Luonnon ennallistamista edistämässä: Ramboll julkaisi eurooppalaisia luontoarvoja mittaavan menetelmän

Rambollin asiantuntijat ovat kehittäneet uuden, Manner-Euroopan paikallisiin olosuhteisiin soveltuvan, EBM-menetelmän Amazonin toimeksiannosta.

Kyseessä on uusin täydennys Rambollin luontoarvoja mittaavien menetelmien joukkoon. Aiemmin on julkaistu jo Global Biodiversity Metric (GBM) sekä Americas Biodiversity Metric (ABM).

Menetelmän taustalla on maailmanlaajuinen luontokato, jonka myötä sukupuutto uhkaa yli miljoonaa kasvi- ja eläinlajia. Kansainvälisen tiede- ja politiikkafoorumi IPBES:in mukaan suuri enemmistö luontotyyppejä ja biodiversiteettiä mittaavista indikaattoreista osoittaa nopeaa taantumista.

̵ Luonnon monimuotoisuus on Euroopassa kovan paineen alla, sillä monien elinympäristöjen tila on epäsuotuisa. Tällä hetkellä ei ole olemassa vakiintunutta mitattavaa tapaa seurata luonnon monimuotoisuuteen liittyvää positiivista kehitystä yksittäisissä aluekohteissa koko Euroopan tasolla eikä keinoa mitata monimuotoisuuden lisääntymistä, vähenemistä ja korvaavia toimia Euroopassa useammassa maassa toimivien yritysten osalta. EBM täyttää tämän kriittisen puutteen tarjoamalla standardoidun, läpinäkyvän ja tieteellisesti luotettavan työkalun, joka on suoraan linjassa EU:n poliittisten kehysten kanssa, kommentoi Ramboll Finlandin luontoyksikön päällikkö Saara Vauramo.

̵ Amazon pyrkii suojelemaan ja palauttamaan luonnon monimuotoisuutta kaikissa globaaleissa toiminnoissaan. EBM on merkittävä askel, joka edistää kykyämme tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä, joilla vältetään ja vähennetään luontovaikutuksia toimitilojemme suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Rahoittamalla tämän avoimen lähdekoodin työkalun kehittämistä ja tarjoamalla sen vapaasti kaikkien organisaatioiden käyttöön haluamme edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua koko Euroopassa. Haluamme myös osoittaa, että tiukka biodiversiteetin arviointi voidaan integroida liiketoimintaan laajamittaisesti. Tämä menetelmä auttaa meitä ja muita tekemään aikomuksista vaikuttavampia luontotoimia, kommentoi Amazonin Director of Biodiversity Justine Mahler.

Mihin käyttöön menetelmä sopii?

Rambollin EBM-menetelmää voivat hyödyntää järjestöt, yritykset ja muut maankäyttöön vaikuttavat yhteisöt luontotyyppien ennallistamiseen, suojeluprojekteihin, maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvissä päätöksentekoprosesseissa.

Menetelmä sisältää luonnonmukaiset luontotyypit ja rakennetut ympäristöt. Se auttaa arvioimaan biodiversiteetin arvoa, kun määritellään toimintasuunnitelmia ja varmistetaan yhteensopivuus kansainvälisten raportointikehysten, kuten yritysten kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD) ja luontoraportoinnin viitekehyksen (TNFD) kanssa.

Se sopii erityisesti aluekehitys- ja rakennushankkeisiin, joissa on tarve saada luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyystavoitteisiin liittyvää määrällistä dataa päätöksenteon tueksi. Käyttö voi liittyä esimerkiksi kehityskohteiden sijoitteluun ja suunnitteluun, maankäytön muutosten ja luonnonvarojen hyödyntämisen vaikutusten seurantaan sekä toimipaikkojen arviointiin ja vertailuun. Yritykset, joilla on toimipisteitä tai tuotantolaitoksia useammassa Euroopan maassa hyötyvät siitä, että voidaan käyttää yhtenäistä menetelmää toimintojen luontoarvojen mittaamiseen.

Käytännössä menetelmän avulla voidaan mitata kiinteistön tai alueen luonnon monimuotoisuuden nykytilaa ja rakentamisen vaikutusta. Kohteiden biodiversiteettiarvot pisteytetään ja näin voidaan tunnistaa, mitkä ovat monimuotoisuudeltaan rikkaimpia. Tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa voidaan hyödyntää kaavoituksen, yksittäisen tontin ja kiinteistöjä koskevan päätöksenteon tukena.

Tämä menetelmä sopii erityisesti hankkeille, jotka tarvitsevat johdonmukaisen ja läpinäkyvän lähestymistavan luontovaikutusten arviointiin Euroopassa. Sitä voidaan soveltaa esimerkiksi datakeskus-, logistiikkakeskus-, toimisto-, kaivos-, energia- ja infrahankkeissa.

Näin varmistetaan, että käytössä on standardoitua, alueellisesti merkityksellistä dataa, jonka avulla voidaan mm. seurata ekosysteemien elinvoimaisuutta, ohjata luonnon ennallistamista sekä edistää alueellisten ja globaalien biodiversiteettitavoitteiden, kuten EU:n vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian, EU:n ennallistamisasetuksen ja muiden säännösten, toteutumista.

Koska EBM käyttää samoja laskelmia kuin ABM ja GBM, organisaatiot voivat käyttää eri menetelmiä eri maantieteellisillä alueilla ja yhdenmukaistaa luontovaikutusten mittaamista. Samalla on mahdollista vertailla eri maantieteellisiä alueita.

Lisätiedot – menetelmää sovellettu myös Suomen paikallisissa olosuhteissa

Olemme tuoneet Biodiversity Metric -menetelmän jo aiemmin Suomeen, ja kehittäneet sen soveltumaan paikallisiin olosuhteisiin ja luonnon erityispiirteisiin. Biodiversiteettipisteytystä on jo käytetty paikallisissa aluekehityksen ja kiinteistörakentamisen hankkeissa.

Rambollin asiantuntijat auttavat valitsemaan sopivimmat mittaamisen menetelmät ja työkalut hankkeen käyttötarkoituksen ja koon mukaan. Tällä varmistamme, että ratkaisut ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta oikeita ja tuottavat luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi.