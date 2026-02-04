Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 9.–12.2.2026: istuntokatsaus

5.2.2026

Euroopan parlamentin täysistunnossa 9.–12. helmikuuta mepit äänestävät uusista turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevista turvapaikkapolitiikan säännöistä, 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 sekä EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen suojamekanismista. Parlamentti myös keskustelee EU:n kilpailukyvystä ja elinkustannuksista ja Euroopan puolustuksen kehittämisestä. Lisäksi komissio esittelee toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.

EU:n kilpailukyky ja elinkustannukset 

Keskiviikkoaamuna mepit sekä neuvoston ja komission edustajat keskustelevat EU:n kilpailukyvyn parantamisesta, sisämarkkinoiden syventämisestä ja kasvaneista elinkustannuksista.

Euroopan yhteisen puolustuksen kehittäminen 

Tiistaina mepit keskustelevat Euroopan puolustuksen vahvistamisesta epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa.

Turvapaikkapolitiikka: turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevat säännöt 

Tiistaina parlamentin odotetaan hyväksyvän EU-tason luettelon turvapaikanhakijoiden turvallisista alkuperämaista ja säännöt EU:n ulkopuolisten maiden määrittelemisestä turvalliseksi.

EU:n ilmastolainsäädäntö: 90 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2040 

Mepit päättävät tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä matkalla kohti ilmastoneutraalia EU:ta vuonna 2050.

Mercosur: lopullinen äänestys maataloustuotteiden suojamekanismista 

Mepit äänestävät tiistaina suojamekanismista maataloustuotteiden tuonnille Mercosur-maista (Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay).

EU:n toimintasuunnitelma nuorten suojelemiseksi verkkokiusaamiselta 

Komissio esittelee tiistaina uuden toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.

