SDP EDUSKUNTA

SDP:n Pia Hiltunen: Hallituksen esitys määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta lisää epävarmuutta nuorille ja kasvattaa syrjinnän riskiä

5.2.2026 15:54:22 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Hallitus on esittämässä lakimuutosta, joka mahdollistaa vuoden määräaikaisten työsuhteiden solmimisen ilman perusteita. Esitys lisää epävarmuutta työmarkkinoilla erityisesti nuorten ja naisten keskuudessa aikana, jolloin epävarmuus ja tulevaisuususko on muutenkin koetuksella, toteaa kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander /SDP

- Nuorten tulevaisuudenusko on romahtanut nuorisobarometrin mukaan 20 prosenttia ja alle 30-vuotiaiden työttömyys on kasvanut Suomessa kahdessa vuodessa yhteensä 25 000 henkilöllä, ollen tällä hetkellä n. 76 000. Nuorten työurat alkavat jo nyt usein määräaikaisuuksilla ja lyhyillä työsuhteilla. Aito huoli on se, että vakaaseen työsuhteeseen pääsee kiinni lakimuutoksen jälkeen entistä heikommin. Epävarmuuden lisääminen tekee tulevaisuuden suunnittelusta entistä vaikeampaa.

Erityisen huolestuttavaa on, että lakiesityksen vaikutukset kohdistuvat epätasaisesti. Hallitus on itse todennut, että vaikutus voidaan katsoa vähäiseksi, sillä sen on tutkittu vaikuttavan lähinnä naisiin.

– Hallituksen esitys kasvattaa entisestään sukupuolten välistä eriarvoisuutta työmarkkinoilla. Yleisin raskaussyrjinnän muoto on jo nyt määräaikaisen työsuhteen jatkamatta jättäminen. Huomioitavaa on myös se, että vuonna 2023 määräaikaisia naispalkansaajia oli 225 000, kun miespalkansaajia oli 159 000.

Suomen suunnan ei pidä olla taantumaan päin, vaan työmarkkinoiden tasa-arvoa ja tulevaisuususkoa vahvistava, Hiltunen päättää.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

