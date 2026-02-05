Veikkaus Oy

Kenosta poikkeuksellisen suuri voitto Lohjalle

5.2.2026 12:20:19 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Lohjalla onnisti keskiviikkona Kenossa. R-Kioski Lohjantähdessä sisään laitettu rivi toi tavallista suuremman voiton.

Pöydällä Veikkauksen pelikupongit, etualalla Keno-kuponki.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.

Voitto tuli Kenon keskiviikon päiväarvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja 0,50:n euron panoksella, KunkkuNumeron kera. Onnekas pelaaja nappasi sillä yhteensä 325 000 euron voiton.

- Onnittelut Lohjalla pelanneelle voittajalle upeasta Keno-voitosta. Kenossa on tällä viikolla korotettujen voittojen viikko, ja KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 % suurempina, jos KunkkuKerroin osuu pelattuun riviin. Näin kävi juuri Lohjalla pelatussa voitossa. Ilman korotusta voitto olisi ollut 250 000 euroa, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm

Tällä viikolla KunkkuKertoimilla pelattujen pelien kautta on osunut voittoja jo yhteensä yli 1,2 miljoonan euron edestä ja yhteensä yli 186 000 kappaletta.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon korotettujen voittojen viikkoa vietetään 2.–8.2. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan tuolloin 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu riviisi. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran. 

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
4.2. 325 000,00 €  Lohja
26.1. 100 000,00 €  Joensuu
24.1. 100 000,00 €  Seinäjoki

Avainsanat

Veikkauskeno

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Pöydällä Veikkauksen pelikupongit, etualalla Keno-kuponki.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye