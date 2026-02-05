Kempower toimittaa Repsol-huoltoasemille julkisia sähköautojen pikalatauspisteitä eri puolille Espanjaa
5.2.2026 14:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
- Kempower ja Repsol ovat solmineet kumppanuuden useiden Repsol-huoltoasemien uudistamisesta asentamalla Kempowerin latausinfrastruktuuria sähköhenkilöautojen ja -rekkojen käyttöön Espanjassa.
- Kaksi Repsol-huoltoasemaa Kempowerin latureilla on jo käytössä Pohjois-Madridissa ja Baskimaassa, jossa Mercedes‑Benzin eActros 600 täyssähkörekka testasi menestyksekkäästi 560 kW:n megasatelliittia Lopidanan asemalla
- Kempowerin latausjärjestelmät ovat suuritehoisia mutta kooltaan pieniä, joten ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Kempower ja Repsol ovat solmineet kumppanuuden useiden Repsol-huoltoasemien uudistamisesta asentamalla Kempowerin latausinfrastruktuuria sähköhenkilöautojen ja -rekkojen käyttöön Espanjassa.
- Kaksi Repsol-huoltoasemaa Kempowerin latureilla on jo käytössä Pohjois-Madridissa ja Baskimaassa, jossa Mercedes‑Benzin eActros 600 täyssähkörekka testasi menestyksekkäästi 560 kW:n megasatelliittia Lopidanan asemalla
- Kempowerin latausjärjestelmät ovat suuritehoisia mutta kooltaan pieniä, joten ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti
Johtava DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower ja globaali energiayhtiö Repsol ovat solmineet kumppanuuden uusien sähköautojen pikalatausratkaisujen asennuksista useille Repsol-huoltoasemille eri puolille Espanjaa. Repsolilla on 3 miljoonaa sähkö- ja kaasuasiakasta Espanjassa ja Portugalissa, ja se on neljänneksi suurin toimija Espanjan sähkömarkkinoilla. Uudistetut huoltoasemat tarjoavat nykyisten polttoainepumppujen rinnalla julkisia latauspisteitä sähköisille henkilöautoille ja -rekoille. Kempowerin myynti- ja palvelukumppani MIDES vastaa latausverkon asennuksista ja ylläpidosta.
Kaksi Repsol-latausasemaa otettiin käyttöön tammikuussa 2026. Madridin Venturadan asemalla sähköautoilijoita palvelee neljä Kempowerin 400 kW:n satelliittia. Lopidanan asemalla Baskimaassa on rekkojen suosiman A-1-moottoritien varrella Kempowerin 560 kW:n CCS-megasatelliitti ja kolme 400 kW:n satelliittia kaikkien sähköajoneuvojen käytössä.
Lopidanassa on ehditty ja saavuttaa menestystä sähkörekan megawattilatauksessa, kun Mercedes‑Benzin eActros 600 ajoi testissä yli 500 km:n matkan yhdellä latauksella. Tämä on mahdollista kolmen LFP-akun ansiosta, joiden kokonaisteho on 621 kWh. Rekan innovatiivinen sähköakseli sisältää kaksi moottoria, joiden jatkuva teho on 400 kW ja huipputeho jopa 600 kW.
Repsol valitsi Kempowerin kumppanikseen latausjärjestelmien suuren tehon ja kompaktin koon vuoksi. Latausjärjestelmässä 600 kW:n tehoyksikkö jakaa virran latauspisteiden kesken dynaamisesti siten, että jokainen satelliitti voi antaa jopa 400 kW. Dynaaminen latausjärjestelmä varmistaa tehonajon optimoinnin latureihin kytkettyjen ajoneuvojen reaaliaikaisten tarpeiden mukaisesti. Kempowerin 560 kw:n CCS-megasatelliitti on suunniteltu rekoille ja muulle raskaalle ajoneuvokalustolle.
Kempowerin lataussatelliittien tarvitsema pieni tila on verrattavissa A4-paperiarkkiin, mikä on tärkeä tekijä Repsolille huoltoasemien tilarajoitusten vuoksi. Kempowerin latausjärjestelmän muotoilu tarjoaa markkinoiden parhaan teho-pinta-ala-suhteen.
Repsolin ja Kempowerin yhteistyö laajenee vuonna 2026, kun vähintään kolme uutta asennusta on suunniteltu alkuvuoteen Madridin keskustaan. Kumppanit suunnittelevat myös latauslaitteiden asentamista Repsolin toimipaikkoihin Portugalissa lähitulevaisuudessa.
Repsolin sähköisen liikenteen johtaja Oliver Fernández kommentoi uutta kumppanuutta: ”Olemme Repsolissa edistäneet sähköistä liikennettä yli 10 vuoden ajan ja etsimme jatkuvasti ratkaisuja sähköisen liikenteen mahdollisuuksien laajentamiseksi. Kempowerissa näimme kumppanin, joka pystyy tarjoamaan sähköautojen latausratkaisuja, jotka täyttävät samat asiakaskokemuksen standardit, joita olemme vuosien varrella rakentaneet. Kempowerin pienet mutta tehokkaat laturit antavat tarvittavan tehon häiritsemättä asemiemme toimintaa ja ulkoasua, ja olemme innoissamme siitä, että tämä kumppanuus laajenee tämän vuoden aikana.”
