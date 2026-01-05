Zellerin Totuus ensimmäistä kertaa Suomessa
5.2.2026 17:00:00 EET | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote
Florian Zellerin kiitelty draamakomedia Totuus (La Vérité) saa Suomen kantaesityksensä 12.2.2026 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä.
Ranskalaiskirjailija Florian Zellerin Totuus tarkastelee terävällä otteella totuuden, valheiden ja ihmissuhteiden jännitteitä. Tarinan keskiössä on Vincent, joka on ollut naimisissa Sophien kanssa kymmenen vuotta. Pinnan alla kuitenkin kuohuu: Vincentillä on suhde lapsuudenystävänsä Paulin puolison Alicen kanssa.
Totuus on osa Suomen Kulttuurirahaston käynnistämää ja rahoittamaa Maailma näyttämölle -hanketta, jossa tuetaan näyttämöteosten suomentamista ja esittämistä suomalaisissa teattereissa. Näytelmän on suomentanut Aino Piirola.
Teos kysyy, mikä on totuus – ja mikä on rakkautta. Onko rakkautta kertoa totuus vai jättää kertomatta?
"Ajattelen, että kaikki me lopulta haluaisimme olla edes hetken jonkun syleilyssä, tulla nähdyksi ja rakastetuksi. Ja jotta tämä on mahdollista, on meidän oltava rehellisiä", sanoo vieraileva ohjaaja Emma Mattila. Hän vierailee Vaasassa nyt kolmatta kertaa ja on aiemmin ohjannut Vaasan kaupunginteatteriin koko perheen näytelmät Irmeli – kummitusseikkailu (2022) ja Peppi Pitkätossu (2024).
Teoksen skenografiasta vastaa toista kertaa Vaasan kaupunginteatterissa vieraileva Riku Suvitie, joka suunnitteli lavastuksen ja puvustuksen myös Mattilan ohjaamaan Irmeli – kummitusseikkailuun.
"Näytelmän henkilöt kohtaavat toisensa porvarillisen elämän tutuilla näyttämöillä, astuen niille parhaan ystävän, kumppanin tai rakastajan opituissa rooleissa. Näytelmä kysyy, onko sillä merkitystä, ovatko suhteemme rehellisiä vai eivät, jos ne ovat uskottavia?" kuvailee Suvitie teoksen maailmaa.
Suunnittelevana valaistus‑ ja videomestarina toimii Teemu Vähänen, äänisuunnittelusta vastaavat Heikki J Järvi ja Marko Rokala, ja kampaaja-maskeeraajana työskentelee Ella Stolt.
Rooleissa nähdään Milla Kangas (Vincent), Mari Hirvi (Sophie), Toni Ikola (Paul) sekä Anni-Maija Koskinen (Alice).
Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy. Ensi-ilta nähdään torstaina 12.2.2026 klo 19 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Esitys on kestoltaan noin 2 tuntia sisältäen väliajan, ja sitä suositellaan yli 12-vuotiaille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi SippolaTiedottajaPuh:040 773 7587heidi.sippola@vaasa.fi
Seppo VälinenTeatterinjohtajaPuh:040 575 5231seppo.valinen@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunginteatteri
Vaasan kaupunginteatterin katsojaluvut kasvoivat – Piaf vuoden katsotuin5.1.2026 12:20:00 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginteatterin katsojamäärät kasvoivat vuonna 2025 noin 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Teatterissa vieraili lähes 41 000 kävijää, ja vuosi tarjosi taiteellisesti korkeatasoisen ohjelmiston sekä monipuolisia yleisötyön tapahtumia.
Tuntematon seikkailu sukeltaa improvisaation maailmaan6.11.2025 16:30:00 EET | Tiedote
Vaasan kaupunginteatteri tuo näyttämölle täysin improvisoidun lastenteatteriesityksen Tuntematon seikkailu, joka saa ensiesityksensä päiväkotiesityksellä torstaina 13. marraskuuta Julia-näyttämöllä. Ensiesityksen jälkeen kiertuenäytelmä on tilattavissa päiväkoteihin, esikouluihin sekä erilaisille yhdistyksille.
Ikuisesti nuori juhlii elämäniloa24.10.2025 17:45:00 EEST | Tiedote
Erik Gedeonin riemukas musiikkikomedia Ikuisesti nuori saa ensi-iltansa 31. lokakuuta Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä ja kuljettaa yleisön aikamatkalle tulevaisuuteen.
Teatteri muuttuu suunnistusmaastoksi20.10.2025 16:45:00 EEST | Tiedote
Vaasan Suunnistajat ry järjestää yhteistyössä Vaasan kaupunginteatterin kanssa sisäsuunnistustapahtuman teatterin tiloissa sunnuntaina 23. marraskuuta 2025.
Tarpeettomia ihmisiä kuvaa yhteiskunnan unohtamia16.10.2025 17:15:00 EEST | Tiedote
Reko Lundánin Tarpeettomia ihmisiä saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä 23.10.2025. Esitykset jatkuvat 20.12.2025 asti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme