Sparrauksesta kumppaniksi – Dashboa mukaan sparraamaan tulevaisuuden menestystarinoita

Dashboa auttaa yrityksiä ymmärtämään, mitä niiden digitaalisessa markkinoinnissa todella tapahtuu. Kumppanuuden keskiössä on:

Datalla johtaminen: Miten muuttaa pirstaleinen data selkeiksi toimenpiteiksi?

Miten muuttaa pirstaleinen data selkeiksi toimenpiteiksi? Kasvuhaasteiden tunnistaminen: Konkreettista apua markkinoinnin tehon parantamiseen.

Konkreettista apua markkinoinnin tehon parantamiseen. Yrittäjälähtöinen sparraus: Aito ymmärrys kasvun haasteista ja mahdollisuuksista.

Kumppanuus laittaa hyvä kiertoon

”Ilo saada Kasvu Open -kumppanijoukkoon yritys, joka on itse kulkenut sparrausmatkan, ja palaa nyt jakamaan oppeja kumppanin roolissa. Dashboa on täydellinen esimerkki siitä kasvun nälästä ja yhteisöllisyydestä, jota me Kasvu Openilla haluamme ruokkia”, hehkuttaa Kasvu Openin Inka Hyvönen.

Dashboalle päätös lähteä kumppaniksi oli luonteva jatko aiemmalle yhteistyölle. Kokemus ohjelmista on antanut yritykselle syvän ymmärryksen siitä, mitä kasvuyrittäjät sparraukselta kaipaavat.

”Olemme itse käyneet läpi Kasvu Openin ja sparrausohjelmien kasvumatkan yrittäjän näkökulmasta. Ilman oikeaa tukea moni virhe olisi tullut tehtyä kalliimman kautta. Nyt haluamme antaa takaisin ja auttaa muita yrityksiä kasvamaan systemaattisemmin ja datan ohjaamana”, sanoo Dashboan toimitusjohtaja ja perustaja Tuomas Laitinen.

LISÄTIEDOT

Inka Hyvönen

Kasvu Open

inka.hyvonen@kasvuopen.co

050 570 3500

Tuomas Laitinen

CEO & Founder

tuomas.laitinen@dashboa.com

045 133 2012