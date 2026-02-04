Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Juha Salonen palkittiin Padasjoella tapahtuneesta elvytyksestä

16. syyskuuta 2025 Padasjoen tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta olivat koolla Kuntalassa, kun kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu Mira Vilkman sai vakavan sairauskohtauksen. Paikalla vapaapäivänään ollut Juha Salonen aloitti elvytyksen ja ohjeisti muita paikallaolijoita oikeisiin toimenpiteisiin elvytyksen onnistumiseksi ja lisäavun saamiseksi. Salonen jatkoi elvytystä lisäavun saapumiseen asti. Vilkman lennätettiin jatkohoitoon Tampereelle ja on toipunut hyvin.

– Tänään meillä on erityinen hetki pysähtyä ja osoittaa arvostusta teolle, joka kuvastaa pelastustoimen ydintä kaikessa yksinkertaisuudessaan ja vaativuudessaan. Juha, syksyllä Padasjoella tapahtunut tilanne osoitti, miten vahvasti pelastustoimen arvot – ammatillisesti, inhimillisesti, luotettavasti – elävät konkreettisina tekoina arjessamme, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Mira Leinonen aloitti puheensa palkitsemistilaisuudessa Paavolan pelastusasemalla.

– Olit vapaapäivälläsi, mutta kun tilanne sitä vaati, toimit välittömästi. Teit sen, mitä koulutus, kokemus ja vahva sisäinen palo auttamistyöhön olivat sinuun vuosien varrella rakentaneet.



– Teollasi oli ratkaiseva merkitys. Se vaati teknistä osaamista, mutta vielä enemmän se vaati inhimillisyyttä – kykyä kohdata kriisihetki rauhallisesti ja johdonmukaisesti, Leinonen kiitteli.

Ei ole helppoa elvyttää ystävää

Myös Mira Vilkman oli paikalla palkitsemistilaisuudessa. He ovat tunteneet Salosen kanssa lapsuudesta asti. Vilkman toivoo, että ansiomerkki muistuttaa Juhaa joka päivä siitä, että hän on upea ystävä ja äärettömän hyvä palomies, joka osaa toimia hädän hetkellä.

– Tiedän, että ei ollut ihan helppoa pumpata ystävää henkiin, mutta tässä sen huomaa, miten äärettömän hyvät hermot teillä kaikilla pitää olla. Kiitos Juhalle ja teille kaikille palomiehille, teette uskomattoman arvokasta ja tärkeää työtä 24/7 suurella sydämellä, Vilkman kiitteli.

– Tapahtuma korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on osata elvytystaito. Sillä saattaa pelastaa jonkun ihmisen hengen, jopa läheisen ystävän. Kiitos Juha, että olet olemassa!

Jokaisen tulisi hallita ensiaputaidot

Palkittu Juha Salonen kertoo tehneensä yllättävässä tilanteessa sen, mitä pystyi.

– Pienen lisäpuristuksen toi se, että oma pitkäaikainen ystävä oli elvytyksen kohteena. Paras palkinto ehdottomasti on se, että Miralla on kaikki hyvin, Salonen sanoo.

– Olen erittäin otettu palkinnosta ja ammatistani, työkavereista ja talosta ylpeä. Ensiaputaidoista olen puhunut pitkään. Ne ovat taitoja, jotka jokaisen pitää hanskata. Ensiavun olisi hyvä olla koulussa oppiaine samalla tavoin kuin matematiikka tai englanti, Salonen toteaa.

Juha Salonen työskentelee Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella vanhempana pelastajana. Hän on osallistunut pitkän uransa aikana aktiivisesti ja ansiokkaasti operatiiviseen toimintaan. Salonen on erikoistunut muun muassa nostolavatoimintaan, kuumakoulutukseen sekä korkealla työskentelyssä tarvittavan kaluston huoltoon.

Palkitseminen järjestettiin Lahdessa Paavolan pelastusasemalla 5.2.2026.

Lisätietoa:

Mira Leinonen, pelastusjohtaja 0440 773 100

Juha Salosen yhteystiedot saa pyydettäessä. Kuvat median käytettävissä tästä asiasta uutisoidessa lähde mainiten.