuuseen. Räjähtävä voima pauhaa runoissa kita auki ja rouhaisee lopulta niskat poikki koko patriarkaatilta, hirviöistä tuhoisimmalta. ”Tiikeri loikkaa sumuun pukeutuneena alkovista ja rouskaisee hirviöltä kaulan poikki, juo veret. Tiikerin ja minun välillä ei ole mitään rajaa. Miten maukasta liha voikin olla, melkein kuin tryffeliä suupielistä nuoleskelisi." Nyt julkaistavan Tiikerin tehtävät on kirjoittanut Helena Sinervo, arvostettu runoilija, kirjailija ja suomentaja. Hän on voittanut muun muassa Finlandia-palkinnon, arvostetun Tanssiva karhu -runopalkinnon kahdesti ja hänelle on myönnetty Aleksis Kiven rahaston elämäntyöpalkinto. Sinervon runoja on käännetty yli 30 kielelle. Runokokoelma Tiikerin tehtävät on arvostelu- ja käsittelyvapaa 26.2.2026. PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.
Fantasiasarja Nevermoor jatkuu viimein: Hopeasyntyinen – Morriganin arvoitus ilmestyy maaliskuussa17.2.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Jessica Townsendin huippusuositun fantasiaseikkailun neljättä osaa on odotettu ilmestyväksi vuodesta 2022. Nyt fanien odotus päättyy.
Aatteiden palo repii ja yhdistää Olli Jalosen romaanissa Puhdas viiruinen elämä16.2.2026 10:50:00 EET | Tiedote
Kaksinkertaisen Finlandia-voittajan Olli Jalosen odotettu uutuus Puhdas viiruinen elämä on vavahduttava romaani aatteen palosta, joka tuhoaa ja parantaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme