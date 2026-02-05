Oulun yliopisto

Kulttuuri avaa kestäviä matkailupolkuja pohjoisessa – rajat ylittävä yhteistyö ratkaisevaa

5.2.2026 11:57:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote

Kulttuurimatkailu voi vahvistaa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin alueellista elinvoimaa, mutta sen kestävä kehittäminen edellyttää pitkäjänteistä, rajat ylittävää yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja kulttuuri- ja matkailutoimijoiden välillä.

Luminen maisema Aavasaksalta Ylitorniolta, taustalla jokimaisema ja auringonlasku.
Maisemaa Ylitornion Aavasaksalta. Tanja Lauri / Arctic Feeling

Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvavista matkailun muodoista, ja se tarjoaa pohjoisille alueille merkittäviä mahdollisuuksia taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen hyvinvointiin. Kulttuuri ja luovat alat ovatkin nousemassa yhä merkittävämmiksi toimeentulon lähteiksi perinteisten elinkeinojen, kuten kaivostoiminnan ja metsätalouden, rinnalle.

Tämä ilmenee Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Luulajan teknillisen yliopiston julkaisusta, jossa tutkijat ovat tarkastelleet kulttuurin roolia ja kestävän matkailun edellytyksiä Perämerenkaaren alueella.

”Kulttuurin rooli korostuu alueellisen resilienssin ja uudistumisen voimavarana erityisesti harvaan asutuilla pohjoisilla alueilla, joilla perinteisten teollisuudenalojen rinnalle matkailuala on noussut tärkeänä elinkeinona”, professori Saila Saraniemi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta kertoo.

Tutkijat tunnistavat useita muutostarpeita. Rikkaista kulttuurisista resursseista ja vahvasta luovasta osaamisesta huolimatta monet alueen kulttuuritoimijoiden aloitteet jäävät pienimuotoisiksi ja erillisiksi. Heidän on myös vaikea saada yritystukea tai ylipäätään päästä matkailumarkkinoille. Matkailun kehittämistä suunnitellaan usein erillään kulttuuripolitiikasta. Tutkijat havaitsivat, että tällainen eriytyminen rajoittaa yhteistyötä ja vaikeuttaa toiminnan jatkumista yksittäisten hankkeiden jälkeen.

Kulttuuri- ja matkailualojen erilaiset toimintarytmit ja -käytännöt vaikeuttavat usein pitkäjänteistä yhteistyötä, ja siksi tarvitaan selkeitä rakenteita ja riittävää resursointia. Myös ilmastonmuutos ja väestörakenteen muutos haastavat paikallisyhteisöjä erityisesti maaseudulla ja muilla harvaan asutuilla alueilla.

”Monet lupaavat paikalliset aloitteet menettävät vauhtinsa hankerahoituksen päättyessä, ja rajat ylittävää yhteistyötä rajoittavat erot hallintomalleissa ja tukijärjestelmissä”, apulaisprofessori Jeandri Robertson Luulajan teknillisestä yliopistosta toteaa.

Kestävyyttä ja kulttuurista eheyttä

Massamatkailuun perustuvan kasvun edistämisen sijaan tutkijat korostavat kestävyyttä ja kulttuurista eheyttä. Kestävä kulttuurimatkailu perustuu yhteisölähtöisiin toimintamalleihin, vahvaan verkostoitumiseen ja yhteistyön onnistuneeseen koordinointiin yli toimiala- ja maarajojen.

Tutkijat esittävät konkreettisia toimenpiteitä, joita voidaan hyödyntää kulttuuritoimijoiden ja matkailuyrittäjien rajat ylittävien yhteistyömallien kehittämisessä, aluekehityksessä sekä matkailu- ja kulttuurialan koulutuksessa. Näitä ovat esimerkiksi yliopistojen ja muiden oppilaitosten tarjoama koulutus sekä kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteiset toimintamallit tiedon tuottamiseksi ja jakamiseksi. Aluehallinnon tasolla rajat ylittäville yhteistyöryhmille tarvitaan resursseja ja monivuotisten rahoitusmekanismien kehittämistä.

Tutkijoiden havainnot ovat merkityksellisiä erityisesti alueen paikallisyhteisöille, kuten saamelaisille, meänkielisille ja muille Perämerenkaaren yhteisöille sekä nuorille yrittäjille ja toimijoille taide-, kulttuuri- ja matkailualoilla.

Rajat ylittävää yhteistyötä kulttuurimatkailun näkökulmasta on tutkittu toistaiseksi verrattain vähän. Nyt julkaistu tutkimusnäyttöön perustuva selvitys tuo tieteelliseen keskusteluun uusia näkökulmia paikallisyhteisöjen roolista ja merkityksestä kestävän matkailun kehittämisessä. Lisäksi se nostaa esiin jatkotutkimuksen tarpeen erityisesti taide-, kulttuuri- ja matkailualojen yhteistyön käytännön toimintamalleista, ympärivuotisten kulttuurimatkailutuotteiden kehittämisestä sekä rahoitusratkaisujen vaikutuksista alueelliseen elinvoimaan.

Selvitys tuotettiin ACCENT-hankkeessa, jossa on mukana tutkijoita Oulun yliopistosta ja Luulajan teknillisestä yliopistosta sekä LTU Businessista ja Oulu2026-kulttuurisäätiöstä.

Tutkimukseen haastateltiin kulttuurin, matkailun, politiikan ja alkuperäiskansojen edustajia. Julkaisu perustuu laajaan tutkimusaineistoon, joka yhdistää asiantuntijahaastatteluja, kirjallista aineistoa ja aiempaa tutkimuskirjallisuutta.

Saraniemi, Salla; Robertson, Jeandri; Luonila, Mervi; Amore, Alberto; Foster, Tim; García-Rosell, José-Carlos; Helling, Christine; Hägg, Christina; Näppä, Anna; Teglund, Lars; Valovirta, Aino; Äikäs, Tiina; Project Steering Committee of ACCENT (2026-02-02): Opening pathways to sustainable cultural tourism in the North

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Mervi Luonila, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, p. 0294487789, mervi.luonila@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi

