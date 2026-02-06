Sysmän Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin johtoon

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyöelimen, puheenjohtajafoorumin, puheenjohtajuus kiertää puolivuosittain kunnalta toiselle. Syksyllä 2025 foorumia johti Padasjoki ja nyt kevätkaudella 2026 foorumia johtaa Sysmän kunnanhallituksen puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg.

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin mukaan säännöllisesti kokoontuvalla puheenjohtajafoorumilla on oma tärkeä roolinsa kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien, kuntajohtajien sekä alueen kehittäjien yhteistyössä.

Puheenjohtajafoorumi toimii tärkeänä yhteistyön ja vuoropuhelun areenana, jossa Päijät-Hämeen kuntajohto kohtaa toisensa, jakaa ajankohtaisia näkemyksiä ja rakentaa luottamusta sekä yhteistä suuntaa maakunnan kehittämiselle.

Puheenjohtajafoorumia kehitetään ja sen roolia vahvistetaan

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg johtaa foorumin lisäksi myös sen kehittäjäryhmää, johon kuuluvat hänen lisäkseen Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu ja Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.

Puheenjohtajafoorumin jäseniltä pyydettiin syksyllä 2026 palautetta ja kehittämisehdotuksia foorumin toiminnasta. Vastausten perusteella foorumi koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi kanavaksi tiedonvaihdolle sekä keskustelulle kuntia ja maakunnallista yhteistyötä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä.

Keskeisimpänä kehittämiskohteena korostui keskustelun syventäminen sekä tulevaisuuteen suuntautuva, osallistava työskentely. Tähän tarjoutuukin mahdollisuus jo helmikuussa, kun puheenjohtajafoorumi kokoontuu yhdessä maakuntaliiton päättäjien kanssa Kuntien kehityskuva -seminaariin Lahteen.

Kuntien kehityskuva -seminaari perjantaina 20.2.

Päijät-Hämeen liitto ja Kuntaliitto järjestävät Sibeliustalossa seminaarin, jossa tarkastellaan kuntien ajankohtaisia haasteita, kuten väestömurrosta. Työpajoissa etsitään ratkaisuja kuntien yhteistyön ja rakenteiden kehittämiseen. Lisäksi tilaisuudessa valmistellaan päijäthämäläisten yhteiset näkemykset ja evästykset keväällä 2026 asetettavan parlamentaarisen kuntatyöryhmän työn tueksi.