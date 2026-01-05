Vaasan kaupunginteatteri

Zellerin Totuus ensimmäistä kertaa Suomessa

5.2.2026 17:00:00 EET | Vaasan kaupunginteatteri | Tiedote

Florian Zellerin kiitelty draamakomedia Totuus (La Vérité) saa Suomen kantaesityksensä 12.2.2026 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä.

Totuus (2026). Kuvassa Anni-Maija Koskinen ja Milla Kangas. Kuva Guillaume Roujas
Totuus (2026). Kuvassa Anni-Maija Koskinen ja Milla Kangas. Kuva Guillaume Roujas

Ranskalaiskirjailija Florian Zellerin Totuus tarkastelee terävällä otteella totuuden, valheiden ja ihmissuhteiden jännitteitä. Tarinan keskiössä on Vincent, joka on ollut naimisissa Sophien kanssa kymmenen vuotta. Pinnan alla kuitenkin kuohuu: Vincentillä on suhde lapsuudenystävänsä Paulin puolison Alicen kanssa.

Totuus on osa Suomen Kulttuurirahaston käynnistämää ja rahoittamaa Maailma näyttämölle -hanketta, jossa tuetaan näyttämöteosten suomentamista ja esittämistä suomalaisissa teattereissa. Näytelmän on suomentanut Aino Piirola. 

Teos kysyy, mikä on totuus – ja mikä on rakkautta. Onko rakkautta kertoa totuus vai jättää kertomatta?

"Ajattelen, että kaikki me lopulta haluaisimme olla edes hetken jonkun syleilyssä, tulla nähdyksi ja rakastetuksi. Ja jotta tämä on mahdollista, on meidän oltava rehellisiä", sanoo vieraileva ohjaaja Emma Mattila. Hän vierailee Vaasassa nyt kolmatta kertaa ja on aiemmin ohjannut Vaasan kaupunginteatteriin koko perheen näytelmät Irmeli – kummitusseikkailu (2022) ja Peppi Pitkätossu (2024).

Teoksen skenografiasta vastaa toista kertaa Vaasan kaupunginteatterissa vieraileva Riku Suvitie, joka suunnitteli lavastuksen ja puvustuksen myös Mattilan ohjaamaan Irmeli – kummitusseikkailuun.  

"Näytelmän henkilöt kohtaavat toisensa porvarillisen elämän tutuilla näyttämöillä, astuen niille parhaan ystävän, kumppanin tai rakastajan opituissa rooleissa. Näytelmä kysyy, onko sillä merkitystä, ovatko suhteemme rehellisiä vai eivät, jos ne ovat uskottavia?" kuvailee Suvitie teoksen maailmaa.

Suunnittelevana valaistus‑ ja videomestarina toimii Teemu Vähänen, äänisuunnittelusta vastaavat Heikki J Järvi ja Marko Rokala, ja kampaaja-maskeeraajana työskentelee Ella Stolt. 

Rooleissa nähdään Milla Kangas (Vincent), Mari Hirvi (Sophie), Toni Ikola (Paul) sekä Anni-Maija Koskinen (Alice).

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy. Ensi-ilta nähdään torstaina 12.2.2026 klo 19 Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä. Esitys on kestoltaan noin 2 tuntia sisältäen väliajan, ja sitä suositellaan yli 12-vuotiaille.

Totuus (2026). Kuvassa Milla Kangas ja Mari Hirvi. Kuva Guillaume Roujas
Totuus (2026). Kuvassa Milla Kangas ja Mari Hirvi. Kuva Guillaume Roujas
Totuus (2026). Kuvassa Toni Ikola ja Milla Kangas. Kuva Guillaume Roujas
Totuus (2026). Kuvassa Toni Ikola ja Milla Kangas. Kuva Guillaume Roujas
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.

