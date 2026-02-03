HUSin yhtymähallitus kokoontuu 9.2.
5.2.2026 15:05:13 EET | HUS | Tiedote
HUSin yhtymähallitus kokoontuu maanantaina 9.2.2026. Yhtymähallitus käsittelee muun muassa toimitusjohtajan tulostavoitteita vuodelle 2026, johtajaylilääkärin ja asiakkuusjohtajan virkojen avaamista hakuun sekä kehittämis- ja strategiajohtajan viran täyttämistä.
Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 26 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Antalet förlossningar ökade i Nyland3.2.2026 12:08:01 EET | Pressmeddelande
Förlossningsverksamheten förväntas vara fortsatt livlig även kommande vår.
Synnytysten määrä kasvoi Uudellamaalla3.2.2026 12:08:01 EET | Tiedote
Synnytystoiminnan odotetaan jatkuvan vilkkaana myös tulevana keväänä.
HUS-sammanslutningens bokslut för 2025 och preliminära uppgifter om resultatet30.1.2026 10:09:27 EET | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningen lyckades balansera sin ekonomi och täcka sitt underskott på det sätt och inom den tidtabell som krävs enligt lag.
HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja tuloksen ennakkotiedot30.1.2026 10:09:27 EET | Tiedote
HUS-yhtymä onnistui tasapainottamaan taloutensa ja kattamaan alijäämänsä lain edellyttämällä tavalla ja aikataulussa.
Grundstenen för Salvia-byggnaden murades i Mejlans23.1.2026 16:30:19 EET | Pressmeddelande
Grundstenen för HUS Salvia-byggnad murades i Helsingfors på Mejlans sjukhusområde fredagen den 23 januari 2026. Nybyggnaden kommer att erbjuda lokaler för HUS centrala stödtjänster; högklassig läkemedelsförsörjning och kosthållsservice.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme