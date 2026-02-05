SDP:n Paula Werning: Orpon hallitus on rakentamassa pätkätyö-Suomea
5.2.2026 15:09:06 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen esitys, joka sallisi määräaikaiset työsopimukset vuodeksi ilman perusteltua syytä, murentaa työntekijöiden turvaa ja lisää epävarmuutta suomalaisessa arjessa, sanoo SDP:n kansanedustaja Paula Werning.
– Kyse ei ole pienestä lakiteknisestä muutoksesta, vaan suuresta arvovalinnasta. Hallitus vie Suomea suuntaan, jossa yhä useamman elämä rakentuu määräaikaisuuksien, epävarmuuden ja jatkuvan varuillaanolon varaan, Werning painottaa.
Hallitus myöntää itse esityksensä perusteluissa, että määräaikaisuuksien lisääminen kasvattaa syrjinnän riskiä, erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Tästä huolimatta esitys tuodaan eduskuntaan ilman yhtäkään uutta keinoa syrjinnän ehkäisemiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman Tilastokeskuksen selvityksen mukaan lähes 44 prosenttia määräaikaisissa työsuhteissa olevista on kokenut raskaussyrjintää. Syrjintä kohdistuu erityisesti naisvaltaisille aloille, kuten sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä julkiselle sektorille, jossa määräaikaisuuksia käytetään jo nyt selvästi yksityistä sektoria enemmän.
– Olen itse sairaanhoitaja ja tiedän, miltä tämä näyttää arjessa. Raskaudesta ei uskalleta kertoa, tulevaisuutta ei uskalleta suunnitella, eikä omaan työhön uskalleta sitoutua. Kun työsuhde voi päättyä koska tahansa ilman perustetta, elämä jää odotustilaan, Werning painottaa.
Esitys on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa hallitus heikentää työntekijöiden asemaa pala palalta. Määräaikaisuuksien helpottamisen lisäksi lomautusilmoitusaikaa lyhennetään ja takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 työntekijän yrityksiltä.
– Kun lomautuksesta voidaan ilmoittaa vain viikkoa ennen ja irtisanotulla ei ole enää oikeutta palata työhön, vastuu ja riski siirretään suoraan työntekijälle. Tämä näkyy ihmisten arjessa palkanmenetyksinä, stressinä ja epävarmuutena siitä, miten seuraavasta kuusta selvitään, Werning sanoo.
Hallitusohjelmassa luvataan puuttua raskaus- ja perhevapaasyrjintään sekä vahvistaa tasa-arvoa työelämässä. Nyt käsiteltävä lakiesitys on Werningin mukaan räikeässä ristiriidassa näiden lupausten kanssa.
– Hallitus lupaa kitkeä syrjintää, mutta säätää lakeja, jotka tekevät siitä entistä helpompaa ja samalla vaikeampaa todistaa. Samalla syntyvyyden laskua vähätellään, vaikka epävarma työelämä on yksi keskeinen syy siihen, miksi perheen perustamista lykätään tai siitä luovutaan kokonaan.
Werning korostaa, että työelämää ei uudisteta epävarmuutta lisäämällä.
– Työllisyyttä ei paranneta heikentämällä työntekijän turvaa. Suomea ei rakenneta pätkätöillä, vaan luottamuksella ja vakaudella. Tämä esitys lisää epävarmuutta ihmisten arkeen, ja siksi se on hylättävä.
Paula WerningKansanedustaja
