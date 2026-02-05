Pakkanen ei hellitä – viikonloppuna kylmimmillä alueilla hätyytellään -30 asteen lukemia
5.2.2026 14:33:58 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Ennusteen mukaan kireille pakkasille ei todennäköisesti ole loppua vielä ensi viikollakaan, vaan Suomeen virtaa kylmää ilmaa Jäämereltä.
Helmikuu on alkanut maan etelä- ja keskiosassa huomattavasti keskimääräistä kylmempänä: Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kuukauden ensimmäisten päivien keskilämpötila on ollut jopa yli 10 astetta tavanomaista kylmempi.
"Merkkejä suursäätilanteen muutoksesta ei ole, vaan pakkanen on jatkossakin kireää varsinkin pilvettöminä ja heikkotuulisina öinä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eero Hallavo.
Todennäköisesti jo ensi yönä kylmimmillä alueilla lähennellään 30 pakkasastetta. Viikonloppuna korkeapaineen selänne sijaitsee maan etelä- ja keskiosien yllä, missä kylmät ja heikkotuuliset yöt saavat jatkoa. Myös Lapissa kylmenee lauantaista alkaen uudelleen. Sunnuntai ei tuo suuria muutoksia säähän.
Pilvisyyden ennustettavuus on keskimääräistä heikompaa: todennäköisesti aurinkoisinta on perjantaina maan etelä- ja keskiosassa, lauantaina puolestaan Lapissa.
Viikonvaihteessa Jäämerellä todennäköisesti syntyvä matalapaine liikkuu Lapin itäpuolella kaakkoon ja vetää mukanaan pohjoisesta yhä kylmempää ilmaa. Säämallien mukaan onkin varsin todennäköistä, että kireät pakkaset saavat jatkoa Suomessa ensi viikon alkupuoliskolla.
Korkeapaineen ja kylmän säätyypin vallitessa auringonpaistetunteja on kertynyt helmikuussa tähän mennessä kiitettävästi: maan keskivaiheilla, esimerkiksi Jyväskylässä ja Kuopiossa, paistetunteja on kertynyt enemmän kuin koko tammikuun aikana yhteensä.
Italian talviolympialaiset alkavat epävakaisessa säässä
Pohjolan korkeapaine vaikuttaa myös muun Euroopan säähän ja mitä suurimmissa määrin Milano-Cortinan talviolympialaisiin. Nykyisessä säätilanteessa Fennoskandian korkeapaine pakottaa matalapaineet kulkemaan normaalia eteläisempää reittiä.
"Useita matalapaineita liikkuu Pohjois-Italiassa ja sen lähialueilla ensi viikolla. Näillä näkymin paras sää kisoja ajatellen on lauantaista tiistaihin", Hallavo ennustaa. Alueen epävakaan säätyypin takia yksittäisten matalapaineiden tarkempia reittejä on vaikea ennustaa paria päivää pidemmälle.
Heikkotuulinen korkeapainesää vaikuttaa Itämeren vedenkorkeuteen
Merivesi on edelleen matalalla koko Suomen rannikolla. Turun ja Föglön mittausasemilla rikottiin eilen vuoden 1934 ennätykset, kun vedenkorkeus oli alimmillaan Turussa 81 senttimetriä ja Föglössä 76 senttimetriä alle teoreettisen keskiveden. Myös Hangossa tehtiin uusi ennätys, -79 senttimetriä teoreettisen keskiveden suhteen.
Syynä matalaan meriveteen on noin kuukauden jatkunut korkeapainesää: kun ilma painaa merivettä, se virtaa tällöin pois alueelta. Koko Itämeren vesimäärä on nyt myös alhaisella tasolla. Matala merivesi vaikeuttaa liikennettä merellä ja pienentää laivojen rahtimääriä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Pohjoismainen raportti AMOC-kiertoliikkeen keikahduspisteen vaikutuksista kehottaa tehostamaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, seurantaa ja varautumista5.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tuoreeseen raporttiin on koostettu tieteellinen tieto Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen (AMOC) mahdollisen romahduksen vaikutuksista Pohjoismaissa. Raportissa annetaan toimenpidesuosituksia alueen päätöksentekijöille.
Nordic report on the impacts of AMOC tipping urges stronger mitigation, monitoring and preparedness5.2.2026 10:00:00 EET | Press release
The report A Nordic Perspective on AMOC Tipping reviews the current state of science on the impacts of potential Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) collapse and provides recommendations for policy actions.
Pakkasjakso on lisännyt jään määrää Itämerellä3.2.2026 13:50:35 EET | Tiedote
Perämeri, Merenkurkku ja Suomenlahden itäosa ovat jäätyneet kauttaaltaan. Itämeri on kuitenkin vielä tavanomaista lämpimämpi, ja jään paksuus voi vaihdella pienelläkin alueella.
Tammikuu oli kylmä, vähäsateinen ja melko pilvinen2.2.2026 10:33:03 EET | Tiedote
Lapissa oli tuntureita lukuun ottamatta harvinaisen kylmää: viimeksi kylmempi tammikuu koettiin lähes 40 vuotta sitten.
Kiinalaisen kantoraketin toinen vaihe on putoamassa ilmakehään29.1.2026 12:05:46 EET | Tiedote
Ilmatieteen laitoksen johtama kansallinen Avaruustilannekeskus seuraa yhdessä eurooppalaisen verkoston kanssa kiinalaisen ZQ 3 R/B -kantoraketin toisen vaiheen hallitsematonta paluuta Maan ilmakehään. Kohteen ilmakehään saapuminen voi vaikuttaa lentoliikenteeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme