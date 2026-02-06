Sysmän Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin johtoon
9.2.2026 12:45:00 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Päijät-Hämeen kuntien puheenjohtajafoorumin puheenjohtajuus vaihtui kevätkaudelle 2026. Vetovastuu on nyt Sysmän kunnanhallituksen puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergillä.
Päijät-Hämeen kuntien yhteistyöelimen, puheenjohtajafoorumin, puheenjohtajuus kiertää puolivuosittain kunnalta toiselle. Syksyllä 2025 foorumia johti Padasjoki ja nyt kevätkaudella 2026 foorumia johtaa Sysmän kunnanhallituksen puheenjohtaja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg.
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin mukaan säännöllisesti kokoontuvalla puheenjohtajafoorumilla on oma tärkeä roolinsa kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajien, kuntajohtajien sekä alueen kehittäjien yhteistyössä.
Puheenjohtajafoorumi toimii tärkeänä yhteistyön ja vuoropuhelun areenana, jossa Päijät-Hämeen kuntajohto kohtaa toisensa, jakaa ajankohtaisia näkemyksiä ja rakentaa luottamusta sekä yhteistä suuntaa maakunnan kehittämiselle.
Puheenjohtajafoorumia kehitetään ja sen roolia vahvistetaan
Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg johtaa foorumin lisäksi myös sen kehittäjäryhmää, johon kuuluvat hänen lisäkseen Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu ja Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.
Puheenjohtajafoorumin jäseniltä pyydettiin syksyllä 2026 palautetta ja kehittämisehdotuksia foorumin toiminnasta. Vastausten perusteella foorumi koetaan tärkeäksi ja tarpeelliseksi kanavaksi tiedonvaihdolle sekä keskustelulle kuntia ja maakunnallista yhteistyötä koskevista ajankohtaisista kysymyksistä.
Keskeisimpänä kehittämiskohteena korostui keskustelun syventäminen sekä tulevaisuuteen suuntautuva, osallistava työskentely. Tähän tarjoutuukin mahdollisuus jo helmikuussa, kun puheenjohtajafoorumi kokoontuu yhdessä maakuntaliiton päättäjien kanssa Kuntien kehityskuva -seminaariin Lahteen.
Kuntien kehityskuva -seminaari perjantaina 20.2.
Päijät-Hämeen liitto ja Kuntaliitto järjestävät Sibeliustalossa seminaarin, jossa tarkastellaan kuntien ajankohtaisia haasteita, kuten väestömurrosta. Työpajoissa etsitään ratkaisuja kuntien yhteistyön ja rakenteiden kehittämiseen. Lisäksi tilaisuudessa valmistellaan päijäthämäläisten yhteiset näkemykset ja evästykset keväällä 2026 asetettavan parlamentaarisen kuntatyöryhmän työn tueksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eevakaisa Lehtosalo-LönnbergPäijät-Hämeen puheenjohtajafoorumin pj., Sysmän kunnanhallituksen pj.Puh:044 713 4578eevakaisa.lehtosalo-lonnberg@sysma.fi
Säde TahvanainenKuntayhteistyöpäällikköPuh:+358 44 077 3431sade.tahvanainen@paijat-hame.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Euroopan unioni hakee uusia osaajia - yleisvirkakilpailu auki ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen6.2.2026 11:16:54 EET | Tiedote
EU hakee uusia työntekijöitä aloitustason yleisvirkakilpailulla, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Kilpailun kautta kootaan lista hakijoista, joista EU:n toimielimet ja virastot voivat palkata uusia työntekijöitä hallintotehtäviin eri puolille Eurooppaa. Haku on avoinna 5.2.–10.3.2026, ja mukaan voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai pian valmistuvat EU-kansalaiset alasta riippumatta.
Maakuntajohtajan viran hakijoista neljä soveltuvuusarvioitiin23.1.2026 14:50:52 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan valinta etenee seuraavaan vaiheeseen. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa kutsutaan soveltuvuusarviointiin.
Maakuntahallituksen päätökset 12.1.202612.1.2026 15:03:14 EET | Tiedote
Maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 12.1.2026 ja käsitteli muun muassa viestinnän linjauksia, henkilöstöasioita, CPMR-edustajien matkamääräystä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan hankkeen rahoitusta.
Europe Direct Päijät-Häme tuo Euroopan unionin lähemmäs päijäthämäläisiä8.1.2026 08:11:24 EET | Tiedote
Tammikuussa 2026 Lahteen avautunut Europe Direct -tiedotuspiste tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa, järjestää tapahtumia ja luo uudenlaisen kanavan keskustella Euroopan tulevaisuudesta sekä erilaisissa tilaisuuksissa että henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa7.1.2026 16:47:51 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme