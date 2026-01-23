Euroopan unioni hakee uusia osaajia - yleisvirkakilpailu auki ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen
6.2.2026 11:16:54 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
EU hakee uusia työntekijöitä aloitustason yleisvirkakilpailulla, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen. Kilpailun kautta kootaan lista hakijoista, joista EU:n toimielimet ja virastot voivat palkata uusia työntekijöitä hallintotehtäviin eri puolille Eurooppaa. Haku on avoinna 5.2.–10.3.2026, ja mukaan voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet tai pian valmistuvat EU-kansalaiset alasta riippumatta.
Euroopan unionin aloitustason yleisvirkakilpailu (AD5) on avattu ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Hakumahdollisuus on avoinna kaikille alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille tai viimeistään 30. syyskuuta 2026 valmistuville EU-kansalaisille alasta riippumatta. Lisäksi hakijoilta vaaditaan perusteellinen yhden EU-kielen taito sekä tyydyttävä toisen EU-kielen taito. Hakijoilta ei edellytetä työkokemusta. Haku on avoinna 5.2.–10.3.2026, päättyen klo 12.00 Brysselin aikaa.
AD5-tason hallintotehtävissä työskentelevät tukevat EU:n päätöksentekijöitä ja osallistuvat unionin politiikkojen ja ohjelmien valmisteluun sekä toimeenpanoon. Tehtäväalueet sijoittuvat muun muassa politiikan kehittämiseen, operatiiviseen toimeenpanoon ja resurssien hallintaan.
Valintamenettely sisältää verkossa suoritettavat testit loogisesta päättelystä, EU-tietämyksestä ja digitaidoista sekä esseetehtävän EU-aiheesta. Kilpailun läpäisseet hakijat sijoitetaan EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO:n varallaololuetteloon, jolta toimielimet voivat kutsua hakijoita rekrytointihaastatteluihin.
EU tarvitsee myös suomalaisia ja päijäthämäläisiä osaajia. EU-toimielimissä pyritään siihen, että henkilöstö edustaa tasapuolisesti kaikkia jäsenmaita, sillä monipuolinen työntekijäjoukko tuo mukanaan erilaisia näkökulmia, kokemusta ja asiantuntemusta. Laaja-alainen edustus auttaa varmistamaan, että päätöksenteossa huomioidaan eri alueiden ja jäsenmaiden erityiset olosuhteet ja tarpeet.
Lisätietoja
Lisätietoa kilpailun vaatimuksista sekä valinta- ja hakumenettelystä saatavilla kilpailuilmoituksessa sekä EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSOn verkkosivuilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Aakkova. aluekehityspäällikkö (erityisasiantuntija)Päijät-Hämeen liitto
Aluekehitys ja hanketyö
Europe Direct Päijät-Häme, projektikoordinaattori
Ella MunukkaViestintäasiantuntijaPäijät-Hämeen liitto
Europe Direct Päiijät-Häme
Kuvat
Linkit
Europe Direct Päijät-Häme
Europe Direct Päijät-Häme on osa Suomen Europe Direct -verkostoa, joka puolestaan on osa koko Euroopan unionin laajuista verkostoa, jota hallinnoi ja rahoittaa vuosittaisella avustuksella Euroopan komissio. Tiedotuspiste tuo EU:ta lähemmäksi kansalaisia ja auttaa käymään keskustelua EU:n tulevaisuudesta. Se tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa, järjestää tapahtumia ja luo uudenlaisen kanavan keskustella Euroopan unionista sekä erilaisissa tilaisuuksissa että henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Europe Direct Päijät-Hämee toimii osana Päijät-Hämeen liittoa. Pisteeseen voi ottaa yhteyttä EU:n toimintaan, ohjelmiin ja painopisteisiin liittyvissä kysymyksissä. Kaikki Europe Direct Päijät-Hämeen palvelut ovat kansalaisille maksuttomia. On huomattava, ettei Europe Direct voi tarjota oikeudellista neuvontaa eikä tulkita EU:n lainsäädäntöä. Lisätietoa Europe Direct Päijät-Hämeen verkkosivuilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen liitto
Maakuntajohtajan viran hakijoista neljä soveltuvuusarvioitiin23.1.2026 14:50:52 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan valinta etenee seuraavaan vaiheeseen. Haastattelujen perusteella neljä hakijaa kutsutaan soveltuvuusarviointiin.
Maakuntahallituksen päätökset 12.1.202612.1.2026 15:03:14 EET | Tiedote
Maakuntahallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 12.1.2026 ja käsitteli muun muassa viestinnän linjauksia, henkilöstöasioita, CPMR-edustajien matkamääräystä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan hankkeen rahoitusta.
Europe Direct Päijät-Häme tuo Euroopan unionin lähemmäs päijäthämäläisiä8.1.2026 08:11:24 EET | Tiedote
Tammikuussa 2026 Lahteen avautunut Europe Direct -tiedotuspiste tarjoaa ajankohtaista EU-tietoa, järjestää tapahtumia ja luo uudenlaisen kanavan keskustella Euroopan tulevaisuudesta sekä erilaisissa tilaisuuksissa että henkilökohtaisissa tapaamisissa.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa7.1.2026 16:47:51 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Päijät-Hämeen maakuntajohtajan paikkaa tavoittelee X uutta hakijaa7.1.2026 16:36:11 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan viran hakuaikaa jatkettiin joulukuussa 2025 ja haku päättyi 7.1.2026. Jatketulla hakukierroksella paikkaa tavoittelee 14 uutta hakijaa. Lisäksi haussa ovat mukana kahdeksan aiemmin virkaa hakenutta henkilöä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme