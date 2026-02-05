Kasvu Openin kumppaniverkosto vahvistaa pk-yritysten kasvun edellytyksiä

Kumppaniverkosto on Kasvu Openin elinehto. Se mahdollistaa maksuttoman sparrauksen sadoille yrityksille ympäri Suomen, ja tuo eri toimialojen parhaan asiantuntemuksen yrittäjien ulottuville.

Pitkäjänteinen yhteistyö on kasvun kivijalka

Jatkavien kumppaneiden joukossa on niin valtakunnallisia asiantuntijaorganisaatioita kuin paikallisia elinvoiman kehittäjiä. Muun muassa Nordea ja Varma jatkavat merkittävässä roolissa yritysten kasvun sparraajina.

”Olemme valtavan iloisia ja ylpeitä siitä, kuinka sitoutuneita kumppanimme ovat. Se, että niin moni toimija haluaa jatkaa yhteisellä matkalla, on paras todistus työmme vaikuttavuudesta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa luomme uskoa tulevaisuuteen ja tarjoamme yrityksille konkreettisia työkaluja”, sanoo Kasvu Openin toimitusjohtaja Jaana Seppälä.

Valtakunnallinen verkosto takaa alueellisen elinvoiman

Sparrauksen voima näkyy myös alueellisesti. Jatkavien kumppaneiden joukossa on lukuisia kaupunkeja ja kehitysyhtiöitä, jotka haluavat yhteistyön kautta vahvistaa oman alueensa yritysten kasvumahdollisuuksia.

Yhteistyö ei ole vain taloudellista tukea, vaan aktiivista osallistumista: kumppanit toimivat sparraajina, tuomariston jäseninä ja verkoston moottoreina.

Katso kaikki Kasvu Openin yhteistyökumppanit.

LISÄTIEDOT

Jaana Seppälä

toimitusjohtaja, Kasvu Open

050 304 6794

jaana.seppala@kasvuopen.co