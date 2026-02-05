Jälkiasenteiset turvallisuusjärjestelmät tuovat tehokkuutta ja vastuullisuutta kuljetuksiin

Piirla Oy on erikoistunut ajoneuvojen turvallisuutta parantaviin lisävarusteisiin kuten digipiirtureihin, alkolukkoihin ja nopeudenhallintajärjestelmiin. Harri Salmi luotsaa Piirlaa toisessa polvessa.

Ajopiirturin käyttövirheet voivat viedä liikenneluvan

Vuonna 2024 yhteensä 80 prosentissa suomalaisia kuljetusalan yrityksiä havaittiin ajo- ja lepoaikarikkomuksia tai ajopiirturirikkeitä, jotka pahimmillaan voivat johtaa liikenneluvan menetykseen. - Vastuullisissa kuljetussopimuksissa pitäisi selvittää liikennöitsijän riskiluokitustaso. Valitettavan harva liikennöitsijä tietää omaa riskiluokitustasoon liittyen EU:n ERRU-järjestelmään. Meiltä löytyy työkalut pisteytyksen laskentaan, Salmi kertoo.

Kun turhat rikkeet saadaan pois laadukkaalla omavalvonnalla, niin ajoneuvoja ei pysäytetä etävalvonnassa, joka keskittyy vain ajoneuvoihin, joiden piirturitiedoissa havaitaan puutteita.

Lisäturvaa lukoista ja rajoittimista



Alkolukot ja nopeudenhallintajärjestelmät parantavat kuljetusten toimitusvarmuutta ja turvallisuutta.

Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara. Yritysjohdon tulisi turvata henkilöstöään, omaa ja asiakkaiden mainetta. Alkolukko vähentää riskejä liikenteessä ja on proaktiivinen neutraali työkalu puuttua mahdollisiin ongelmatapauksiin. Investointi alkolukkoihin turvaa myös yritysjohdon vastuuta, jos pahin tapahtuisi.



-Jälkiasenteisten nopeudenhallintajärjestelmien avulla voidaan rajoittaa ajoneuvon aluekohtaisia nopeuksia ja kiihtyvyyttä. Voimme esimerkiksi rajata jonkin alueen kuten kaivos, jossa ajoneuvon nopeus rajataan tilaajan vaateiden mukaisesti, mutta muualla rajoitin ei ole päällä. Kiihtyvyyksien hallinnan kautta polttoainekulut pienenevät ja investointi maksaa itsensä takaisin, Salmi toteaa.





