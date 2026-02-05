Kasvu Open

Sparrauksesta kumppaniksi – Dashboa mukaan sparraamaan tulevaisuuden menestystarinoita

5.2.2026 11:53:01 EET | Kasvu Open | Tiedote

Kasvu Openin kumppaniverkosto saa vahvistusta digitaalisen markkinoinnin ja datan asiantuntijoilta, kun Dashboa liittyy kumppaniksi. Dashboan tarina on erityinen: yritys on aiemmin hakenut vauhtia omalle kasvulleen Kasvupolku®-sparrauksesta sekä kansainvälistymiseen tähtäävästä SUPERFINNS®-ohjelmasta.

Dashboa, Tuomas Laitinen
Dashboalle päätös lähteä kumppaniksi oli luonteva jatko aiemmalle yhteistyölle. Kuvassa Dashboan toimitusjohtaja ja perustaja Tuomas Laitinen. Kasvu Open

Dashboa auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä niiden digitaalisessa markkinoinnissa todella tapahtuu. Kumppanuuden keskiössä on:

  • Datalla johtaminen: Miten muuttaa pirstaleinen data selkeiksi toimenpiteiksi?
  • Kasvuhaasteiden tunnistaminen: Konkreettista apua markkinoinnin tehon parantamiseen.
  • Yrittäjälähtöinen sparraus: Aito ymmärrys kasvun haasteista ja mahdollisuuksista.

Kumppanuus laittaa hyvä kiertoon

”Ilo saada Kasvu Open -kumppanijoukkoon yritys, joka on itse kulkenut sparrausmatkan, ja palaa nyt jakamaan oppeja kumppanin roolissa. Dashboa on täydellinen esimerkki siitä kasvun nälästä ja yhteisöllisyydestä, jota me Kasvu Openilla haluamme ruokkia”, hehkuttaa Kasvu Openin Inka Hyvönen.

Dashboalle päätös lähteä kumppaniksi oli luonteva jatko aiemmalle yhteistyölle. Kokemus ohjelmista on antanut yritykselle syvän ymmärryksen siitä, mitä kasvuyrittäjät sparraukselta kaipaavat.

Olemme itse käyneet läpi Kasvu Openin ja sparrausohjelmien kasvumatkan yrittäjän näkökulmasta. Ilman oikeaa tukea moni virhe olisi tullut tehtyä kalliimman kautta. Nyt haluamme antaa takaisin ja auttaa muita yrityksiä kasvamaan systemaattisemmin ja datan ohjaamana”, sanoo Dashboan toimitusjohtaja ja perustaja Tuomas Laitinen.

LISÄTIEDOT

Inka Hyvönen
Kasvu Open
inka.hyvonen@kasvuopen.co
050 570 3500

Tuomas Laitinen
CEO & Founder
tuomas.laitinen@dashboa.com
045 133 2012

Kasvu Open
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta.  Lue lisää

Kasvu Open

