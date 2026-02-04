Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 9.–12.2.2026: istuntokatsaus

Euroopan parlamentin täysistunnossa 9.–12. helmikuuta mepit äänestävät uusista turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevista turvapaikkapolitiikan säännöistä, 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 sekä EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen suojamekanismista. Parlamentti myös keskustelee EU:n kilpailukyvystä ja elinkustannuksista ja Euroopan puolustuksen kehittämisestä. Lisäksi komissio esittelee toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.