Ravintola-alan toimijoille koulutusta seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi

Turun alueen seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmä teetti edellisvuonna kartoituksen, jossa selvitettiin ravintola-alan ammattilaisten näkemyksiä ravintoloissa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja tilanteisiin puuttumisesta. Kartoitukseen osallistuivat Varsinais-Suomen ehkäisevän päihdetyön Pakka-verkostossa mukana olevat turkulaisravintolat sekä kaksi järjestyksenvalvonta-alan yritystä.

Kävi ilmi, että seksuaalinen häirintä on ravintolamaailmassa tavallista ja työntekijät itsekin voivat joutua häirinnän kohteeksi. Aihetta ei kuitenkaan pääsääntöisesti käsitellä ravintola-alan ammattikoulutuksissa eikä järjestyksenvalvojien peruskoulutuksessa.

Biletys on ok, seksuaalinen häirintä ei

Kartoituksen pohjalta syntyi maksuton koulutusvideo, joka on tarkoitettu kaikkien varsinaissuomalaisten ravintola-alalla työskentelevien ja alaa opiskelevien sekä järjestysvalvojien käyttöön. Video on lyhyt, jotta kynnys sen hyödyntämiseen ei ole kiinni siihen käytettävästä ajasta.

– Seksuaalisen ahdistelun ennaltaehkäisy on todella vaikeaa. Parasta ennaltaehkäisytyötä on ilmiön puheeksi ottaminen. Toivon, että mahdollisimman moni alueen ravintoloitsija hyödyntää videota henkilökunnan koulutuksissa, sanoo lähisuhdeväkivallan vähentämiseen tähtäävän Lähde-hankkeen koordinaattori Jenni Rautio Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Koulutusvideon viesti on, että biletys on ok, mutta seksuaalinen häirintä ei.

– Ravintolat ovat moniin muihin paikkoihin verrattuna turvallisia paikkoja juhlia, sillä siellä asiakkaiden päihtymystilaa valvotaan ja paikalla on myös järjestyksenvalvojia asiakkaiden tukena. Henkilökunnan puoleen voi rohkeasti kääntyä, jos kokee olonsa turvattomaksi, Rautio korostaa.

Tilanteiden tunnistaminen ei aina ole helppoa ja seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön tukeminen vaatii erityistä herkkyyttä. Ammattilaisten tueksi on tehty pieni jaettava palveluopas, jonka voi antaa häirinnän tai mahdollisen seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneelle asiakkaalle.

Koulutusvideoprojektiin osallistunut yökerhoravintoloitsija Mikaela Savolainen ajattelee, että materiaalista tulee olemaan hyötyä iltaravintoloissa.

– On tärkeää, että ravintola-alan ammattilaiset oppivat tunnistamaan tilanteita, joihin tulee puuttua ja suhtautumaan tilanteen osapuoliin oikealla tavalla.

Laajaa yhteistyötä turvallisen bilettämisen puolesta

Seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmä on kampanjoinut aiemminkin turvallisen bilettämisen puolesta, mutta koulutusvideon avulla tiedon toivotaan leviävän alueellisesti koko Varsinais-Suomeen ja mahdollistavan pitkäkestoisemman tietoisuuden lisäämisen.

Videon tekemiseen osallistui seksuaaliväkivallan työryhmän lisäksi yrityksiä ravintola- ja järjestyksenvalvonta-aloilta sekä ravintola-alan koulutuksia järjestävät Turun ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-instituutti (TAI). Lisäksi TAIn media-alan opiskelijat vastasivat koulutusvideon teknisestä toteutuksesta projektin alusta loppuun.

– Videoprojekti oli kokonaisuudessaan todella opettavainen. Yökerhon miljöö valoineen antoi paljon vaihtoehtoja videon visuaalisen tunnelman luomiseen, joka lopulta vahvisti videon sanomaa. Aktiivisen yhteistyön seurauksena videon sanomasta muodostui meillekin tärkeä tavoite, työryhmän opiskelijat summaavat.

Varhasta seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmässä on mukana Tyks Seri-tukikeskus, Turun Ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvola sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö. Muita paikallisia toimijoita ovat Turun kaupunki, Lounais-Suomen Rikosuhripäivystys, Lounais-Suomen poliisilaitos, Turun ensi- ja turvakoti, Koski -seksuaaliväkivaltatyö, Mieli ry Kriisikeskus Turku, Turun Setlementin Turun tyttöjen talo ja Pro-tukipiste.

Tilaa materiaalia

Ravintolat, järjestyksenvalvonta-alan yritykset ja muut halukkaat voivat tilata maksutta koulutusvideota sekä asiakkaille tarjottavaa palveluopasta Jenni Rautiolta Varhasta.