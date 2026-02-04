Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Juha Salonen palkittiin Padasjoella tapahtuneesta elvytyksestä

6.2.2026 09:44:50 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vanhempi pelastaja Juha Salonen palkittiin Padasjoella syksyllä tapahtuneesta elvytyksestä Hämeen Pelastusliiton ansioristillä. Salonen pelasti Mira Vilkmanin hengen aloittamalla nopean elvytyksen Vilkmanin saatua sairauskohtauksen kuntakokouksessa. Ansioristin perusteena on myös Salosen pitkä ja aktiivinen työura pelastusalalla.

16. syyskuuta 2025 Padasjoen tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta olivat koolla Kuntalassa, kun kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu Mira Vilkman sai vakavan sairauskohtauksen. Paikalla vapaapäivänään ollut Juha Salonen aloitti elvytyksen ja ohjeisti muita paikallaolijoita oikeisiin toimenpiteisiin elvytyksen onnistumiseksi ja lisäavun saamiseksi. Salonen jatkoi elvytystä lisäavun saapumiseen asti. Vilkman lennätettiin jatkohoitoon Tampereelle ja on toipunut hyvin.

– Tänään meillä on erityinen hetki pysähtyä ja osoittaa arvostusta teolle, joka kuvastaa pelastustoimen ydintä kaikessa yksinkertaisuudessaan ja vaativuudessaan. Juha, syksyllä Padasjoella tapahtunut tilanne osoitti, miten vahvasti pelastustoimen arvot – ammatillisesti, inhimillisesti, luotettavasti – elävät konkreettisina tekoina arjessamme, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Mira Leinonen aloitti puheensa palkitsemistilaisuudessa Paavolan pelastusasemalla.

– Olit vapaapäivälläsi, mutta kun tilanne sitä vaati, toimit välittömästi. Teit sen, mitä koulutus, kokemus ja vahva sisäinen palo auttamistyöhön olivat sinuun vuosien varrella rakentaneet.
 
– Teollasi oli ratkaiseva merkitys. Se vaati teknistä osaamista, mutta vielä enemmän se vaati inhimillisyyttä – kykyä kohdata kriisihetki rauhallisesti ja johdonmukaisesti, Leinonen kiitteli.

Ei ole helppoa elvyttää ystävää

Myös Mira Vilkman oli paikalla palkitsemistilaisuudessa. He ovat tunteneet Salosen kanssa lapsuudesta asti. Vilkman toivoo, että ansiomerkki muistuttaa Juhaa joka päivä siitä, että hän on upea ystävä ja äärettömän hyvä palomies, joka osaa toimia hädän hetkellä.

– Tiedän, että ei ollut ihan helppoa pumpata ystävää henkiin, mutta tässä sen huomaa, miten äärettömän hyvät hermot teillä kaikilla pitää olla. Kiitos Juhalle ja teille kaikille palomiehille, teette uskomattoman arvokasta ja tärkeää työtä 24/7 suurella sydämellä, Vilkman kiitteli.

– Tapahtuma korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on osata elvytystaito. Sillä saattaa pelastaa jonkun ihmisen hengen, jopa läheisen ystävän. Kiitos Juha, että olet olemassa!

Jokaisen tulisi hallita ensiaputaidot

Palkittu Juha Salonen kertoo tehneensä yllättävässä tilanteessa sen, mitä pystyi.

– Pienen lisäpuristuksen toi se, että oma pitkäaikainen ystävä oli elvytyksen kohteena. Paras palkinto ehdottomasti on se, että Miralla on kaikki hyvin, Salonen sanoo.

– Olen erittäin otettu palkinnosta ja ammatistani, työkavereista ja talosta ylpeä. Ensiaputaidoista olen puhunut pitkään. Ne ovat taitoja, jotka jokaisen pitää hanskata. Ensiavun olisi hyvä olla koulussa oppiaine samalla tavoin kuin matematiikka tai englanti, Salonen toteaa.

Juha Salonen työskentelee Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella vanhempana pelastajana. Hän on osallistunut pitkän uransa aikana aktiivisesti ja ansiokkaasti operatiiviseen toimintaan. Salonen on erikoistunut muun muassa nostolavatoimintaan, kuumakoulutukseen sekä korkealla työskentelyssä tarvittavan kaluston huoltoon.

Palkitseminen järjestettiin Lahdessa Paavolan pelastusasemalla 5.2.2026.

Lisätietoa:

Mira Leinonen, pelastusjohtaja 0440 773 100

Juha Salosen yhteystiedot saa pyydettäessä. Kuvat median käytettävissä tästä asiasta uutisoidessa lähde mainiten.

Avainsanat

padasjokielvytyshämeen pelastusliittoansioristihengenpelastuspäijät-hämepäijät-hämeen pelastuslaitospäijät-hämeen hyvinvointialuejuha salonen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Mira Vilkman ja Juha Salonen kannustavat pitämään elvytystaitoja yllä.
Mira Vilkman ja Juha Salonen kannustavat pitämään elvytystaitoja yllä.
Salla Virta
Lataa
Mira Vilkman ja Juha Salonen kannustavat pitämään elvytystaitoja yllä.
Mira Vilkman ja Juha Salonen kannustavat pitämään elvytystaitoja yllä.
Salla Virta
Lataa
Pelastusjohtaja Mira Leinonen, palkittu Juha Salonen ja Mira Vilkman.
Pelastusjohtaja Mira Leinonen, palkittu Juha Salonen ja Mira Vilkman.
Salla Virta
Lataa
Vanhempi pelastaja Juha Salonen.
Vanhempi pelastaja Juha Salonen.
Salla Virta
Lataa

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Palveluihin pääsy parani monelta osin Päijät-Hämeessä 20254.2.2026 09:34:30 EET | Tiedote

Erikoissairaanhoitoon pääsy nopeutui ja leikkausjonot lyhenivät Päijät-Hämeessä viime vuonna. Avosairaanhoitoon pääsy oli hyvällä tasolla. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi toteutui 5,2 päivässä, ja perhe- ja sosiaalipalvelujen käsittelyajat paranivat. Pelastuslaitos pelasti vaarasta 137 henkilöä. Hyvinvointialue tehosti tilankäyttöä ja teknologia- ja tekoälyratkaisuja otettiin käyttöön.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye