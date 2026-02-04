Suomen U19-naiset jyräsivät voittoon Puolasta
5.2.2026 22:27:35 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen U19-naiset aloittivat Polish Cupin Nowy Tomyslissa kaatamalla Puolan murskalukemin 12-0. Numerot repesivät toisessa erässä, jonka Suomi vei 9-0.
Vielä avauserässä nähtiin vasta kaksi maalia, kun Siiri Kainulainen jatkoi Janella Järvisen laukauksen kakkospallon maaliin ja Elsa Holopainen iski paraatipaikalta 2-0 Vilja Kuutniemen nopeasta syötöstä. Heti toisen erän alussa sitten repesi, kun Suomi iski heti avausminuutilla kolme maalia ja erän toisella puolikkaalla vielä kuusi lisää.
Aada Honkuri (2+3) ja Janella Järvinen (2+2) olivat tänään Suomen pistehait. Maalissa Vilhelmiina Niemelä poimi pomputtelematta talteen harvat hänelle asti löytäneet pallot ja kirjautti kaikkiaan yhdeksän torjuntaa.
Salibandya, Nowy Tomysl, Puola
U19-naisten Polish Cup
Suomi–Puola 12-0 (2-0, 9-0, 1-0)
- erä: 9.06 Siiri Kainulainen (Janella Järvinen) 1-0, 13.07 Elsa Holopainen (Vilja Kuutniemi) 2-0.
- erä: 20.14 Kuutniemi (Holopainen) 3-0, 20.25 Järvinen (Kainulainen) 4-0, 20.41 Aada Honkuri (Iida Syrjä) 5-0, 32.13 Leea Kaisti (Honkuri) 6-0, 33.06 Zara Gauffin-Kauste (Holopainen) 7-0, 27.00 Honkuri (Kaisti) 8-0, 28.21 Järvinen (Neea Rinne) 9-0, 32.12 Oona Hirsimäki (Honkuri) 10-0, 37.39 Hirsimäki (Honkuri) 11-0.
- erä: 44.58 Kainulainen (Järvinen) 12-0.
Jäähyt: Suomi 0 min, Puola 2 min.
Erotuomarit: Andreas Gassner ja Lukas Jakoubek, Itävalta.
Yleisöä: 458.
Suomen parhaana palkittiin Oona Hirsimäki.
