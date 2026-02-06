Väitös: Taiteellinen koulutus muokkaa aivoja – tutkimus osoittaa valon ja lämpimien värien herkkyyden vahvistuvan
6.2.2026 11:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa tehty väitöstutkimus osoittaa, että kuvataidealan tausta muokkaa aivojen tapaa käsitellä värejä. Kuvataidetaustan omaavilla ihmisillä mitattiin tutkimuksessa voimakkaampia hermostollisia reaktioita kirkkaisiin väreihin ja myös muita ihmisiä myönteisemmät reaktiot lämpimiin värisävyihin. Väitöstutkija Liting Songin mukaan taiteilijoiden aivot tulkitsevat ja kokevat värejä eri lailla kuin muiden ihmisten.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan väitöskirjatutkija Liting Song havaitsi, että pitkäaikainen kuvataiteen harjoittaminen voi vaikuttaa olennaisesti siihen, miten aivot käsittelevät värejä.
Tutkimuksessa havaittiin, että taiteellisen taustan omaavilla henkilöillä on voimakkaammat hermoston reaktiot kirkkaisiin väreihin ja voimakkaampi emotionaalinen mieltymys lämpimiin sävyihin, kuten punaiseen ja oranssiin.
Aivojen toimintaa mitattiin tutkimuksessa EEG-laitteistolla. Tuloksia verrattiin taiteellisen koulutuksen saaneiden ja ilman taiteellista koulutusta olevien osallistujien välillä
”Tutkimukseen osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuului vähintään kolme vuotta taiteellista koulutusta saaneet ja toiseen ryhmään henkilöt, joilla ei ollut tällaista taustaa”, Song kertoo.
Osallistujat tarkastelivat ja arvioivat joukon värejä, joiden kirkkaus, kylläisyys ja sävy vaihtelivat systemaattisesti, samalla kun heidän aivoaaltojaan ja käytöstään mitattiin. EEG voi tallentaa aivojen toimintaa millisekunnin tarkkuudella.
”Tavoitteenamme oli paitsi havainnoida käyttäytymisen eroja myös tallentaa aivojen ohikiitäviä sähköfysiologisia signaaleja niiden käsitellessä värejä, jotta voisimme ymmärtää taiteellisen koulutuksen muovaamia ‘hermoston hetkiä’”, Song kertoo.
Kuvataiteilijat suhtautuivat väreihin suuremmalla emotionaalisella kiinnostuksella, ja heillä oli positiivisempi suhtautuminen lämpimiin väreihin
Songin mukaan tulokset viittaavat siihen, että taiteellinen toiminta voi aktiivisesti muokata aivojen neurokognitiivisia reittejä, jotka liittyvät värien näkemiseen ja tuntemiseen.
Kirkkaita värejä tarkasteltaessa, taidetaustan omaavassa ryhmässä huomattiin selkeästi voimakkaampaa aktiivisuutta sellaisissa hermokomponenteissa, jotka liittyvät keskittymiseen ja tunne-elämän arviointiin. Tämä viittaa siihen, että heidän aivonsa käsittelevät kirkkautta tehokkaammin ja suuremmalla emotionaalisella sitoutumisella.
Toiseksi, vaikka kaikki tutkimukseen osallistuneet suosivat lämpimiä värejä, taideryhmä osoitti selkeän vasteen aivojen prosessoinnin varhaisessa vaiheessa (noin 150–250 millisekunnin kohdalla, P2-aallossa).
Songin mukaan tämä viittaa siihen, että taiteellinen kokemus voi hienosäätää aivojen alkuperäistä, automaattista käsittelyä emotionaalisesti merkittävistä väreistä.
Myös käyttäytymisestä kerätyt tiedot tukivat havaintoa, että taiteellisen taustan omaava ryhmä suhtautui lämpimiin väreihin selvästi muita myönteisemmin. Tulos on linjassa EEG-tutkimustulosten kanssa. Näyttää siltä, että ammattimainen harjoittelu vahvistaa yhteyttä tiettyjen värien ja positiivisten kokemusten välistä yhteyttä.
”Tämä tarkoittaa, että taiteilijan aivot eivät vain näe värejä eri tavalla, vaan ne myös tulkitsevat ja kokevat ne syvemmin, aiempien kokemusten rikastamana”, Song sanoo.
Tulokset voivat auttaa käyttäjäkokemuksia ja visuaalista viestintää suunnittelevia tiimejä rakentamaan kohderyhmälähtöisiä kokemuksia.
UX- ja visuaalisen viestinnän tiimejä suunnittelemaan käyttäjäkokemuksia, jotka huomioivat paremmin erilaiset käyttäjäryhmät, kuten esimerkiksi koulutuksen saaneet suunnittelijat. Samalla tulokset tukevat sellaisten väristrategioiden kehittämistä, jotka pystyvät muovautumaan eri kohderyhmien tarpeiden ja herkkyyksien mukaan yksilöllisesti.
Tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös hyvinvoinnin ja kuntoutuksen alalla. Jos tulevaisuudessa pystytään tunnistamaan hermostollisia merkkejä värien kokemiseen liittyvästä herkkyydestä, voidaan kehittää väripohjaisia työkaluja esimerkiksi mielialan tukemiseen, keskittymisen parantamiseen tai kognitiivisen toipumisen edistämiseen.
MFA Liting Songin kognitiotieteen väitöskirjan "Color Processing with and without Artistic Training: A Neurobehavioral Perspective" tarkastustilaisuus järjestetään 7.2.2026. Vastaväittäjänä toimii professori Marcos Nadal (Universitat de les Illes Balears, Espanja) ja kustoksena apulaisprofessori Tuomo Kujala (Jyväskylän yliopisto).
Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitöstilaisuutta voi seurata salissa Ag B122.1 Alfa, Agora tai etäyhteydellä osoitteessa: https://jyufi.zoom.us/j/67766010962
