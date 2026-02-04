Fingridin omistuksessa muutoksia: Valtio kasvattaa osuuttaan Fingridistä
5.2.2026 15:34:40 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n omistajarakenne muuttuu osittain. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen myy noin 20 prosentin omistusosuutensa Fingridistä Suomen valtiolle ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle.
Valtio ostaa kaikki Ilmarisen A-sarjan osakkeet (311 kpl) ja OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky* ostaa B-sarjan osakkeet (350 kpl).
Ilmarisen kaupan jälkeen 50 kappaletta A-sarjan osakkeesta muutetaan B-sarjan osakkeiksi, jotka myydään OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:lle siten, että yksi B-osake jää valtiolle.
Valtion omistusosuus Fingridissä nousee 59,5 prosenttiin. OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky:n osuus tulee olemaan 14,2 prosenttia. Loput osakkeet ovat suomalaisten eläkevakuutus- ja vakuutusyhtiöiden omistamia.
Fingrid Oyj omistaa Suomen kantaverkon ja kaikki sähkönsiirron merkittävät ulkomaanyhteydet. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot.
*OP Pohjola Kantaverkko Holding Ky on OP Suomi Infra –rahaston, OP-Henkivakuutus Oy:n ja Pohjola Vakuutus Oy:n Fingridin osakkeiden hankintaa ja omistamista varten perustama holding-yhtiö
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
