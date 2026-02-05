Kenosta poikkeuksellisen suuri voitto Lohjalle
5.2.2026 12:20:19 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Lohjalla onnisti keskiviikkona Kenossa. R-Kioski Lohjantähdessä sisään laitettu rivi toi tavallista suuremman voiton.
Voitto tuli Kenon keskiviikon päiväarvonnasta kymmenen numeron täysosumalla ja 0,50:n euron panoksella, KunkkuNumeron kera. Onnekas pelaaja nappasi sillä yhteensä 325 000 euron voiton.
- Onnittelut Lohjalla pelanneelle voittajalle upeasta Keno-voitosta. Kenossa on tällä viikolla korotettujen voittojen viikko, ja KunkkuKertoimien voitot maksetaan 30 % suurempina, jos KunkkuKerroin osuu pelattuun riviin. Näin kävi juuri Lohjalla pelatussa voitossa. Ilman korotusta voitto olisi ollut 250 000 euroa, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Tällä viikolla KunkkuKertoimilla pelattujen pelien kautta on osunut voittoja jo yhteensä yli 1,2 miljoonan euron edestä ja yhteensä yli 186 000 kappaletta.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
Kenon korotettujen voittojen viikkoa vietetään 2.–8.2. Kenon KunkkuKertoimien voitot maksetaan tuolloin 30 prosenttia suurempina, jos KunkkuNumero osuu riviisi. Esimerkiksi Kenon 10-tasolla KunkkuKertoimen täysosuma antaa euron panoksella 650 000 euron voiton, kun se ilman korotusta olisi 500 000 euroa. Korotettuihin voittoihin osallistuminen edellyttää, että peliin on valittu mukaan KunkkuKertoimet. KunkkuKertoimet maksavat peliin valitun panoksen verran.
|Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|4.2.
|325 000,00 €
|Lohja
|26.1.
|100 000,00 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000,00 €
|Seinäjoki
Yhteyshenkilöt
