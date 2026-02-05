Kasvu Open

Kasvu Openin kumppaniverkosto vahvistaa pk-yritysten kasvun edellytyksiä

5.2.2026 11:57:17 EET | Kasvu Open | Tiedote

Kasvu Openin ja sen laajan kumppaniverkoston yhteinen missio suomalaisten pk-yritysten kasvun tukemiseksi jatkuu vahvana. Suuri osa pitkäaikaisista kumppaneista jatkaa verkostossa myös vuonna 2026 – kumppanuudet takaavat sparrausohjelmien laadun ja jatkuvuuden.

Kumppaniverkosto on Kasvu Openin elinehto. Se mahdollistaa maksuttoman sparrauksen sadoille yrityksille ympäri Suomen, ja tuo eri toimialojen parhaan asiantuntemuksen yrittäjien ulottuville.

Pitkäjänteinen yhteistyö on kasvun kivijalka

Jatkavien kumppaneiden joukossa on niin valtakunnallisia asiantuntijaorganisaatioita kuin paikallisia elinvoiman kehittäjiä. Muun muassa Nordea ja Varma jatkavat merkittävässä roolissa yritysten kasvun sparraajina.

Olemme valtavan iloisia ja ylpeitä siitä, kuinka sitoutuneita kumppanimme ovat. Se, että niin moni toimija haluaa jatkaa yhteisellä matkalla, on paras todistus työmme vaikuttavuudesta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa luomme uskoa tulevaisuuteen ja tarjoamme yrityksille konkreettisia työkaluja”, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Valtakunnallinen verkosto takaa alueellisen elinvoiman

Sparrauksen voima näkyy myös alueellisesti. Jatkavien kumppaneiden joukossa on lukuisia kaupunkeja ja kehitysyhtiöitä, jotka haluavat yhteistyön kautta vahvistaa oman alueensa yritysten kasvumahdollisuuksia.

Yhteistyö ei ole vain taloudellista tukea, vaan aktiivista osallistumista: kumppanit toimivat sparraajina, tuomariston jäseninä ja verkoston moottoreina.

Katso kaikki Kasvu Openin yhteistyökumppanit.

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.co

Kasvu Open
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta.  Lue lisää

Kasvu Open

