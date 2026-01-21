OAJ tyrmää määräaikaisten lakiesityksen: Miksi lakimuutos ulotetaan myös opetusalalle?
5.2.2026 11:55:53 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Eduskunta aloittaa tänään käsittelynsä määräaikaisten työsuhteiden sallimisesta enintään vuodeksi ilman perusteita. Esitys lisäisi työelämän epävarmuutta erityisesti nuorten työntekijöiden kohdalla myös opetusalalla. Lakimuutoksella ei ole todettu olevan vaikutuksia työllisyyteen.
Hallituksen eduskunnalle antama esitys määräaikaisten työntekijöiden aseman heikentämisestä on tänään eduskunnassa lähetekeskustelussa. Lakimuutos uhkaa lisätä entisestään työelämän epävarmuutta ja kasvattaa syrjinnän riskiä. OAJ vastustaa esitystä, sillä sen vaikutukset kohdistuvat erityisesti nuoriin työntekijöihin ja myös opetusalalle ilman merkittäviä myönteisiä vaikutuksia työllisyyteen.
– Lakimuutoksen tarkoituksena on keventää pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisen esteitä. Esitys ulottuu myös opetusalalle laajasti, jossa määräaikaisuudet ja niiden ketjuttaminen ovat jo tällä hetkellä valtava ongelma. Miksi ihmeessä lakiesityksen soveltamisalaa ei rajata koskemaan vain pieniä yrityksiä, jos se on vaikutusarvioista huolimatta vietävä läpi, hämmästelee OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
Työllisyyttä tukevia toimia tarvitaan
Lakimuutosten vaikutukset työllisyyteen ja talouteen ovat arvioitu epävarmoiksi, mutta työntekijöille ja koko työelämälle vaikutukset voivat olla merkittäviä.
– Suomen työttömyysaste on Euroopan korkein. Nyt tarvitaan työllisyyttä ja kasvua tukevia toimia, ja niitä ei saada aikaan heikentämällä opetusalalla työskentelevien turvaa. Talouskasvu edellyttää laadukasta koulutusta, ja sen mahdollistavat vain koulutetut kelpoiset opettajat. Alan houkuttelevuuden eteen on tehtävä kaikki mahdollinen, ja tällä lakiesityksellä vain lisätään epävarmuutta opetusalalla, Murto painottaa.
Määräaikaiset työsuhteet kohdistuvat yleensä uran alkuvaiheessa oleviin työntekijöihin. Ne myös lisäävät taloudellista epävarmuutta ja stressiä. Lisäksi määräaikaisuuksilla on vaikutusta muun muassa perheen perustamiseen ja kiinnittymiseen työpaikkakunnalle.
– Joka viides opetusalalla työskentelevä on määräaikaisessa virka- tai työsuhteessa. Määräaikaisuuksien lisääntyminen uhkaa myös koulutuksellista tasa-arvoa ja sivistyksellisiä perusoikeuksia, sillä määräaikaisuudet ja niiden ketjuttaminen vaikuttavat työpaikan valintaan. On Suomen etu, että jokaisella lapsella on koulutettu, kelpoinen opettaja asuinpaikasta riippumatta, huomauttaa Murto.
Syrjinnän riski kasvaa
Murto muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan jopa joka neljäs raskaana oleva on kokenut syrjintää. Määräaikaisissa palvelussuhteissa syrjintää on kokenut jopa 44 prosenttia.
– Perusteettomien määräaikaisuuksien lisääminen kasvattaisi epävarmuutta ja lisäisi raskaus- ja perhevapaasyrjintää, joka on Suomessa jo valmiiksi huolestuttavan yleistä, hän ihmettelee.
