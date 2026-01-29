Kreaten voittama urakka vie maanalaisen suurhankkeen Tampereella kehitysvaiheeseen

Kreaten voittamassa Viinikankadun ja maanalaisen ajoyhteyden urakassa rakennetaan ensimmäinen osuus Viinikankadulta kohti rautatieasemaa lähtevälle maanalaiselle ajoyhteydelle. Urakka ajoittuu vuosille 2026–2028, ja se käynnistyy kehitysvaiheella, jonka aikana Kreate suunnittelee tilaajan ja muun hanketiimin kanssa tarkemmin työn toteutusta sekä arvioi nykyisten lähtötietojen riittävyyden maaperän, kallioperän, pohjavedenpinnan ja muiden olosuhteiden osalta.

– On hienoa päästä rakentamaan Tampereelle ratkaisuja, jotka palvelevat kaupunkilaisia vuosikymmeniä eteenpäin. Urakka on teknisesti vaativa ja poikkeuksellisen kiinnostava. Syvän kaivannon rakentaminen vilkkaan liikenteen ja herkkien rakenteiden vieressä edellyttää vahvaa osaamista. Juuri sitä, missä Kreaten kokeneet tekijät ovat omimmillaan, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

– Kehitämme Tampereen keskustaa yhtenäisenä kokonaisuutena, jonka keskeisenä osana on maanlaisen liikenteen, pysäköinnin ja huollon verkoston ratkaisujen edistäminen. Maanalainen verkosto tukee liikenteen sujuvuutta ja keskustan toimivuutta kaupungin kasvaessa myös tulevina vuosikymmeninä. Tavoitteenamme on toimivampi, turvallisempi ja viihtyisämpi kaupunki, kertoo Tampereen kaupungin hankekehityspäällikkö Mervi Huhtelin.

Vaativa syväkaivanto rakennetaan keskellä vilkasta liikennettä

Urakassa toteutettavan uuden Yliopistontunnelin suuaukon rakentaminen sijoittuu nykyiselle Viinikankadulle, jota puolestaan levennetään maan alle sukeltavan ajoyhteyden sovittamiseksi katualueelle. Urakkaan sisältyy myös Viinikankadun uusiminen, katujen ja liittymien uudelleenjärjestelyjä sekä varautuminen myöhempiin maanalaisiin ratkaisuihin.

– Yhdistämme hankkeessa erikoispohjarakentamisen, betonitunnelin rakentamisen ja tulevan kalliotunnelin liitosratkaisut. Maanalaisen ajoyhteyden toteuttamiseksi rakennamme 30 metriä syvän kaivannon, sillä kalliopinta on noin 30 metrin syvyydessä maanpinnasta ja noin 10 metriä pohjaveden alapuolella. Lisäksi urakkaamme kuuluu noin 30 metrin pituisen kalliotunneliosuuden suunnitelmien yhteensovittaminen, kertoo rakennuspäällikkö Mika Seppälä Kreatelta.

Kreaten voittaman urakan lopputuloksena Viinikankadulle syntyy maanalaisen ajoyhteyden ensimmäinen osuus, kun Yliopistontunnelin suuaukko liitoksineen on valmiina. Tavoitteena on saada mahdollisimman sujuva ajolinja, lyhyt betonitunnelin osuus sekä turvallinen liitoskohta Kreaten urakan jälkeen rakennettavan kalliotunneliin.

– Hankesuunnitelman mukaisesti varmistamme, että ajoneuvoliikenne kulkee molempiin suuntiin koko rakentamisen ajan, Seppälä toteaa.

Toteutusvaiheeseen arvioidaan siirryttävän keväällä 2026. Urakan arvo on noin 24 miljoonaa euroa, mikä tarkentuu kehitysvaiheessa valittavien rakentamisen ratkaisujen myötä. Toteutusvaiheeseen siirrytään erillisellä sopimuksella. Kreate kirjaa hankkeen tilauskantaansa sitten, kun toteutusvaihe käynnistyy.