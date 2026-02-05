Kempower toimittaa Repsol-huoltoasemille julkisia sähköautojen pikalatauspisteitä eri puolille Espanjaa

Kempower ja Repsol ovat solmineet kumppanuuden useiden Repsol-huoltoasemien uudistamisesta asentamalla Kempowerin latausinfrastruktuuria sähköhenkilöautojen ja -rekkojen käyttöön Espanjassa.

Kaksi Repsol-huoltoasemaa Kempowerin latureilla on jo käytössä Pohjois-Madridissa ja Baskimaassa, jossa Mercedes‑Benzin eActros 600 täyssähkörekka testasi menestyksekkäästi 560 kW:n megasatelliittia Lopidanan asemalla

Kempowerin latausjärjestelmät ovat suuritehoisia mutta kooltaan pieniä, joten ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti



Johtava DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower ja globaali energiayhtiö Repsol ovat solmineet kumppanuuden uusien sähköautojen pikalatausratkaisujen asennuksista useille Repsol-huoltoasemille eri puolille Espanjaa. Repsolilla on 3 miljoonaa sähkö- ja kaasuasiakasta Espanjassa ja Portugalissa, ja se on neljänneksi suurin toimija Espanjan sähkömarkkinoilla. Uudistetut huoltoasemat tarjoavat nykyisten polttoainepumppujen rinnalla julkisia latauspisteitä sähköisille henkilöautoille ja -rekoille. Kempowerin myynti- ja palvelukumppani MIDES vastaa latausverkon asennuksista ja ylläpidosta.

Kaksi Repsol-latausasemaa otettiin käyttöön tammikuussa 2026. Madridin Venturadan asemalla sähköautoilijoita palvelee neljä Kempowerin 400 kW:n satelliittia. Lopidanan asemalla Baskimaassa on rekkojen suosiman A-1-moottoritien varrella Kempowerin 560 kW:n CCS-megasatelliitti ja kolme 400 kW:n satelliittia kaikkien sähköajoneuvojen käytössä.

Lopidanassa on ehditty ja saavuttaa menestystä sähkörekan megawattilatauksessa, kun Mercedes‑Benzin eActros 600 ajoi testissä yli 500 km:n matkan yhdellä latauksella. Tämä on mahdollista kolmen LFP-akun ansiosta, joiden kokonaisteho on 621 kWh. Rekan innovatiivinen sähköakseli sisältää kaksi moottoria, joiden jatkuva teho on 400 kW ja huipputeho jopa 600 kW.

Repsol valitsi Kempowerin kumppanikseen latausjärjestelmien suuren tehon ja kompaktin koon vuoksi. Latausjärjestelmässä 600 kW:n tehoyksikkö jakaa virran latauspisteiden kesken dynaamisesti siten, että jokainen satelliitti voi antaa jopa 400 kW. Dynaaminen latausjärjestelmä varmistaa tehonajon optimoinnin latureihin kytkettyjen ajoneuvojen reaaliaikaisten tarpeiden mukaisesti. Kempowerin 560 kw:n CCS-megasatelliitti on suunniteltu rekoille ja muulle raskaalle ajoneuvokalustolle.

Kempowerin lataussatelliittien tarvitsema pieni tila on verrattavissa A4-paperiarkkiin, mikä on tärkeä tekijä Repsolille huoltoasemien tilarajoitusten vuoksi. Kempowerin latausjärjestelmän muotoilu tarjoaa markkinoiden parhaan teho-pinta-ala-suhteen.

Repsolin ja Kempowerin yhteistyö laajenee vuonna 2026, kun vähintään kolme uutta asennusta on suunniteltu alkuvuoteen Madridin keskustaan. Kumppanit suunnittelevat myös latauslaitteiden asentamista Repsolin toimipaikkoihin Portugalissa lähitulevaisuudessa.

Repsolin sähköisen liikenteen johtaja Oliver Fernández kommentoi uutta kumppanuutta: ”Olemme Repsolissa edistäneet sähköistä liikennettä yli 10 vuoden ajan ja etsimme jatkuvasti ratkaisuja sähköisen liikenteen mahdollisuuksien laajentamiseksi. Kempowerissa näimme kumppanin, joka pystyy tarjoamaan sähköautojen latausratkaisuja, jotka täyttävät samat asiakaskokemuksen standardit, joita olemme vuosien varrella rakentaneet. Kempowerin pienet mutta tehokkaat laturit antavat tarvittavan tehon häiritsemättä asemiemme toimintaa ja ulkoasua, ja olemme innoissamme siitä, että tämä kumppanuus laajenee tämän vuoden aikana.”

Guillermo López Arias, Kempowerin Iberian alueen maajohtaja, sanoo: ”Repsol on meille luonnollinen kumppani, sillä se on saavuttanut suurta menestystä energiayhtiönä. Kuten kaikki suuret yritykset, Repsol on osoittanut sitoutumisensa mukauttamaan liiketoimintaansa markkinoiden muutoksiin. Yhteistyössä MIDESin kanssa meillä on ratkaisut tämän laajennuksen toteuttamiseksi. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Repsolia projektissa, jonka tavoitteena on tarjota helposti saatavilla olevia latausasemia Espanjan kasvavalle sähköautonkuljettajien joukolle."

Daimler Truck Spainin myynti- ja markkinointijohtaja Jaime Vázquez lisää: ”Sähkörekkojen latausasemat ovat vähitellen tulossa käyttöön Espanjassa. Meille valmistajille on erittäin tärkeää, että rekat voivat ladata asemilla nopeasti ja turvallisen, ja että niillä on riittävästi tilaa liikkua. Lopidanassa sijaitsevalla Repsol-asemalla pääsimme kumppanimme Echemarin ansiosta testaamaan eActros 600 -rekkaa ja varmistamaan, että sen akku voidaan ladata 20 prosentista 80 prosenttiin alle tunnissa.”



