Loihde julkistaa 2025 tilinpäätöstiedotteen 13.2.2025
6.2.2026 10:17:49 EET | Loihde Oyj | Tiedote
Loihde Oyj julkistaa vuoden 2025 tilinpäätöstiedotteen perjantaina 13.2.2025 noin klo 8.00.
Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-tiedotustilaisuudessa samana päivänä klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.events.inderes.com/q4-2025
Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.
Yhteyshenkilöt
Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 760, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2024 oli 140 miljoonaa euroa. loihde.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Loihde Oyj
Loihteen BLC Turva -yritysoston käsittely Kilpailu- ja kuluttajavirastossa jatkuu13.1.2026 15:15:57 EET | Tiedote
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään 13.1.2026 päättänyt aloittaa jatkokäsittelyn koskien Loihteen BLC Turva -yritysostoa. Loihde ja Savonlinnan BLC-osuuskunta allekirjoittivat 5.11.2025 sopimuksen, jolla Loihde ostaa turvateknologian palveluita toimittavan BLC Turva Oy:n koko osakekannan.
Jopa joka kolmas suomalainen organisaatio kohdannut haitallisen tietoturvapoikkeaman – ” Turvallisuus on jatkuvaa kilpajuoksua”16.12.2025 10:04:05 EET | Tiedote
Loihde Oyj:n teettämä tuore kyselytutkimus osoittaa, miten syvällä turvallisuusajattelu on suomalaisissa organisaatioissa. ”Ainut keino vähentää poikkeamia ja minimoida haittoja on vahvistaa valmiutta entisestään”, sanoo toimitusjohtaja Samu Konttinen.
Janne Pirttilahti nimitetty Loihteen teknologia- ja kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi15.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Janne Pirttilahti (s. 1976) on nimitetty Loihde Oyj:n teknologia- ja kehitysjohtajaksi. Hän ottaa vastuulleen Loihteen palvelutarjoomastrategian johtamisen ja koordinoinnin, yhtiön IT-järjestelmät sekä liiketoiminnan kehityksen johtamisen. Tehtävä alkaa 2.1.2025. Janne Pirttilahti liittyy Loihde-konsernin johtoryhmään ja raportoi yhtiön toimitusjohtajalle.
Loihteelle 10 miljoonan euron sopimus Puolustusvoimien kanssa17.11.2025 15:04:57 EET | Tiedote
Loihde toimii jatkossakin Puolustusvoimien kulunvalvontakumppanina.
Loihde ostaa kameravalvontaliiketoiminnan Lounealta27.10.2025 09:43:18 EET | Tiedote
Loihde Trust Oy ja Lounea Yritysratkaisut Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jolla Loihde ostaa Lounean kameravalvontaliiketoiminnan. Kaupan toteutumisajankohta on 1.1.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme