Pohjois-Pirkanmaan sote-palveluista järjestetään asukastilaisuus Parkanossa 18. helmikuuta
5.2.2026 14:28:39 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pihlajalinna aloittaa Pohjois-Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajana keväällä 2026. Alueen asukkaille muutoksesta kerrotaan infotilaisuuksissa. Parkanon tilaisuus pidetään keskiviikkona 18.2.2026 kello 18–19.30 Koulu- ja kulttuurikeskus Kaarnan auditoriossa.
Koulu- ja kulttuurikeskus Kaarnan osoite on Satakunnankatu 36–40. Seuraavat tilaisuudet pidetään Ruovedellä 4.3.2026 ja Virroilla 11.3.2026. Tilaisuuksista julkaistaan tarkempaa tietoa myöhemmin. Kihniössä asukastilaisuus järjestettiin joulukuussa.
Tällä hetkellä Pohjois-Pirkanmaalla sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavat Pihlajalinnan omistama Kolmostien Terveys Oy Parkanossa ja Kihniössä sekä Pirhan tytäryhtiö Keiturin Sote Virroilla ja Ruovedellä. Virtain ja Ruoveden palvelut siirtyvät Pihlajalinnalle huhtikuun alussa ja Parkanon ja Kihniön palvelut toukokuun alussa.
Osa alueen palveluista on otettu hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi vuoden 2026 alussa. Näiden palvelujen henkilöstö on siirtynyt hyvinvointialueelle, ja muu henkilöstö jatkaa joko nykyisen palveluntuottajan palveluksessa tai siirtyy keväällä liikkeenluovutuksella uuden palveluntuottajan palvelukseen.
Pihlajalinna tuottaa alueella keväästä alkaen perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluja, lasten, nuorten ja perheiden neuvola-, koulu ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, ikäihmisten kotihoitoa ja asumispalveluja sekä sairaala- ja poliklinikkapalveluja. Pihlajalinna vastaa palvelutuotannosta väestövastuuperiaatteella asiakasmääristä tai palvelutarpeen vaihtelusta huolimatta. Aluehallitus päätti hankinnasta 27.10.2025.
Pohjois-Pirkanmaalla Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen palveluista vastaa Pihlajalinnan Mäntänvuoren Terveys.
Asukkaille julkaistaan tietoa asukastilaisuuksista ja koko muutoksesta sivulla pirha.fi/pohjoispirkanmaa.
Yhteyshenkilöt
Karjalainen JukkaYlilääkäri, avopalvelutPuh:040 639 7859jukka.karjalainen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan sosiaalihuolto siirtyy yhteen yhteiseen asiakastietojärjestelmään2.2.2026 13:31:36 EET | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue ottaa 2. helmikuuta 2026 käyttöön uuden sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän Sagan. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain: helmikuussa Saga tulee käyttöön kaikissa muissa sosiaalihuollon palveluissa paitsi ikäihmisten palveluissa, joissa käyttöönotto tapahtuu kahdessa vaiheessa helmikuussa ja toukokuussa.
Aluehallitus siirsi yt-neuvottelujen ja konsernijohtajan valintaesityksen käsittelyn jatkokokoukseen 9.2.2.2.2026 12:55:34 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintaneuvottelujen käsittelyn seuraavan viikon jatkokokoukseen. Aluehallitus jatkaa myös konsernijohtajan valintaa koskevan esityksen käsittelyä 9.2. pidettävässä jatkokokouksessaan.
Digipostin käyttöönotto etenee: Tampereella ja Orivedellä asuvat naiset saavat kutsun rintasyövän seulontaan nyt Suomi.fi-viestinä2.2.2026 10:08:06 EET | Tiedote
Vuoden 2026 aikana viranomaisposti siirtyy yhä vahvemmin digitaaliseen muotoon koko Suomessa. Myös Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy vaiheittain kirjepostista Suomi.fi-viesteihin.
Taysissa aloitettiin aivokasvaimen laserablaatiohoidot – uusi hoito tavoittaa myös vaikeat kasvaimet2.2.2026 08:57:06 EET | Tiedote
Taysissa on aloitettu tammikuussa aivokasvainten laserablaatiohoidot ensimmäisenä Suomessa. Laserablaatio mahdollistaa hoidon niihinkin kasvaimiin, joita ei voida hoitaa turvallisesti perinteisellä avoleikkauksella. Hoito on myös potilaalle avoleikkausta kevyempi vaihtoehto.
Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui usean eri toimijan voimin: Toivon vuosi on alkanut!30.1.2026 12:45:28 EET | Tiedote
Pirkanmaan perhekeskuksen maakunnallinen ohjausryhmä kokoontui perjantaina 30. tammikuuta. Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa oli keskeisenä aiheena vuoden 2026 teema toivo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme