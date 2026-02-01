La Komia avautunut Helsingin Rautatieasemalle. Italialaista elämäniloa ja pohjoismaista selkeyttä

La Komian takana on vahva ja kokenut omistajatiimi. Yrittäjä ja toimitusjohtaja Antti Mäkelä tunnetaan menestyksekkäänä sarjayrittäjänä ja liiketoiminnan kehittäjänä, jolla on vahva tausta brändien rakentamisesta ja kaupallistamisesta. Hänen taustansa esimerkiksi Vellamo-brändin parissa on tuonut mukanaan kokemusta pitkäjänteisestä ja strategisesta brändin rakentamisesta.

Toinen perustajista ja hallituksen puheenjohtaja Juho Tanska tuo La Komiaan vuosikymmenten kokemuksen ravintola-alalta. Hän on ollut perustamassa ja kehittämässä useita menestyneitä ravintoloita ja konsepteja eri puolilla Suomea, ja tunnetaan alalla määrätietoisena ja kunnianhimoisena tekijänä.

– Ravintola-ala on äärimmäisen vaativa ja kilpailtu liiketoiminta. Menestyminen edellyttää sekä syvää alan ymmärrystä että vahvaa liiketoimintaosaamista. La Komia on rakennettu juuri tästä lähtökohdasta – kunnianhimoisesti ja ammattitaidolla, Tanska kertoo.

Konseptillisesti La Komia leikkii vastakohdilla. Italialainen herkkä, energinen ja intohimoinen kulttuuri kohtaa pohjoismaisen – ja osin pohjalaisen – suoraviivaisuuden ja itsevarmuuden. Lopputulos on rohkea mutta harkittu kokonaisuus, jossa laatu, tunnelma ja ajattomuus kulkevat käsi kädessä.

La Komian menu ammentaa italialaisesta ruokaperinteestä modernilla otteella. Tarjolla on muun muassa schiacciata-leipiä, kevyitä annoksia sekä huolella rakennettu ja kunnianhimoinen juomavalikoima. La Komia on ensisijaisesti baari – paikka pysähtyä, kohdata ja viihtyä, vaikka ympärillä kaupunki liikkuu tauotta.

Erityistä huomiota on kiinnitetty henkilöstöön.

– Tiimimme koostuu kokeneista ja intohimoisista ravintola-alan ammattilaisista, joille asiakaspalvelu on kaiken keskiössä. Baarin ja ravintolan johtotehtävissä toimii pitkän linjan tekijöitä, kuten Henri Forsström, Jani Tuomainen sekä Kare Stewart-Campbell, joilla on vankka kokemus korkeatasoisten ravintola- ja baarikonseptien rakentamisesta. Haluamme, että jokainen vierailu La Komiassa tuntuu vaivattomalta, lämpimältä ja huolella tehdyltä, Tanska sanoo.

Helsingin Päärautatieasema on yksi Suomen merkittävimmistä ja tunnetuimmista rakennuksista – kansallinen ikoni ja yksi maailman hienoimmista rautatieasemista. Asema on viime vuosina kokenut mittavan uudistuksen, johon on panostettu aikaa, osaamista ja merkittäviä investointeja.

– Rautatieasema ansaitsee toimijoita, jotka ovat sen arvoisia. La Komian tavoitteena on olla osa tämän ikonisen paikan uutta aikakautta – kunnianhimoisesti, kunnioittavasti ja korkeatasoisesti, Mäkelä toteaa.

La Komia avasi ovensa 1.2.2026 Helsingin Päärautatieaseman länsisiivessä osoitteessa Elielinaukio 3, Helsinki