Guillermo López Arias, Kempowerin Iberian alueen maajohtaja, sanoo: ”Repsol on meille luonnollinen kumppani, sillä se on saavuttanut suurta menestystä energiayhtiönä. Kuten kaikki suuret yritykset, Repsol on osoittanut sitoutumisensa mukauttamaan liiketoimintaansa markkinoiden muutoksiin. Yhteistyössä MIDESin kanssa meillä on ratkaisut tämän laajennuksen toteuttamiseksi. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Repsolia projektissa, jonka tavoitteena on tarjota helposti saatavilla olevia latausasemia Espanjan kasvavalle sähköautonkuljettajien joukolle."
Daimler Truck Spainin myynti- ja markkinointijohtaja Jaime Vázquez lisää: ”Sähkörekkojen latausasemat ovat vähitellen tulossa käyttöön Espanjassa. Meille valmistajille on erittäin tärkeää, että rekat voivat ladata asemilla nopeasti ja turvallisen, ja että niillä on riittävästi tilaa liikkua. Lopidanassa sijaitsevalla Repsol-asemalla pääsimme kumppanimme Echemarin ansiosta testaamaan eActros 600 -rekkaa ja varmistamaan, että sen akku voidaan ladata 20 prosentista 80 prosenttiin alle tunnissa.”
Mediayhteydenotot:
Sari Hörkkö, viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
+358 29 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat EV-latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme on paikallista alkuperää. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen alueisiin sähköautoista, kuorma-autoista ja busseista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme ja maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautojen kuljettajille sähköautojen kuljettajien toimesta, mikä mahdollistaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Ltd:ssä. kempower.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kempower Oyj
Kempower powers Repsol service stations with public fast EV charging across Spain5.2.2026 14:00:00 EET | Press release
Kempower and Repsol have partnered to upgrade a range of Repsol service stations across Spain by installing new Kempower DC charging infrastructure for passenger EVs and e-trucks Two Repsol service stations in northern Madrid and the Basque Country are already equipped with Kempower chargers, including the Lopidana site where the new Mercedes‑Benz eActros 600 truck was successfully tested using the new 560 kW Mega Satellite charging system Kempower’s small product footprint and high power offering support the addition of charging points to space-limited sites
Kempower powers Schiphol Airport with charging infrastructure for electric ground fleet28.1.2026 13:00:39 EET | Press release
Kempower delivered three new charging sites at Amsterdam Airport Schiphol to power its expanded fleet of electric apron buses and ground service equipment, supporting the airport’s electrification strategy. The solution includes 28 future-proof DC charging points with dynamic power allocation, ensuring high uptime and compatibility for one of Europe’s busiest airports. Schiphol’s investment supports its commitment to becoming a fully circular and energy-positive airport by 2050, improving air quality and reducing emissions for passengers and staff.
Kempower sähköistää Schipholin lentokentän maaliikennettä kaluston latausinfrastruktuurilla28.1.2026 13:00:08 EET | Tiedote
Kempower on toimittanut kolme uutta latausasemaa Amsterdamin Schipholin lentokentälle sähköisten lentokenttäbussien ja maahuolintakaluston käyttöön osana lentokentän sähköistämisstrategiaa. Latausratkaisuun kuuluu 28 dynaamiseen tehonjakoon perustuvaa pikalatauspistettä, jotka varmistavat Euroopan vilkkaimpiin lukeutuvalle lentokentälle erinomaisen latauksen käytettävyyden ja yhteensopivuuden. Schipholin investointi tukee sen tavoitetta olla vuoteen 2050 mennessä täysin kiertotalouteen perustuva ja energiaomavarainen lentoasema sekä parantaa ilmanlaatua ja vähentää päästöjä matkustajien ja henkilöstön hyväksi.
Kempower is powering Plugit’s first public MCS charging station in Kotka, Finland, as part of new sales & service partnership27.1.2026 10:30:00 EET | Press release
Kempower and Plugit partner to deliver fast EV charging stations for cars and trucks across Finland and the Nordics Through the collaboration, Plugit has launched its first public megawatt charging site for fast truck charging in Finland, near the Port of HaminaKotka – a milestone for the next generation of e-trucking 15 new sites are already live, with further sites expected to launch during 2026 in Finland and Sweden.
Kempowerin ja Plugitin yhteistyönä Kotkaan valmistui Suomen ensimmäinen julkinen sähkörekkojen MCS-latausasema27.1.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Kempower ja Plugit ovat solmineet sähköautojen ja -rekkojen pikalatausasemien myynti- ja huoltosopimuksen Suomessa ja Pohjoismaissa Plugitin ensimmäinen julkinen rekkojen megawattiluokan pikalatausasema Mussalossa lähellä HaminaKotkan satamaa on merkittävä askel raskaan kuljetuskaluston sähköistymiselle Yhteistyön tuloksena on avattu jo 15 uutta latausasemaa, ja lisää on valmistumassa kuluvan vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme