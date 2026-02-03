Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalit Seinäjoella ja Turussa helmikuun lopussa
4.2.2026 17:28:31 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin loppuotteluiden pelipaikkakunnat ja areenat on päätetty. Miesten finaali SPV – Nokian KrP pelataan lauantaina 28.2. Seinäjoen urheilutalossa. Naisten loppuottelu FBC Loiston ja EräViikinkien välillä on vuorossa seuraavana päivänä Kupittaan palloiluhallissa. Molemmat ottelut alkavat klo 14 ja näkyvät Nelosella.
Tällä kaudella Suomen Cupin mestaruudet ratkaistaan viime vuoden tapaan kahdessa erillisessä finaalitapahtumassa, jotka pelataan toisen finaalijoukkueen kotikentällä.
– Cupin välierävaiheessa joukkueilta tiedusteltiin halukkuutta järjestää finaali kotikentällään tilaisuuden avautuessa, kertoo Salibandyliiton kehittämispäällikkö Timo Toivonen.
– Käytyjen keskustelujen pohjalta päätettiin, että naisten Cupin finaalin järjestää FBC Loisto Kupittaan palloiluhallissa. Miesten loppuottelu pelataan SPV:n isännöimänä Seinäjoen urheilutalossa.
Nelonen Media näyttää finaalit
Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalien televisio-oikeudet siirtyivät täksi kaudeksi Yleltä Nelonen Medialle. Loppuottelut nähdään suorina lähetyksinä Nelosella. Cupin aiempien vaiheiden ottelut ovat katsottavissa Salibandyliiton omassa videopalvelussa SalibandyTV:ssä.
Ohjelmaa myös lapsille ja nuorille
Miesten MM-kisat pelataan tämän vuoden joulukuussa Tampereella ja loppuvuodesta 2027 naisten maailmanmestaruus ratkeaa Turussa. Naisten Cupfinaalin yhteydessä MM-kisat tarjoavat lipun ostaneiden perheiden lapsille ja nuorille maksuttoman seikkailuareenan. Seikkailuareenalla pääsee pelaamaan säbää, kokeilemaan lajinomaista dartsia sekä pomppimaan ja seikkailemaan erilaisilla radoilla.
Suomen Cupin finaalit 28.2.-1.3.2026
La 28.2. Miesten finaali klo 14 SPV – Nokian KrP, Seinäjoen urheilutalo
Su 1.3. Naisten finaali klo 14 FBC Loisto – EräViikingit, Kupittaan palloiluhalli
Miehet pelaavat perinteikkään Suomen Cupin mestaruudesta 37. ja naiset 33. kerran. Miehissä Suomen Cupin hallitseva mestari on Nokian KrP ja naisten sarjassa TPS Turusta.
Näin ratkesivat Cupin finalistit
Miesten välierät
Karjanlahti iski jatkoajalla – SPV ensimmäisenä Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaliin
Nokian KrP:stä SPV:n cupfinaalivastustaja – Blackbirds taisteli viimeiseen sekuntiin saakka
Naisten välierät
EräViikingit Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin naisten ensimmäinen finalisti
Aurelija Zarina iski jatkoajalla – FBC Loisto Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaaliin
