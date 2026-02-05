Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 10.2.2026 kokouksen ennakkotiedote

Osallisuussuunnitelman (2023–2025) toteuttaminen toi uusia näkökulmia palveluihimme

Kehitimme asiakaspalautteen keräämistä ja otimme käyttöön kansallisen asiakaspalautteen keruun mittariston. Mittaristoon kuuluva NPS-suositteluindeksimme oli 69 vuonna 2025, siis varsin korkealla tasolla. Uutinen 6.2.2026

Kokeilimme uudenlaisia kokemusasiantuntijuutta ja asiakasraatityötä hyödyntäviä työmuotoja, esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden vastaanottotoimintaa. Kokemusasiantuntijat toivat näkemyksiä myös palvelujen kehittämiseen. Seniorien palvelukeskuksissa toimii asiakasfoorumeja, jotka ovat avoimia kaikille palvelukeskuksen kävijöille.

Osana Lapsiystävällinen kunta -valmistelutyötä kartoitimme sitä, miten lapsen oikeudet toteutuvat palveluissamme ja millaisia osallisuuden muotoja lapsille tarjoamme. Kehitimme yhdessä lasten ja nuorten kanssa digitaalisia palveluja ja yhteydenottokanavia, kuten Helsingin peruskouluissa käytössä olevaa Apunappia, jonka kautta saa nopeasti apua esimerkiksi mielenterveysasioissa. Kehitimme myös Nuorten mielen hyvinvointi -sivustoa yhdessä nuorten kanssa (hel.fi/nuortenmieli).

Vahvistimme myös työntekijöiden osallisuusosaamista. Järjestimme henkilöstölle koulutuksia muun muassa asiakaskokemuksen, monimuotoisuuden, antirasistisen työotteen ja kulttuurisensitiivisyyden teemoista.

Lisätiedot: osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Anna-Kaisa Tukiala p. 09 310 42210, anna-kaisa.tukiala@hel.fi

Linkit