Traileri julki! Tältä näyttää odotettu Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu – "Tämä elokuva vaati meiltä enemmän rohkeutta kuin mikään aikaisempi teoksemme"
5.2.2026 13:09:48 EET | Nelonen Media | Tiedote
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27. maaliskuuta. Nyt julkaistu traileri antaa esimakua koko perheen vauhdikkaasta elokuvasta, jossa ei säästellä panoksia.
Jo 25 vuoden ajan yleisöä ympäri maailman viihdyttäneet ja innostaneet Duudsonit eli Jukka Hildén, Jarno Laasala, H-P Parviainen ja Jarno Leppälä päättävät palata yhteen kuvatakseen uuden kokopitkän elokuvan legendaarisella Duudsonit Ranchilla. Hurjilla stunteilla ja hervottomilla piilokameroilla käynnistyvä jätkien reissu saa uuden käänteen, kun Jukan vauva Isabella päätyy yllättäen heidän hoitoonsa. Duudsonit päätyvät keskelle yllättävää ja humoristista tapahtumaketjua, joka vaarantaa koko elokuvahankkeen onnistumisen. Paineet kasvavat – ja samalla Duudsonien ystävyys joutuu todelliselle koetukselle.
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu on vauhdikas koko perheen elokuva, joka tuo valkokankaalle hurjia stuntteja, hulvattoman rönsyileviä improvisaatioita ja pähkähulluja piilokameratehtäviä.
Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Pekko Pesonen ja Duudsonit. Elokuvan on ohjannut Jarno Laasala. Elokuvan tuottajana toimivat Eve Särkänne ja Tiina Pesonen, vastaavina tuottajina toimivat Jukka Hildén ja Jarno Laasala, tuotantoyhtiönä Positive Anarchy Oy. Nelonen Media levittää elokuvan.
– Kun Duudsonit lähtevät Etelä-Pohjanmaalle kuvaan elokuvaa, mitä tahansa voi tapahtua. Meille se on kuin taikamaailma. Melkoinen seikkailu siitä tulikin! Kiitos vaan virkavalta ja pelastushenkilökunta jälleen muistamisesta, Jarno Laasala sanoo.
– Tämä elokuva vaati meiltä enemmän rohkeutta kuin mikään aikaisempi teoksemme. Ja nyt en puhu elokuvan stunteista, vaan siitä, kuinka paljaana olemme ystävyyden kipupisteistä elokuvan tarinan edetessä. Sieltä löytyi asioita, joita Duudsoneista ei ole nähty ennen tätä, hän jatkaa.
Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee Nelosen ja Duudsoneiden pitkän, jo 25 vuotta sitten alkaneen yhteistyön jatkumisesta.
– Duudsonien uutuuselokuva on vahva osoitus siitä, miten heidän ystävyytensä ja sen ruokkima pähkähulluus ovat tehneet heistä sukupolvia yhdistävän kulttuuri-ilmiön. Kotiinpaluu yllättää, naurattaa ja tarjoaa vauhdikkaan elokuvaelämyksen koko perheelle. Tuntuu hienolta olla levittämässä vauhdikasta koko perheen elokuvaa. Tätä kotiinpaluuta on odotettu, Toivonen hehkuttaa.
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27.3.2026.
VIDEO: Turvavyöt kiinni – Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu -traileri nyt julki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Nelonen Median jättihankinta Hildur nousi suurmenestykseksi – sarja tavoittanut jo yli miljoona katsojaa!4.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Satu Rämön supersuosittuun dekkariin pohjautuva Hildur alkoi Ruudussa ja Nelosella viime maanantaina. Nelonen Median suurhankinta on osoittautunut jättimenestykseksi.
Arttu Wiskarilta kovaa puhetta The Voice of Finland -kilpailijalle – Jenni Vartiainen: ”Hei, ei tuollaista voi luvata!”3.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tällä viikolla The Voice of Finlandissa kuullaan suuria lupauksia ja jo aikaisemmilta kausilta tuttu ääni.
Radio Suomipopilla juontajamuutoksia - Janne Saarinen sukeltaa sunnuntaisin suomalaisjulkkisten elämän suuriin biiseihin30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helmikuu tuo muutoksia Radio Suomipopin iltapäiviin ja viikonloppuihin.
The Voice of Finlandissa yllättävä tilanne – tähtivalmentajat ihmeissään: ”Tämä on kuin Hollywood-elokuvasta!”27.1.2026 11:31:24 EET | Tiedote
Tällä viikolla The Voice of Finlandissa nähdään yllätysduetto tähtivalmentajan kanssa sekä viime hetkellä kilpailuun hakeneet äiti ja tytär.
JULKISTUS: Nämä 15 kokelasta laittavat kaiken peliin uudella Erikoisjoukot-kaudella26.1.2026 11:58:44 EET | Tiedote
Uusi Erikoisjoukot-kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella tiistaina 24.2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme