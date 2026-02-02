Kokkolalainen PKK Sähkö Oy osaksi Habeo Groupia
6.2.2026 12:31:42 EET | Habeo Group Oy | Tiedote
Kiinteistötekniikan konserni Habeo Group on laajentunut, kun Habeo Groupiin kuuluva HSK Sähkö Oy on ostanut Kokkolassa toimivan PKK Sähkö Oy:n 5.2.2026. Jatkossa molemmat yhtiöt toimivat omilla nimillään mutta yhdessä.
Vuonna 2017 perustetun ja 15 henkilöä työllistävän PKK Sähkön liikevaihto oli vuonna 2024 noin 4 miljoonaa euroa. Sen palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa prosessisähköistykset, instrumentoinnit, automaatioasennukset, sähkösaatot, kunnossapito sekä valaistussaneeraukset, -huollot ja -asennukset.
Jatkossakin paikallinen ja palveleva
Samalla talousalueella jo aiemmin toimineet yritykset, PKK Sähkö ja HSK Sähkö, olivat toisilleen entuudestaan tuttuja ja kumppanuus nähdään molemmin puolin arvokkaana.
“Tulemme pysymään vahvasti paikallisena ja palvelevana sähköurakoitsijana ja tutut yhteyshenkilöt sekä sama tiimi ovat asiakkaidemme palveluksessa jatkossakin. PKK Sähkön kaikki omistajat jatkavat niin ikään yhtiön palveluksessa sekä jatkossa Habeo Groupin omistajina. Habeon malli tuntui meille sopivalta tarjoten leveämmät hartiat toimintaan ja kasvuun”, kertoo PKK Sähkön toimitusjohtaja Tuomas Paananen.
HSK Sähkön Hannu Kauppi on samoilla linjoilla.
”Tämä yrityskauppa vahvistaa molempien yhtiöiden asemaa ja osaamista. Olemme iloisia siitä, että PKK Sähkön avulla saamme vahvistettua läsnäoloamme erityisesti teollisuuden puolella. Koska emme ole aiemmin kilpailleet samoista asiakkuuksista, yhteistyö rakentuu luontevasti ja tuo molemmille uusia mahdollisuuksia kasvuun”, Kauppi sanoo.
Strategian mukainen kasvuliike
Yritysjärjestely on osa Habeon kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on muodostaa ja kasvattaa alueellisesti vahvojen kiinteistötekniikan toimijoiden yhteenliittymää.
“PKK Sähkön liittyminen Habeo Groupiin vahvistaa Pohjanmaan alueen sähköosaamistamme kasvustrategiamme mukaisesti. PKK Sähkö tuo mukanaan vahvaa teollisuuden sähköosaamista, ja yhdessä HSK Sähkön kanssa ne muodostavat alueellisen kokonaisuuden, jossa paikallinen tuntemus ja teknisesti laaja iskukyky täydentävät toisiaan. On hienoa saada PKK Sähkön tiimi osaksi Habeota”, Habeo Groupin toimitusjohtaja Kari Kohvakka kiteyttää.
Tuomas PaananentoimitusjohtajaPKK Sähkö OyPuh:+358 44 269 8384tuomas.paananen@pkksahko.fipkksahko.fi
Hannu KauppitoimitusjohtajaHSK Sähkö OyPuh:+358 50 441 4491hannu.kauppi@hsksahko.fihsksahko.fi
Kari KohvakkatoimitusjohtajaHabeo Group OyPuh:+358 40 823 2563kari.kohvakka@habeo.fihabeo.fi
HSK Sähkö Oy
HSK Sähkö Oy on monipuolinen ja muuntautumiskykyinen täyden palvelun sähköurakoitsija, joka tuo valaistusta ja tehokkuutta jokaiseen projektiin. Palveluihin kuuluu taloteknisten järjestelmien, sähkö- ja kuituverkkojen, katuvalaistuksen, älykkäiden ratkaisujen sekä uusiutuvan energian rakennus-, huolto- ja kunnossapito. HSK Sähkön toiminta-alue kattaa koko Suomen ja sen kotipaikka on Kalajoki.
PKK Sähkö Oy
PKK Sähkö Oy on pääosin Keski-Pohjanmaan alueella toimiva sähköalan urakointiliike, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa prosessisähköistykset, instrumentoinnit, automaatioasennukset, sähkösaatot, kunnossapito sekä valaistussaneeraukset -huollot ja -asennukset. PKK Sähkölle on kunnia-asia tehdä laadukasta ja ammattitaitoista sähköasennustyötä asiakaslähtöisesti.
Habeo Group Oy
Habeo Group on vuonna 2022 perustettu nopeasti kasvava kiinteistötekniikan huipputoimijoiden yhteenliittymä. Habeon tavoitteena on yhdistää vahvat, alueellisesti vaikuttavat yritykset, jotka yhdessä palvelevat asiakkaitaan maanlaajuisesti.
