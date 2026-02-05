Tilaa ja paikallista voimaa kasvulle – Kielo Kasvu Openin kumppaniksi

Kielo palvelee yli 90 kiinteistössä yli 30 paikkakunnalla ja yhdistää valtakunnallisen toimijan resurssit vahvaan paikalliseen läsnäoloon. Kielo tarjoaa yrityksille hyvän työn paikkoja yhdistämällä toimivat tilat hyvinvointia tukeviin ja kasvua mahdollistaviin työympäristöihin. Tämä tekee Kielosta ketterän kumppanin kasvuyrityksille, sillä se pystyy tarjoamaan tilaratkaisuja joustavasti ja aina yrityksen kasvuvaiheen ehdoilla.

Kasvuyritykset hyötyvät Kielon asiantuntemuksesta erityisesti kolmella tavalla:

Paikallinen tuki: Laaja verkosto ympäri Suomen varmistaa, että apua ja osaamista löytyy aina läheltä.

Monipuoliset tilavaihtoehdot: Tilat toimistoista ja liiketiloista aina palvelu-, tuotanto- ja varastokohteisiin.

Joustavuus ja skaalautuvuus: Ratkaisut, jotka kasvavat yrityksen mukana.

”On upeaa saada Kielo mukaan kumppaniverkostoomme! Yritys tuo mukanaan valtavan määrän paikallista asiantuntemusta ja ymmärrystä siitä, miten tärkeitä oikeanlaiset toimitilat ovat yrityksen kasvulle ja työntekijöiden viihtyvyydelle. Kielon laaja verkosto kohtaa täydellisesti Kasvu Openin valtakunnallisen mission”, iloitsee Kasvu Openin Inka Hyvönen.

Kumppanuus tukee suomalaista yrittäjyyttä

Kielolle yhteistyö Kasvu Openin kanssa on luonteva jatkumo sen tavoitteelle olla lähellä asiakasta.

“Meille on tärkeää olla mukana suomalaisen kasvun tarinoissa jo varhaisessa vaiheessa. Ymmärrämme, kuinka suuri merkitys oikeanlaisilla tiloilla on yrityksen etenemiselle, ja Kasvu Openin kautta pääsemme tukemaan yrittäjiä juuri siellä, missä he toimivat. Haluamme varmistaa, ettei yksikään yritys joudu hidastamaan kasvuaan tilojen puutteen vuoksi”, toteaa Kielon toimitusjohtaja Hanna Forsman.

LISÄTIEDOT

Inka Hyvönen

Kasvu Open

inka.hyvonen@kasvuopen.co

050 570 3500

Hanna Forsman

Toimitusjohtaja, Kielo

hanna.forsman@kielotoimitilat.fi

0400 297 312