Käteisinfran monipuolisuus lisää varmuutta – varautumispäivä muistuttaa käteisen merkityksestä

Käteisellä on oma kriittinen roolinsa osana arjen ja yhteiskunnan huoltovarmuutta. Esimerkiksi viime aikoina uutisoidut useat maksujärjestelmien katkokset ovat muistuttaneet käteisen saatavuuden turvaamisen tärkeydestä. Mahdollisten häiriöiden edessä yhteiskunta on vähemmän haavoittuva, kun käteistä on saatavilla useista lähteistä.

Monipuolinen ja useamman toimijan ylläpitämä käteisen jakeluverkosto takaa paremman kriisinkestävyyden ja varmistaa palveluiden saatavuuden. Etenkin kauppakeskusten ja markettien kannattaa sijoittaa tiloihinsa eri toimijoiden käteisautomaatteja, jotta resilienssi paranee ja käteistä on saatavilla myös mahdollisissa yhtä toimijaa koskettavissa häiriötilanteissa.

Käteinen on tärkeä varautumisen väline

Vaikka Suomi on yksi digitaalisen maksamisen edelläkävijöistä, käteinen toimii edelleen – ja tulee toimimaan – tärkeänä rinnakkaisjärjestelmänä digitaalisen infrastruktuurin häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Huomenna 7.2. vietettävän valtakunnallisen varautumispäivän kotivaraohjeissa muistutetaan käteisen merkityksestä. Ohjeena on varata kotiin käteistä muutaman päivän tarpeisiin.

Maksamisen kotivaraksi suositellaan eri kokoisia seteleitä ja kolikoita, jotta maksaminen poikkeustilanteessa onnistuu mahdollisimman sujuvasti.

Kuluttajat vaikuttavat valinnoillaan siihen, että käteinen säilyy jatkossakin maksamisen ja varautumisen välineenä. Kun kuluttajat käyttävät korttimaksujen rinnalla käteistä, he lähettävät vahvan viestin kauppiaille, pankeille ja päättäjille siitä, että käteistä tarvitaan jatkossakin. Jo pienikin säännöllinen käteisen käyttö viikoittain auttaa pitämään rahan kierrossa ja tukee sen taustalla olevaa infrastruktuuria.

Nokas varmistaa käteisen saatavuuden ja sujuvan kierron

Nokas palveluineen toteuttaa merkittävää tehtävää käteiskierron turvaajana ja mahdollistajana.

– Olemme toimineet Suomen käteisrahahuollon markkinoilla jo vuodesta 1994 alkaen. Tarjoamme yrityksille, pankeille ja julkiselle sektorille asiantuntevia ja luotettavia palveluja, jotka helpottavat, tehostavat ja turvaavat asiakkaiden toimintaa, Nokasin toimitusjohtaja Anssi Kuusisto kiteyttää.

Kuluttajille näkyvin osa Nokasin toimintaa on valtakunnallinen Nosto-käteisautomaattien verkosto. Nosto-automaatit varmistavat käteisen saatavuutta paikoilla, joissa se on tärkeää sekä kuluttajien että kauppojen ja yhteisöjen toiminnalle.