Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 9.–12.2.2026: istuntokatsaus
5.2.2026 14:15:58 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin täysistunnossa 9.–12. helmikuuta mepit äänestävät uusista turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevista turvapaikkapolitiikan säännöistä, 90 prosentin päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040 sekä EU:n ja Mercosur-maiden välisen kauppasopimuksen suojamekanismista. Parlamentti myös keskustelee EU:n kilpailukyvystä ja elinkustannuksista ja Euroopan puolustuksen kehittämisestä. Lisäksi komissio esittelee toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.
EU:n kilpailukyky ja elinkustannukset
Keskiviikkoaamuna mepit sekä neuvoston ja komission edustajat keskustelevat EU:n kilpailukyvyn parantamisesta, sisämarkkinoiden syventämisestä ja kasvaneista elinkustannuksista.
Euroopan yhteisen puolustuksen kehittäminen
Tiistaina mepit keskustelevat Euroopan puolustuksen vahvistamisesta epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa.
Turvapaikkapolitiikka: turvallisia alkuperämaita ja kolmansia maita koskevat säännöt
Tiistaina parlamentin odotetaan hyväksyvän EU-tason luettelon turvapaikanhakijoiden turvallisista alkuperämaista ja säännöt EU:n ulkopuolisten maiden määrittelemisestä turvalliseksi.
EU:n ilmastolainsäädäntö: 90 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2040
Mepit päättävät tavoitteesta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä matkalla kohti ilmastoneutraalia EU:ta vuonna 2050.
Mercosur: lopullinen äänestys maataloustuotteiden suojamekanismista
Mepit äänestävät tiistaina suojamekanismista maataloustuotteiden tuonnille Mercosur-maista (Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay).
EU:n toimintasuunnitelma nuorten suojelemiseksi verkkokiusaamiselta
Komissio esittelee tiistaina uuden toimintasuunnitelmansa verkkokiusaamisen torjumiseksi.
