Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin finaalit Seinäjoella ja Turussa helmikuun lopussa

Kouvolan Lakritsi Suomen Cupin loppuotteluiden pelipaikkakunnat ja areenat on päätetty. Miesten finaali SPV – Nokian KrP pelataan lauantaina 28.2. Seinäjoen urheilutalossa. Naisten loppuottelu FBC Loiston ja EräViikinkien välillä on vuorossa seuraavana päivänä Kupittaan palloiluhallissa. Molemmat ottelut alkavat klo 14 ja näkyvät Nelosella.