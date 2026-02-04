Päätöstiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille
5.2.2026 19:53:42 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston 5.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu. Yli kahdellesadalle yhteisölle myönnettiin yhteensä noin 19 miljoonaa euroa taide- ja kulttuuritoiminnan toteuttamiseen Helsingissä. Avustusmääräraha kasvoi 317 000 eurolla viime vuodesta.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto päätti 5.2.2026 kokouksessaan toiminta-avustuksista ja taiteen perusopetuksen avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille. Toiminta-avustuksia myönnettiin 194 yhteisölle yhteensä noin 12,9 miljoonaa euroa. Näistä kymmenen oli toimijoita, jotka eivät edellisenä vuonna kuuluneet toiminta-avustusten piiriin, ja noin viidenkymmenen yhteisön avustustaso nousi edellisvuodesta. Taiteen perusopetuksen avustusta myönnettiin 44 toimijalle yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa.
Päätöstiedote löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtaja on Jaana Alaja (SDP).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilpo Kiiskinenviestintäpäällikkö, Helsingin kaupunki, kulttuuri ja vapaa-aikaPuh:050 0211261ilpo.kiiskinen@hel.fi
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Savoy JAZZFest 2026 tuo jazzin huiput Helsinkiin 4.-7.3. ja juhlistaa suomalaisen jazzin 100-vuotista historiaa4.2.2026 13:53:59 EET | Tiedote
Kahdeksatta kertaa järjestettävän Savoy JAZZFestin ohjelma on julkaistu, ja sen päätähtiä ovat mm. saksofonisti Joe Lovano, pianisti Jason Moran ja laulaja Jelena Kuljić. Festivaali nostaa kansainvälisten esiintyjien rinnalle myös suomalaisen jazzin satavuotisen historian kahden Jazz Suomi 100 -keskustelutilaisuuden kautta.
Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 3.2.20263.2.2026 19:23:52 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 3.2.2026 kokouksen päätöstiedote on julkaistu.
Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja kirjastojaoston kokous 5.2.202630.1.2026 14:35:22 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto kokoontuu vuoden ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 5.2.2026. Kokouksessa päätetään muun muassa kulttuurin toiminta-avustuksista helsinkiläisille taide- ja kulttuuriyhteisöille ja taiteen perusopetuksen avustuksista vuodelle 2026.
Much loved Yrjönkatu Swimming Hall to open with special programme30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
After a two-year-long renovation, Yrjönkatu Swimming Hall, located in the Helsinki city centre, opens its door to the public on Monday 2 February 2026. The opening day presents Helsinkians and visitors alike with a special, free-of-charge celebratory programme that includes guided tours, choir singing and artistic swimming performances. Actual swimming and sauna facilities will be available from Tuesday 3 February onwards.
Georgsgatans omtyckta simhall öppnar efter en två-årig renovation med ett festligt specialprogram30.1.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Efter en renovering som varat två år slår Georgsgatans simhall igen upp sina dörrar för helsingforsare och andra besökare måndagen den 2 februari 2026. Det vankas ett festligt specialprogram med rundvandringar, körsång och konstsimshower. De sim- och bastusugna får ge sig till tåls till tisdagen den 3 februari, då dam- och herrturerna börjar enligt tidigare kutym.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme