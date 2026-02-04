Traileri julki! Tältä näyttää odotettu Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu – "Tämä elokuva vaati meiltä enemmän rohkeutta kuin mikään aikaisempi teoksemme"

Jo 25 vuoden ajan yleisöä ympäri maailman viihdyttäneet ja innostaneet Duudsonit eli Jukka Hildén, Jarno Laasala, H-P Parviainen ja Jarno Leppälä päättävät palata yhteen kuvatakseen uuden kokopitkän elokuvan legendaarisella Duudsonit Ranchilla. Hurjilla stunteilla ja hervottomilla piilokameroilla käynnistyvä jätkien reissu saa uuden käänteen, kun Jukan vauva Isabella päätyy yllättäen heidän hoitoonsa. Duudsonit päätyvät keskelle yllättävää ja humoristista tapahtumaketjua, joka vaarantaa koko elokuvahankkeen onnistumisen. Paineet kasvavat – ja samalla Duudsonien ystävyys joutuu todelliselle koetukselle.

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu on vauhdikas koko perheen elokuva, joka tuo valkokankaalle hurjia stuntteja, hulvattoman rönsyileviä improvisaatioita ja pähkähulluja piilokameratehtäviä.

Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Pekko Pesonen ja Duudsonit. Elokuvan on ohjannut Jarno Laasala. Elokuvan tuottajana toimivat Eve Särkänne ja Tiina Pesonen, vastaavina tuottajina toimivat Jukka Hildén ja Jarno Laasala, tuotantoyhtiönä Positive Anarchy Oy. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Kun Duudsonit lähtevät Etelä-Pohjanmaalle kuvaan elokuvaa, mitä tahansa voi tapahtua. Meille se on kuin taikamaailma. Melkoinen seikkailu siitä tulikin! Kiitos vaan virkavalta ja pelastushenkilökunta jälleen muistamisesta, Jarno Laasala sanoo.

– Tämä elokuva vaati meiltä enemmän rohkeutta kuin mikään aikaisempi teoksemme. Ja nyt en puhu elokuvan stunteista, vaan siitä, kuinka paljaana olemme ystävyyden kipupisteistä elokuvan tarinan edetessä. Sieltä löytyi asioita, joita Duudsoneista ei ole nähty ennen tätä, hän jatkaa.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee Nelosen ja Duudsoneiden pitkän, jo 25 vuotta sitten alkaneen yhteistyön jatkumisesta.

– Duudsonien uutuuselokuva on vahva osoitus siitä, miten heidän ystävyytensä ja sen ruokkima pähkähulluus ovat tehneet heistä sukupolvia yhdistävän kulttuuri-ilmiön. Kotiinpaluu yllättää, naurattaa ja tarjoaa vauhdikkaan elokuvaelämyksen koko perheelle. Tuntuu hienolta olla levittämässä vauhdikasta koko perheen elokuvaa. Tätä kotiinpaluuta on odotettu, Toivonen hehkuttaa.

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27.3.2026.

VIDEO: Turvavyöt kiinni – Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu -traileri nyt julki

Elokuvan kuvat löydät täältä.