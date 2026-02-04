Uusi Lapsiperheiden Helsinki -sivusto tarjoaa tukea ja tietoa perheiden arkeen
Kaupungin verkkosivustolle on julkaistu uusi kokonaisuus: Lapsiperheiden Helsinki-sivusto on varsinainen perheiden tietopankki. Sivusto kokoaa yhteen tietoa niin raskausajasta, lapsen kehityksestä, perheiden hyvinvoinnista kuin perheitä hyödyttävistä palveluista.
Vanhemmat löytävät sivustolta asiantuntijatietoa lapsensa kehityksestä eri ikävaiheissa sekä käytännönläheisiä vinkkejä perheen hyvinvoinnin tukemiseen. Kunkin teeman yhteydessä ohjataan myös oikean palvelun äärelle, jos sivuston neuvot eivät helpota tilannetta.
– Uudella sivustolla kerrotaan paljon ajankohtaisista teemoista, joista vanhemmat usein kyselevät, kuten lapsen ensipuhelimesta, ruutuajasta tai pelaamisesta. Monesti vanhempia puhututtaa myös lapsen muuttuva tunnemaailma, kaverisuhteet ja itsetunto, kun koulu alkaa – näihin kaikkiin saa hyvin vastauksia Lapsiperheiden Helsinki -sivuilta, kertoo sivuston kehittämiseen osallistunut kuraattori Leila Laitinen.
Monipuolista tukea perheille
Sivusto hyödyntää kaupungin henkilöstön asiantuntemusta yli hallinnollisten rajojen. Aineistoa ovat olleet tekemässä esimerkiksi neuvolan ja kouluterveydenhuollon terveydenhoitajia, perheiden palveluiden sosiaaliohjaajia, opiskeluhuollon kuraattoreita ja psykologeja, perheneuvolan psykoterapeutteja, puhe- ja toimintaterapeutteja sekä liikunta-alan asiantuntijoita.
Kokonaisuus kattaa lapsiperheen vaiheet vauvan suunnittelusta lapsen alakoulun loppuun. Tekeillä on myös teini-ikäisten vanhemmille suunnattu osio, joka julkaistaan kevään aikana. Lisäksi Lapsiperheiden Helsinki tarjoaa monipuolisesti nostoja esimerkiksi leikkipuistojen ja kirjastojen tapahtumista, koulujen harrastusryhmistä ja järjestöjen toiminnasta.
Sivusto on laaja katsaus lapsiperhearkeen ja perustuu monelle tutuksi tulleeseen Perheentuki-sivustoon.
– Aiempaa Perheentuki-sivustoa on kaivattu paljon. Halusimme koota helsinkiläisille vanhemmille tietoa, jotta sitä olisi kätevä käyttää. Toiveena on tarjota opastusta vanhemmille, jotta he voisivat ratkoa kotona erilaisia tilanteita ja toisaalta tietoa siitä, mistä apua saa, taustoittaa Helsingin perhepalvelujen johtaja Terhi Pippuri.
Tervetuloa tutustumaan: www.hel.fi/lapsiperheiden-helsinki
