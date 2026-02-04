Kela/FPA

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea – Kela ei voi käyttää enää harkintaa

5.2.2026 15:49:36 EET | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

Kelaan tulee nyt paljon kysymyksiä opiskelijoilta, jotka pohtivat 1.2.2026 voimaan tulleen toimeentulotukilain muutoksen vaikutuksia omaan tilanteeseensa. Erityisesti opiskelijoita kiinnostaa se, milloin opintolainan hakemista edellytetään ja pitääkö työttömyystukea hakea kesäajalle.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki myös opiskelijoilla. Toimeentulotukeen nähden opiskelijan ensisijaiset tuet ovat esimerkiksi opintoraha, opintotuen asumislisä ja opintolaina. Jos opiskelija ei voi saada opintotukea tai muuta tukea, hänen pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin toimeentulotuella, esimerkiksi kokoaikaisella ansiotyöllä.

Jos opiskelija hakee toimeentulotukea, Kela ohjaa hänet hakemaan ensisijaisia tukia kuukauden määräajassa. Jos opiskelija laiminlyö tämän velvoitteen, hänen toimeentulotukensa perusosaa voidaan joutua alentamaan. Toimeentulotuki ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu rahoittamaan opintoja.

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta – Kelan harkintamahdollisuus poistui

Opintolainan hakemista edellytetään jatkossa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta, jotka hakevat toimeentulotukea.

1.2.2026 voimaan tulleen toimeentulotukilain muutoksen yhteydessä poistui Kelan mahdollisuus käyttää harkintaa siinä, keiltä opiskelijoilta vaaditaan opintolainan hakemista ennen toimeentulotukea. Tämä tarkoittaa, että myös muun muassa jälkihuollon piiriin kuuluvilta nuorilta edellytetään jatkossa lainan hakemista.

Jos opiskelija on aiemmin saanut toimeentulotukipäätöksen, jossa todetaan, ettei lainanottoon ole velvollisuutta, hän voi saada toimeentulotukea kuluvan lukuvuoden loppuun eli 31.7.2026 saakka ilman velvollisuutta hakea lainaa.

Myös opiskelijan kesäajan toimeentulosta kysytään – opintoja ei tarvitse lopettaa

Opiskelijan täytyy ensisijaisesti rahoittaa kesäajan toimeentulonsa ansiotuloilla tai opiskelemalla kesän ajan opintotuen turvin.

Jos kesäopinnot eivät ole mahdollisia opiskelijalle eikä hän saa aktiivisesta hakemisestaan huolimatta kesätöitä tai tule toimeen muilla tuloillaan ja varoillaan, hän voi hakea kesäksi toimeentulotukea. Kela ei edellytä, että päätoimiset opiskelijat ilmoittautuisivat näissä tilanteissa työllisyyspalveluihin ja lakkauttaisivat opintonsa. Näissä tilanteissa Kela ei myöskään alenna toimeentulotuen perusosaa.

Lisätietoa asiakkaille

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

FPA:s utlåtande: Ett smidigare informationsutbyte främjar verkställigheten av förmåner och en jämlik behandling av kunderna3.2.2026 09:13:33 EET | Pressmeddelande

FPA understöder utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av lagstiftningen om Folkpensionsanstaltens informationsutbyte. I sitt utlåtande lyfter FPA fram att den föreslagna lagändringen möjliggör en smidigare handläggning av förmåner, mindre administrativ belastning på kunderna och en jämlikare behandling av kunderna samt leder till att eventuellt missbruk av förmåner minskar.

Kelan lausunto: sujuvampi tiedonvaihto vahvistaisi etuuksien toimeenpanoa ja asiakkaiden yhdenvertaisuutta3.2.2026 09:13:33 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Kela kannattaa hallituksen esitysluonnosta Kansaneläkelaitoksen tietojenvaihtoa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Lausunnossaan Kela korostaa, että lakimuutos sujuvoittaisi etuuksien käsittelyä, vähentäisi asiakkaiden asiointiin liittyvää hallinnollista kuormitusta, edistäisi asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä vähentäisi mahdollisia etuuksien väärinkäyttötapauksia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye