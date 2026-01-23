Euroopan unioni hakee uusia osaajia - yleisvirkakilpailu auki ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen

Euroopan unionin aloitustason yleisvirkakilpailu (AD5) on avattu ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Hakumahdollisuus on avoinna kaikille alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille tai viimeistään 30. syyskuuta 2026 valmistuville EU-kansalaisille alasta riippumatta. Lisäksi hakijoilta vaaditaan perusteellinen yhden EU-kielen taito sekä tyydyttävä toisen EU-kielen taito. Hakijoilta ei edellytetä työkokemusta. Haku on avoinna 5.2.–10.3.2026, päättyen klo 12.00 Brysselin aikaa.

AD5-tason hallintotehtävissä työskentelevät tukevat EU:n päätöksentekijöitä ja osallistuvat unionin politiikkojen ja ohjelmien valmisteluun sekä toimeenpanoon. Tehtäväalueet sijoittuvat muun muassa politiikan kehittämiseen, operatiiviseen toimeenpanoon ja resurssien hallintaan.

Valintamenettely sisältää verkossa suoritettavat testit loogisesta päättelystä, EU-tietämyksestä ja digitaidoista sekä esseetehtävän EU-aiheesta. Kilpailun läpäisseet hakijat sijoitetaan EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO:n varallaololuetteloon, jolta toimielimet voivat kutsua hakijoita rekrytointihaastatteluihin.

EU tarvitsee myös suomalaisia ja päijäthämäläisiä osaajia. EU-toimielimissä pyritään siihen, että henkilöstö edustaa tasapuolisesti kaikkia jäsenmaita, sillä monipuolinen työntekijäjoukko tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, kokemusta ja asiantuntemusta. Laaja-alainen edustus auttaa varmistamaan, että päätöksenteossa huomioidaan eri alueiden ja jäsenmaiden erityiset olosuhteet ja tarpeet.

Lisätietoja

Lisätietoa kilpailun vaatimuksista sekä valinta- ja hakumenettelystä saatavilla kilpailuilmoituksessa sekä EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSOn verkkosivuilla.