Kasvu Openin kumppaniverkosto vahvistaa pk-yritysten kasvun edellytyksiä
5.2.2026 11:57:17 EET | Kasvu Open | Tiedote
Kasvu Openin ja sen laajan kumppaniverkoston yhteinen missio suomalaisten pk-yritysten kasvun tukemiseksi jatkuu vahvana. Suuri osa pitkäaikaisista kumppaneista jatkaa verkostossa myös vuonna 2026 – kumppanuudet takaavat sparrausohjelmien laadun ja jatkuvuuden.
Kumppaniverkosto on Kasvu Openin elinehto. Se mahdollistaa maksuttoman sparrauksen sadoille yrityksille ympäri Suomen, ja tuo eri toimialojen parhaan asiantuntemuksen yrittäjien ulottuville.
Pitkäjänteinen yhteistyö on kasvun kivijalka
Jatkavien kumppaneiden joukossa on niin valtakunnallisia asiantuntijaorganisaatioita kuin paikallisia elinvoiman kehittäjiä. Muun muassa Nordea ja Varma jatkavat merkittävässä roolissa yritysten kasvun sparraajina.
”Olemme valtavan iloisia ja ylpeitä siitä, kuinka sitoutuneita kumppanimme ovat. Se, että niin moni toimija haluaa jatkaa yhteisellä matkalla, on paras todistus työmme vaikuttavuudesta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa luomme uskoa tulevaisuuteen ja tarjoamme yrityksille konkreettisia työkaluja”, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.
Valtakunnallinen verkosto takaa alueellisen elinvoiman
Sparrauksen voima näkyy myös alueellisesti. Jatkavien kumppaneiden joukossa on lukuisia kaupunkeja ja kehitysyhtiöitä, jotka haluavat yhteistyön kautta vahvistaa oman alueensa yritysten kasvumahdollisuuksia.
Yhteistyö ei ole vain taloudellista tukea, vaan aktiivista osallistumista: kumppanit toimivat sparraajina, tuomariston jäseninä ja verkoston moottoreina.
Katso kaikki Kasvu Openin yhteistyökumppanit.
LISÄTIEDOT
Jaana Seppälä
toimitusjohtaja, Kasvu Open
050 304 6794
jaana.seppala@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Kuvat
Linkit
Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat
Kasvu Open järjestää sparrausohjelmia yrityksille. Ohjelmissa sparraamme yritysten kasvua ja kehityskykyä sekä hullunrohkeita unelmia. Sparraus on yrityksille maksutonta. Lue lisää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kasvu Open
Sparrauksesta kumppaniksi – Dashboa mukaan sparraamaan tulevaisuuden menestystarinoita5.2.2026 11:53:01 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto saa vahvistusta digitaalisen markkinoinnin ja datan asiantuntijoilta, kun Dashboa liittyy kumppaniksi. Dashboan tarina on erityinen: yritys on aiemmin hakenut vauhtia omalle kasvulleen Kasvupolku®-sparrauksesta sekä kansainvälistymiseen tähtäävästä SUPERFINNS®-ohjelmasta.
Tilaa ja paikallista voimaa kasvulle – Kielo Kasvu Openin kumppaniksi5.2.2026 11:50:30 EET | Tiedote
Kasvu Openin kumppaniverkosto laajenee toimitila-asiantuntemuksella, kun kotimainen kiinteistönomistaja Kielo liittyy mukaan tukemaan suomalaisia kasvuyrityksiä. Kumppanuus tuo Kasvu Open -yhteisöön toimijan, joka tuntee yritysten tilatarpeet läpi kasvun vaiheiden — aina toimistotiloista tuotanto- ja varastoratkaisuihin.
Vuoden kasvuyritys -tuomaristoon kuusi piinkovaa ammattilaista29.1.2026 07:37:49 EET | Tiedote
Kasvu Open jakaa Suomen halutuimman kasvun tunnustuksen vuosittain yhdelle yritykselle. Vuoden kasvuyrityksen valitsee Kasvu Openin kokoama tuomaristo. Tuomaristo edustaa näkemyksiä liiketoiminnan eri teemoista, viestintäosaamisesta kasvun rahoittamiseen.
Up your game in the SUPERFINNS program10.12.2025 10:55:22 EET | Tiedote
Are you an All-Star in the making? Say hi to SUPERFINNS, the ultimate sparring program that will take your company towards a major international breakthrough.
Uusi suunta kasvulle: satoja sparrauspaikkoja pk-yrityksille24.11.2025 16:48:42 EET | Tiedote
Kasvupolku on maksuton sparrausohjelma, jossa yritys saa omia tarpeita vastaavaa sparrausta, arvokkaita kontakteja ja kasvua vauhdittavia yhteistyömahdollisuuksia. Haku ohjelmaan on auki 30.10.2025 – 11.3.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme