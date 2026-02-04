Ravintola-alan toimijoille koulutusta seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi
6.2.2026 11:01:50 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Turun alueen seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmän tekemästä selvityksestä kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on ravintoloissa tavallista ja ravintola-alan työntekijät kaipaavat lisää osaamista häirintään puuttumiseksi. Varsinais-Suomessa ongelmaa on lähdetty taklaamaan eri toimijoiden yhteistyönä, jonka tuloksena ravintola-alan ammattilaisille on nyt tarjolla maksutonta koulutus- ja tukimateriaalia.
Turun alueen seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmä teetti edellisvuonna kartoituksen, jossa selvitettiin ravintola-alan ammattilaisten näkemyksiä ravintoloissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja tilanteisiin puuttumisesta. Kartoitukseen osallistuivat Varsinais-Suomen ehkäisevän päihdetyön Pakka-verkostossa mukana olevat turkulaisravintolat sekä kaksi järjestyksenvalvonta-alan yritystä.
Kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on ravintolamaailmassa tavallista ja työntekijät itsekin voivat joutua häirinnän kohteeksi. Aihetta ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä ravintola-alan ammattikoulutuksissa eikä järjestyksenvalvojien peruskoulutuksessa.
Biletys on ok, seksuaalinen häirintä ei
Kartoituksen pohjalta syntyi maksuton koulutusvideo, joka on tarkoitettu kaikkien varsinaissuomalaisten ravintola-alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien sekä järjestysvalvojien käyttöön. Video on lyhyt, jotta kynnys sen hyödyntämiseen ei ole kiinni siihen käytettävästä ajasta.
– Seksuaalisen ahdistelun ennaltaehkäisy on todella vaikeaa. Parasta ennaltaehkäisytyötä on ilmiön puheeksi ottaminen. Toivon, että mahdollisimman moni alueen ravintoloitsija hyödyntää videota henkilökunnan koulutuksissa, sanoo lähisuhdeväkivallan vähentämiseen tähtäävän Lähde-hankkeen koordinaattori Jenni Rautio Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.
Koulutusvideon viesti on, että biletys on ok, mutta seksuaalinen häirintä ei.
– Ravintolat ovat moniin muihin paikkoihin verrattuna turvallisia paikkoja juhlia, sillä siellä asiakkaiden päihtymystilaa valvotaan ja paikalla on myös järjestyksenvalvojia asiakkaiden tukena. Henkilökunnan puoleen voi rohkeasti kääntyä, jos kokee olonsa turvattomaksi, Rautio korostaa.
Tilanteiden tunnistaminen ei aina ole helppoa ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön tukeminen vaatii erityistä herkkyyttä. Ammattilaisten tueksi on tehty pieni jaettava palveluopas, jonka voi antaa häirinnän tai mahdollisen seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneelle asiakkaalle.
Koulutusvideoprojektiin osallistunut yökerhoravintoloitsija Mikaela Savolainen ajattelee, että materiaalista tulee olemaan hyötyä iltaravintoloissa.
– On tärkeää, että ravintola-alan ammattilaiset oppivat tunnistamaan tilanteita, joihin tulee puuttua ja suhtautumaan tilanteen osapuoliin oikealla tavalla.
Laajaa yhteistyötä turvallisen bilettämisen puolesta
Seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmä on kampanjoinut aiemminkin turvallisen bilettämisen puolesta, mutta koulutusvideon avulla tiedon toivotaan leviävän alueellisesti koko Varsinais-Suomeen ja mahdollistavan pitkäkestoisemman tietoisuuden lisäämisen.
Videon tekemiseen osallistui seksuaaliväkivallan työryhmän lisäksi yrityksiä ravintola- ja järjestyksenvalvonta-aloilta sekä ravintola-alan koulutuksia järjestävät Turun ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-instituutti (TAI). Lisäksi TAIn media-alan opiskelijat vastasivat koulutusvideon teknisestä toteutuksesta projektin alusta loppuun.
– Videoprojekti oli kokonaisuudessaan todella opettavainen. Yökerhon miljöö valoineen antoi paljon vaihtoehtoja videon visuaalisen tunnelman luomiseen, joka lopulta vahvisti videon sanomaa. Aktiivisen yhteistyön seurauksena videon sanomasta muodostui meillekin tärkeä tavoite, työryhmän opiskelijat summaavat.
Varhasta seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmässä on mukana Tyks Seri-tukikeskus, Turun Ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvola sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö. Muita paikallisia toimijoita ovat Turun kaupunki, Lounais-Suomen Rikosuhripäivystys, Lounais-Suomen poliisilaitos, Turun ensi- ja turvakoti, Koski -seksuaaliväkivaltatyö, Mieli ry Kriisikeskus Turku, Turun Setlementin Turun tyttöjen talo ja Pro-tukipiste.
Tilaa materiaalia
Ravintolat, järjestyksenvalvonta-alan yritykset ja muut halukkaat voivat tilata maksutta koulutusvideota sekä asiakkaille tarjottavaa palveluopasta Jenni Rautiolta Varhasta.
Yhteyshenkilöt
Jenni RautioProjektikoordinaattoriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 901 4739jenni.rautio@varha.fi
Hanna HyytiäTerveyden ja hyvinvoinnin erityisasiantuntijaTurun kaupunkiPuh:044 9072 925hanna.hyytia@turku.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Inbjudan till presskonferens måndag 9.2.20264.2.2026 14:47:19 EET | Pressmeddelande
Välfärdsområdesstyrelsen i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) framlägger vid sitt sammanträde 9.2.2026 ett förslag till strategi och servicestrategi till välfärdsområdesfullmäktige i Varha. Det är förväntat att det görs ändringar i tjänsteinnehavarförslaget.
Kutsu mediatilaisuuteen maanantaina 9.2.20264.2.2026 14:47:19 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) aluehallitus tekee kokouksessaan 9.2.2026 esityksen strategiasta ja palvelustrategiasta Vahan aluevaltuustolle. Virkahenkilöesitykseen on odotettavissa muutoksia.
På ÅUCS över 1 000 genomförda allogena stamcellstransplantationer – toppresultat i Europa4.2.2026 08:10:00 EET | Pressmeddelande
På Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) stamcellstransplantationsenhet passerade man i fjol gränsen för 1 000 genomförda allogena stamcellstransplantationer. Därtill uppnådde behandlingsresultaten Europas topp i en internationell jämförelse. På ÅUCS genomförs stamcellstransplantationer förutom för patienter från eget område även för patienter från övriga delar av Finland.
Tyksissä tehty yli 1 000 allogeenista kantasolusiirtoa – tulokset Euroopan kärkeä4.2.2026 08:10:00 EET | Tiedote
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) kantasolusiirtoyksikössä ylitettiin kuluneena vuonna 1 000 tehdyn allogeenisen kantasolusiirron raja. Lisäksi kansainvälisessä vertailussa hoitotulokset asettuivat Euroopan kärkeen. Tyksissä tehdään kantasolusiirtoja oman alueen lisäksi muualta Suomesta tuleville potilaille.
Räddningsverket ordnar släckningsövningar vid byggnadsbrand i Alastaro, Pargas och Paimio – övningarna orsakar rökbildning3.2.2026 14:00:00 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands räddningsverk ordnar släckningsövningar vid byggnadsbrand samt räddningsövningar i Alastaro torsdagen den 5.2 på adressen Päänsaarentie 157 samt i Pargas fredagen den 6.2 på adressen Gropaksentie 108. Därtill ordnar Pemar FBK en övning lördagen den 7.2 på adressen Munkkilantie 156 i Paimio. Övningarna genomförs på gårdsområden vid byggnader som är avsedda för rivning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme