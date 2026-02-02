DNA Oyj:n loka–joulukuun 2025 liiketoimintakatsaus: Liikevaihto ja kannattavuus jatkoivat kasvua
Vuosi 2025 oli DNA:lle taloudellisesti hyvin menestyksekäs. Vuoden viimeisellä neljänneksellä niin liikevaihto, palveluliikevaihto, käyttökate kuin liikevoittokin kasvoivat edellisvuodesta, kuten myös matkaviestinverkon sekä kiinteän laajakaistan liittymämäärät ja keskilaskutus.
Yhteenveto DNA:n keskeisistä tunnusluvuista loka–joulukuussa 2025
Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
- Liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 300 miljoonaa euroa (292).
- Palveluliikevaihto kasvoi 4 % ja oli 224 miljoonaa euroa (215).
- Käyttökate kasvoi 9 % ja oli 109 miljoonaa euroa (100).
- Liikevoitto kasvoi 27 % ja oli 44 miljoonaa euroa (35).
- Liittymäkohtainen keskimääräinen liikevaihto (ARPU):
- Matkaviestinnän ARPU kasvoi 2 % ja oli 19,9 euroa (19,4).
- Kiinteän laajakaistan (vähittäismyynti) ARPU kasvoi 3 % ja oli 16,9 euroa (16,5).
- TV-liittymien (vähittäismyynti) ARPU kasvoi 13 % ja oli 12,7 euroa (11,3).
- Liittymämäärä:
- Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 808 000 (2 803 000).
- Kiinteiden laajakaistaliittymien (vähittäismyynti) määrä kasvoi ja oli 707 000 (697 000).
- TV-liittymien (vähittäismyynti) määrä laski ja oli 174 000 (211 000).
Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2025 oli kaikkiaan DNA:lle taloudellisesti menestyksekäs, mistä haluan kiittää DNA:n henkilöstöä, asiakkaita, kumppaneita ja muita sidosryhmiä. Koko vuoden hyvän tuloksen viimeisteli erinomainen loppuvuosi. Viimeisellä neljänneksellä loka–joulukuussa DNA:n liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 300 miljoonaa euroa (292), palveluliikevaihto kasvoi 4 % ja oli 224 miljoonaa euroa (215), käyttökate kasvoi 9 % ja oli 109 miljoonaa euroa (100) ja liikevoitto kasvoi 27 % ja oli 44 miljoonaa euroa (35). Matkaviestinverkon liittymämäärä kasvoi ja oli 2 808 000 (2 803 000) liittymäkohtaisen liikevaihdon kasvaessa 19,9 euroon (19,4). Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi ja oli 707 000 (697 000) liittymäkohtaisen liikevaihdon kasvaessa 16,9 euroon (16,5). TV-liittymien määrä laski odotetusti, ja myös muutokset raportointitavassa vaikuttivat määrään laskevasti.
Verkon tietoturvauhat olivat median säännöllinen uutisaihe vuoden 2025 aikana. DNA:lla turvallinen nettiselaus sisältyy maksutta kaikkiin kuluttajien DNA Huoleton puhelin- ja laajakaistaliittymiin sekä DNA Prepaid -liittymiin ja yritysten DNA Varma -liittymiin. Kerroimme lokakuussa, että näiden liittymien turvallinen nettiselaus estää jo yli 100 000 huijausyritystä päivittäin. Tämä osoittaa selvästi, että ominaisuus tuo erittäin kaivattua ja kattavaa suojaa verkon jatkuvasti lisääntyviä uhkia vastaan. Selausturva on myös tarjolla kaikkiin yritysliittymiin erikseen ostettavana lisäpalveluna.
DNA:n toiminta asiakastyytyväisyyden vahvistamiseksi on tuottanut todistetusti tulosta. Lokakuussa julkaistun EPSI Rating 2025 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että DNA:lla on jälleen toimialan tyytyväisimmät ja uskollisimmat laajakaista-asiakkaat. DNA saavutti korkeimmat kokonaispisteet sekä kuluttaja- että yrityslaajakaistapalveluiden asiakastyytyväisyydessä. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyden taustalla ovat esimerkiksi tuotelaatu, luotettavuus ja rahalle saatava vastine, joista DNA sai jälleen parhaat arvosanat.
Suomessa astui elokuussa voimaan lakiin perustuva kännykkäkielto peruskoulun oppitunneilla. Kiellon tarkoituksena on parantaa työrauhaa ja oppilaiden keskittymistä opetukseen. DNA julkaisi lokakuussa paljon huomiota saaneen vertailun koulujen lähistöllä siirretyn mobiilidatan määristä. Vertailimme syksyn ja edellisen kevään aikana mobiilidatan määriä kouluja palvelevissa tukiasemissa. Tulokset osoittivat, että mobiilidatan käyttö kouluissa oli pääosin vähentynyt uuden lain myötä.
DNA näkee lasten ja nuorten ruutuajan rajoittamisen hyvänä kehityssuuntana. Tärkeää on myös vastuullisen aikuisen läsnäolo silloin, kun lapsi käyttää puhelinta. Samalla monen aikuisen olisi hyvä tarkastella myös omia älylaitteiden käyttötottumuksia. DNA:n julkaisema Digitaalinen elämä -tutkimus osoitti, että jo joka kolmas suomalainen kokee puhelimen laskemisen kädestä vaikeaksi. Marraskuun alussa järjestimme jo neljättä kertaa kansallisen Älyvapaapäivän, joka kannustaa parkkeeraamaan älylaitteet edes hetkeksi ja pohtimaan omaa suhdettaan niihin.
Vaikka DNA:lla on sujunut taloudellisesti hienosti, on maailman talous- ja turvallisuuspoliittinen ennakoimattomuus lisääntynyt ja ottanut tilikauden jälkeen vuoden 2026 alussa uusia kierroksia. Tämä heijastuu vahvasti myös Suomeen. Nopein kääntein elävä tilanne muistuttaa meitä alinomaa varautumisen ja jatkuvuussuunnittelun tärkeydestä. DNA:lla olemmekin jatkaneet erityistä varautumista poikkeuksellisiin tilanteisiin niin palveluidemme, verkkojemme kuin henkilöstömme osaamisen kehittämisen osalta.
Konkreettisena esimerkkinä varautumisesta kerroimme joulukuussa, että DNA toteuttaa vuosien 2026–2028 aikana kaksiosaisen runkoverkkojen maayhteyksien kehityshankkeen. Hanke vahvistaa DNA:n kuituyhteyksiä Ruotsiin Etelä-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Yhteydet kulkevat Pohjois-Pohjanmaan kautta. Projektiin investoidaan yhteensä 5,4 miljoonaa euroa, josta 1,62 miljoonaa katetaan EU-rahoituksen tuella. Uusi maayhteys tuo DNA:lle ja asiakkaillemme strategista etua: se lisää kapasiteettia, parantaa verkon resilienssiä ja varmistaa yhteyksien toimivuutta myös häiriötilanteissa.
Jussi Tolvanen
toimitusjohtaja
Kuluttaja- ja yritysliiketoimintojen katsaus
Kuluttajaliiketoiminnassa DNA:lla oli EPSI Rating 2025 -tutkimuksen tulosten mukaan toimialan tyytyväisimmät ja uskollisimmat laajakaista-asiakkaat. Kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyyden taustalla ovat esimerkiksi tuotelaatu, luotettavuus ja rahalle saatava vastine, joista DNA sai jälleen parhaat arvosanat. Markkinajohtajana DNA jatkaa aktiivisesti palveluiden kehittämistä ja pitää asiakkaat tyytyväisinä muuttuvissa arjen digitarpeissa myös tulevaisuudessa.
Keväällä 2025 lanseeratut uuden ajan DNA Huoleton puhelin- ja laajakaistaliittymät ovat olleet kuluttajien keskuudessa hyvin suosittuja. Liittymät sisältävät turvallisen nettiselauksen, joka estää asiakkaita joutumasta haitallisille verkkosivuille. Sekä DNA Huoleton -liittymien että yritysasiakkaiden DNA Varma -liittymien turvallisen nettiselausominaisuuden avulla saatiin estettyä lokakuuhun mennessä peräti 7,6 miljoonaa huijausyritystä.
Vuoden viimeinen neljännes oli myös tänä vuonna laitemyynnin kulta-aikaa Black Fridayn ja joulukampanjan myötä. Yli puolet marraskuun kokonaismyynnistä tehtiinkin Black Friday -viikkojen aikana. Käytännössä kaikki marraskuun myydyimmät laitteet olivat DNA:n omasta ”Pink Friday” -kampanjasta, jonka myynti on kasvanut vuosi vuodelta.
Yritysliiketoiminnan vahva kehitys jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä näkyen muun muassa kaikkien aikojen korkeimpana asiakastyytyväisyytenä. Myös lokakuussa julkistetun EPSI Rating 2025 -tutkimuksen tulosten mukaan DNA:lla on toimialan tyytyväisimmät ja uskollisimmat laajakaistan yritysasiakkaat. Lisäksi DNA sijoittui toiseksi yritysasiakkaiden tyytyväisyydessä mobiilipalveluihin, ja kilpailu kärkisijasta on kiristynyt DNA:n noustua aivan ykkössijan kannoille. Yritykset arvioivat DNA:n erityisen vahvaksi tuotelaadussa, asiakaspalvelun joustavuudessa ja rahalle saatavassa vastineessa.
Joulukuussa tiedotimme runkoverkkojen maayhteyksien kehityshankkeesta, joka parantaa kuituyhteyksiä erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä vuosina 2026–2028 EU-rahoituksen tukemana. Hanke hyödyntää osin DNA:n nykyistä infrastruktuuria, mutta vahvistaa samalla alueellisia verkkoja Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Maayhteys tuo asiakkaillemme strategista etua lisäämällä kapasiteettia, parantamalla verkon resilienssiä ja varmistamalla yhteyksien toimivuuden myös häiriötilanteissa. Jatkamme investointeja verkkoihin myös tulevaisuudessa pystyäksemme vastaamaan asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin tekoälykyvykkäistä yhteyksistä.
Huoli kyberturvallisuudesta on pysynyt yrityksissä korkealla tasolla. Lokakuussa julkistamamme tietoturvatutkimuksen mukaan 70 prosenttia Suomessa toimivien yritysten ICT-päättäjistä on huolissaan kyberturvallisuudesta. Silti vain reilu neljännes harjoittelee kyberkriisitilanteita ja toiminnan palauttamista. DNA:n suosittu ja palkittu yrityspodcast Kyberrosvot saavutti loppuvuoteen mennessä yli 130 000 kuuntelukertaa. Yritysasiakkaat tutustuivat myös aktiivisesti nousevien teknologioiden mahdollisuuksiin DNA Experience Loungessa vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Lanseerasimme yritysasiakkaille neljä konkreettista tekoälypohjaista palvelua vuoden 2025 aikana. Palvelut auttavat eri kokoisia yrityksiä parantamaan kyberturvallisuuttaan sekä kehittämään asiakaspalveluaan ja asiakaskokemustaan tekoälyä hyödyntäen.
Keskeiset tunnusluvut
|
Miljoonaa euroa
|
10–12/2025
|
10–12/2024
|
Muutos, %
|
1–12/2025
|
1–12/2024
|
Muutos, %
|
Matkaviestinpalvelut, liikevaihto (5)
|
173
|
166
|
4 %
|
679
|
650
|
4 %
|
Tukku- ja muu matkaviestinliikevaihto
|
10
|
10
|
6 %
|
40
|
37
|
8 %
|
Laitteet, liikevaihto (5)
|
61
|
62
|
-2 %
|
189
|
194
|
-3 %
|
Matkaviestinliiketoiminta, liikevaihto yhteensä
|
244
|
238
|
3 %
|
907
|
881
|
3 %
|
|
Kiinteä liiketoiminta, liikevaihto yhteensä
|
56
|
55
|
2 %
|
220
|
218
|
1 %
|
|
Palveluliikevaihto (5)
|
224
|
215
|
4 %
|
880
|
848
|
4 %
|
Liikevaihto yhteensä (5)
|
300
|
292
|
3 %
|
1 128
|
1 100
|
3 %
|
|
Käyttökate ennen muita tuottoja ja kuluja (5)
|
109
|
102
|
7 %
|
448
|
417
|
8 %
|
Käyttökate (5)
|
109
|
100
|
9 %
|
448
|
413
|
9 %
|
Poistot
|
-65
|
-65
|
-1 %
|
-262
|
-256
|
2 %
|
Liikevoitto
|
44
|
35
|
27 %
|
186
|
157
|
19 %
|
|
Investoinnit
|
64
|
45
|
43 %
|
145
|
172
|
-16 %
|
Operatiiviset investoinnit (1)
|
52
|
43
|
21 %
|
119
|
133
|
-11 %
|
|
Matkaviestinpalvelut:
|
Matkaviestinverkon (3) liittymämäärät (1 000 liittymää)
|
2 808
|
2 803
|
0 %
|
2 808
|
2 803
|
0 %
|
ARPU (2)(5) – matkaviestinliittymät, euroa
|
19,9
|
19,4
|
2 %
|
19,7
|
19,2
|
2 %
|
Kiinteät yhteydet:
|
Liittymämäärät, vähittäismyynti (1 000 liittymää)
|
- Kiinteä laajakaista
|
707
|
697
|
1 %
|
707
|
697
|
1 %
|
- TV (4)
|
174
|
211
|
-18 %
|
174
|
211
|
-18 %
|
ARPU (2) – kiinteä laajakaista, euroa
|
16,9
|
16,5
|
3 %
|
17,1
|
16,5
|
4 %
|
ARPU (2) – TV, euroa
|
12,7
|
11,3
|
13 %
|
12,0
|
10,7
|
11 %
1) Investoinnit ilman toimilupamaksuja ja IFRS16-investointeja
2) ARPU = Liittymien kk-laskutus ja liikennelaskutus + yhdysliikenne / keskimääräinen liittymämäärä.
3) Postpaid-, prepaid-, Luuri- ja liikkuvan laajakaistan liittymät.
4) TV = kaapelimaksu-TV ja DNA TV. Liittymien määrä on laskenut erityisesti raportointitavassa tehdyn muutoksen vuoksi.
5) Käyttökatteeseen, palvelu- ja kokonaisliikevaihtoon sekä tämän myötä myös matkaviestinverkon keskimääräiseen liittymäkohtaiseen liikevaihtoon vaikuttaa koko vuoden osalta laskevasti ja käyttökatteeseen Q4/2025 osalta nostavasti Q3–Q4/2025 aikana tehdyt kertaluontoiset, aiempiin kvartaaleihin liittyvät oikaisut.
Lisätietoja:
Jussi Tolvanen, toimitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jussi.tolvanen@dna.fi
Timo Kipinoinen, talous- ja rahoitusjohtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 8131, timo.kipinoinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
