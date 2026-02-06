Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kaupunki jakoi kulttuuriavustukset vuodelle 2026

6.2.2026 13:29:40 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on myöntänyt vuoden 2026 kulttuuriavustukset. Kulttuurialan toimijoille jaetaan vuosittain kohdeapurahoja ja toiminta-avustuksia.

Tänä vuonna lautakunnan jakama summa kulttuuriavustuksiin oli 196 400 euroa. Samalla jaettiin myös Funkkiksen toimitilojen vuokratukea taiteilijoille ja yhdistyksille yli 22 000 euroa, sekä 4000 euroa avustusta ystävyyskuntatoiminnan edistämiseen.

- Funkkiksen kulttuuritoimijoiden määrä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna vuokratukea myönnettiin 22 kulttuuritoimijalle, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Sanna Bondas.

Kulttuuriavustusta jaetaan eri toimijoille kohdeavustuksina yksittäisiin projekteihin ja toiminta-avustuksina taide- ja kulttuuriyhdistysten säännöllisen toiminnan tukemiseen. Viime vuoteen verrattuna hakijoita oli enemmän ja haettu summa oli merkittävästi suurempi.

– Hakemusmäärä kasvoi hieman, mutta ennen kaikkea haettu summa oli merkittävästi suurempi. Tämä johtuu ennen kaikkea toiminta-avustushakemuksista. Kohdeavustusta myönnettiin mm. muutamille taiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn, musiikkiprojekteihin, lastenteatteriproduktioon sekä Vähänkyrön nuorten taidepajan toteuttamiseen, kertoo Bondas.

Kulttuuriavustushakemuksia saapui yhteensä 81 kappaletta, joista 39 hakemusta koski kohdeapurahaa ja 42 hakemusta toiminta-avustusta. Neljälle toimijalle myönnettiin kolmivuotinen toiminta-avustus tai sen jatko. Haettu kokonaissumma oli 460 897 euroa, mikä on 37 prosenttia enemmän edellisvuoteen nähden. Avustukset olivat haettavissa marraskuun 2025 aikana sähköisen avustusjärjestelmän kautta.

Kulttuuriavustusta saaneet toimijat

Kohdeavustuksia saivat:

Ahlbäck, Cata                        1 500 €

Blåfield, Paula                      2 000 €

Gelain, Valentina                  1 500 €

Improvisaatioteatteri
Intopiukeet ry                        1 500 €

Kauppinen, Miikka                1 000 €

Kivioja, Vesa-Matti                   600 €

Koivumäki, Vesa                    1 000 €

Mäenpää, Arto                       2 000 €

Näyttämötaidekollektiivi    2 000 €

Palosaaren asukas-
yhdistys                                   1 500 €

Penttinen, Reija                    1 500 €

Rantamäki, Jenni                 1 700 €

Sri Lankan Association
of Vaasa ry                              tilatuki Draama-saliin

Suomen Kirjastomuseo-
yhdistys                                     600 €

Tanttari, Piritta                      1 500 €

Vaasa-Mustasaari
oppaat ry                                  800 €

Vaasan Musiikkiluokkien
tuki ry                                        tilatuki kaupungintaloon

Vaasan Varttuneet
Ystävät ry                                  500 €

Wilenius, Hugo                     1 500 €

Österlund, Jenni                     600 €

Toiminta-avustuksia saivat:                           

3-vuotiset                             

Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry      8 000 € (2024-2026)

Pohjanmaan tanssi ry,
Dans i Österbotten rf                                  8 000 € (2026-2028)

Sundom bygdeförening.r.f.                       8 000 € (2024-2026)

Vaasan Taiteilijaseura ry                            10 000 € (2026-2028)

1-vuotiset                             

65 Hz ry                                                           2 000 €

Edvininpolun perinneseura ry                  1 000 €

Elokuvakeskus Botnia                                8 000 €

Filmkollektivet EKTA r.f.                                 500 €

Filmverkstaden rf                                         5 000 €

Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna ry     500 €

Föreningen Brage i Vasa r.f.                        3 500 €

Katukulttuuri Ry                                            4 000 €

Korsholman Musiikkijuhlat                      38 000 €

Kpanlogo Yede ry                                           1 000 €

Offside rf                                                              600 €

Ristinummen Musiikkikoulu                      5 000 €

Skafferiet Ritz                                                 5 000 €

Taito Etelä-Pohjanmaa ry                           8 000 €

Tanssimajakka ry                                          4 000 €

The Doo-Bop Club r.f.                                  2 000 €

UFin Art Terra                                                 1 000 €

Understödsföreningen
musikplattform Gerby rf                             2 000 €

Vaasa Jazz Club ry                                         2 000 €

Vaasan Kamarimuusikot ry                         3 500 €

Vaasan Merihistorian Yhdistys ry              5 000 €

Vaasan Taidegraafikot ry                             2 000 €

Vaasan Taidekerho                                        1 500 €

Vaasan veteraaniautoseura ry                    2 000 €

Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi             7 000 €

Vasa Baroque                                                15 000 €

Vähäkyrö-Seura ry                                         3 500 €

Österbotten Försvarsgille -                          3500 €
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry

Österbottens hantverk                                 3 000 €

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye