Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea – Kela ei voi käyttää enää harkintaa
5.2.2026 15:49:36 EET | Kela/FPA | Tiedote
Kelaan tulee nyt paljon kysymyksiä opiskelijoilta, jotka pohtivat 1.2.2026 voimaan tulleen toimeentulotukilain muutoksen vaikutuksia omaan tilanteeseensa. Erityisesti opiskelijoita kiinnostaa se, milloin opintolainan hakemista edellytetään ja pitääkö työttömyystukea hakea kesäajalle.
Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki myös opiskelijoilla. Toimeentulotukeen nähden opiskelijan ensisijaiset tuet ovat esimerkiksi opintoraha, opintotuen asumislisä ja opintolaina. Jos opiskelija ei voi saada opintotukea tai muuta tukea, hänen pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin toimeentulotuella, esimerkiksi kokoaikaisella ansiotyöllä.
Jos opiskelija hakee toimeentulotukea, Kela ohjaa hänet hakemaan ensisijaisia tukia kuukauden määräajassa. Jos opiskelija laiminlyö tämän velvoitteen, hänen toimeentulotukensa perusosaa voidaan joutua alentamaan. Toimeentulotuki ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu rahoittamaan opintoja.
Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta – Kelan harkintamahdollisuus poistui
Opintolainan hakemista edellytetään jatkossa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea.
1.2.2026 voimaan tulleen toimeentulotukilain muutoksen yhteydessä poistui Kelan mahdollisuus käyttää harkintaa siinä, keiltä opiskelijoilta vaaditaan opintolainan hakemista ennen toimeentulotukea. Tämä tarkoittaa, että myös muun muassa jälkihuollon piiriin kuuluvilta nuorilta edellytetään jatkossa lainan hakemista.
Jos opiskelija on aiemmin saanut toimeentulotukipäätöksen, jossa todetaan, ettei lainanottoon ole velvollisuutta, hän voi saada toimeentulotukea kuluvan lukuvuoden loppuun eli 31.7.2026 saakka ilman velvollisuutta hakea lainaa.
Myös opiskelijan kesäajan toimeentulosta kysytään – opintoja ei tarvitse lopettaa
Opiskelijan täytyy ensisijaisesti rahoittaa kesäajan toimeentulonsa ansiotuloilla tai opiskelemalla kesän ajan opintotuen turvin.
Jos kesäopinnot eivät ole mahdollisia opiskelijalle eikä hän saa aktiivisesta hakemisestaan huolimatta kesätöitä tai tule toimeen muilla tuloillaan ja varoillaan, hän voi hakea kesäksi toimeentulotukea. Kela ei edellytä, että päätoimiset opiskelijat ilmoittautuisivat näissä tilanteissa työllisyyspalveluihin ja lakkauttaisivat opintonsa. Näissä tilanteissa Kela ei myöskään alenna toimeentulotuen perusosaa.
