Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 5.2.2026
5.2.2026 18:48:22 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 5.2.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 5.3.
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
