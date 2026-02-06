Kaupunki jakoi kulttuuriavustukset vuodelle 2026
6.2.2026 13:29:40 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on myöntänyt vuoden 2026 kulttuuriavustukset. Kulttuurialan toimijoille jaetaan vuosittain kohdeapurahoja ja toiminta-avustuksia.
Tänä vuonna lautakunnan jakama summa kulttuuriavustuksiin oli 196 400 euroa. Samalla jaettiin myös Funkkiksen toimitilojen vuokratukea taiteilijoille ja yhdistyksille yli 22 000 euroa, sekä 4000 euroa avustusta ystävyyskuntatoiminnan edistämiseen.
- Funkkiksen kulttuuritoimijoiden määrä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna vuokratukea myönnettiin 22 kulttuuritoimijalle, kertoo kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja Sanna Bondas.
Kulttuuriavustusta jaetaan eri toimijoille kohdeavustuksina yksittäisiin projekteihin ja toiminta-avustuksina taide- ja kulttuuriyhdistysten säännöllisen toiminnan tukemiseen. Viime vuoteen verrattuna hakijoita oli enemmän ja haettu summa oli merkittävästi suurempi.
– Hakemusmäärä kasvoi hieman, mutta ennen kaikkea haettu summa oli merkittävästi suurempi. Tämä johtuu ennen kaikkea toiminta-avustushakemuksista. Kohdeavustusta myönnettiin mm. muutamille taiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn, musiikkiprojekteihin, lastenteatteriproduktioon sekä Vähänkyrön nuorten taidepajan toteuttamiseen, kertoo Bondas.
Kulttuuriavustushakemuksia saapui yhteensä 81 kappaletta, joista 39 hakemusta koski kohdeapurahaa ja 42 hakemusta toiminta-avustusta. Neljälle toimijalle myönnettiin kolmivuotinen toiminta-avustus tai sen jatko. Haettu kokonaissumma oli 460 897 euroa, mikä on 37 prosenttia enemmän edellisvuoteen nähden. Avustukset olivat haettavissa marraskuun 2025 aikana sähköisen avustusjärjestelmän kautta.
Kulttuuriavustusta saaneet toimijat
Kohdeavustuksia saivat:
Ahlbäck, Cata 1 500 €
Blåfield, Paula 2 000 €
Gelain, Valentina 1 500 €
Improvisaatioteatteri
Intopiukeet ry 1 500 €
Kauppinen, Miikka 1 000 €
Kivioja, Vesa-Matti 600 €
Koivumäki, Vesa 1 000 €
Mäenpää, Arto 2 000 €
Näyttämötaidekollektiivi 2 000 €
Palosaaren asukas-
yhdistys 1 500 €
Penttinen, Reija 1 500 €
Rantamäki, Jenni 1 700 €
Sri Lankan Association
of Vaasa ry tilatuki Draama-saliin
Suomen Kirjastomuseo-
yhdistys 600 €
Tanttari, Piritta 1 500 €
Vaasa-Mustasaari
oppaat ry 800 €
Vaasan Musiikkiluokkien
tuki ry tilatuki kaupungintaloon
Vaasan Varttuneet
Ystävät ry 500 €
Wilenius, Hugo 1 500 €
Österlund, Jenni 600 €
Toiminta-avustuksia saivat:
3-vuotiset
Nukketeatteriyhdistys Pikku Aasi ry 8 000 € (2024-2026)
Pohjanmaan tanssi ry,
Dans i Österbotten rf 8 000 € (2026-2028)
Sundom bygdeförening.r.f. 8 000 € (2024-2026)
Vaasan Taiteilijaseura ry 10 000 € (2026-2028)
1-vuotiset
65 Hz ry 2 000 €
Edvininpolun perinneseura ry 1 000 €
Elokuvakeskus Botnia 8 000 €
Filmkollektivet EKTA r.f. 500 €
Filmverkstaden rf 5 000 €
Finland Ukraina Ostrobotniia Kalyna ry 500 €
Föreningen Brage i Vasa r.f. 3 500 €
Katukulttuuri Ry 4 000 €
Korsholman Musiikkijuhlat 38 000 €
Kpanlogo Yede ry 1 000 €
Offside rf 600 €
Ristinummen Musiikkikoulu 5 000 €
Skafferiet Ritz 5 000 €
Taito Etelä-Pohjanmaa ry 8 000 €
Tanssimajakka ry 4 000 €
The Doo-Bop Club r.f. 2 000 €
UFin Art Terra 1 000 €
Understödsföreningen
musikplattform Gerby rf 2 000 €
Vaasa Jazz Club ry 2 000 €
Vaasan Kamarimuusikot ry 3 500 €
Vaasan Merihistorian Yhdistys ry 5 000 €
Vaasan Taidegraafikot ry 2 000 €
Vaasan Taidekerho 1 500 €
Vaasan veteraaniautoseura ry 2 000 €
Vaasan Ylioppilasteatteri Ramppi 7 000 €
Vasa Baroque 15 000 €
Vähäkyrö-Seura ry 3 500 €
Österbotten Försvarsgille - 3500 €
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry
Österbottens hantverk 3 000 €
Yhteyshenkilöt
Sanna BondasKulttuuri- ja kirjastotoimen johtajaPuh:+358401394048sanna.bondas@vaasa.fi
