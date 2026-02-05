Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät Kokkolassa 11.–12.2.2026
6.2.2026 10:12:22 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät järjestetään 11.–12. helmikuuta 2026 Kokkolassa, nuorisokeskus Villa Elbassa. Tapahtuman teemana on “Planeetta lautasellani”, joka tarkastelee ruoan, ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksiä sekä yhteisöllisyyden roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Ohjelmassa on Keynote-puheenvuoroja, sisä- ja ulkotyöpajoja, keskusteluja sekä iltaohjelmaa päivien hengessä. Päivät alkavat keskiviikkona klo 10.30 ja päättyvät torstaina klo 13. Tapahtuma kokoaa yhteen monialaisen osallistujajoukon – eri oppiasteiden opettajia, kasvattajia ja alan asiantuntijoita Pohjois-Suomesta ja muualta Suomesta.
Ympäristökasvatuspäiviä on järjestetty noin 1,5 vuoden välein pääasiassa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, mutta ajoittain myös Kainuun ja Lapin maakunnissa. Tapahtumapaikka pyritään valitsemaan niin, että se on helposti saavutettavissa laajasta maakunnastamme käsin, tarjoaa inspiroivat puitteet työpajoille sekä ulkona että sisällä ja mahdollistaa kohtuuhintaisen majoittumisen. Usein päädymme nuorisokeskuksiin, kuten nyt Kokkolan merelliseen nuorisokeskus Villa Elbaan.
Päivien pääjärjestäjänä toimii PYRY – Pohjoisen Suomen ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmä, joka yhdistää ympäristökasvatuksen, opetuksen ja alueellisen kehittämisen toimijoita eri tahoilta.
Toivotamme median tervetulleeksi seuraamaan tapahtumaa paikan päällä.
Tapahtuma tarjoaa runsaasti visuaalisia ja sisällöllisiä juttuaiheita, kuten
- Planetaarinen ruokavalio ja ruoan ympäristövaikutukset
- Opetuksen ja kasvatuksen käytännöt varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin
- Talviset olosuhteet ympäristökasvatuksessa: sisä- ja ulkotyöpajojen mahdollisuudet
- Alueellinen yhteistyö yli maakuntarajojen: ympäristökasvatuksen verkostot
- Monipuolinen osallistujajoukko, josta löytyy haastateltavia eri aloilta
Voimme järjestää toimittajille haastatteluja sekä opastetun kierroksen työpajoihin. Pyydämme ilmoittamaan tulosta etukäteen – tervetuloa!
Yhteyshenkilöt
Oulu – Ympäristökasvatus, kestävän tulevaisuuden kehittäjäopettajat
Paula Ratava · paula.ratava@ouka.fi · 040 593 1963
Jussi Tomberg · jussi.tomberg@ouka.fi · 044 703 9186
Kokkola – Ympäristökasvatus kouluissa
Ulla Aalto · ulla.aalto@edu.kokkola.fi · 040 8050 874
PYRY – Pohjoisen Suomen ympäristökasvatusyhteistyö
Saara Pouta · saara.pouta@elinvoimakeskus.fi · 040 825 0266
Lisätietoa Pyrystä: elinvoimakeskus.fi/web/kasvatusyhteistyo/pohjois-pohjanmaa
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Kartläggning av dekorationsmålade allmogemöbler från Karlebyregionen och landskapet5.2.2026 12:03:20 EET | Pressmeddelande
Har du eller din släkt dekorationsmålade allmogemöbler hemma? Vill du låna ut föremål och/eller berätta historier som anknyter till dem? K.H.Renlunds museum söker möbler och bruksföremål från Karlebyregionen och landskapet, tillverkade av lokala dekorationsmålare och snickare omkring 1700–1800‑talen. Efterlysningen anknyter till en kommande museiutställning och den publikation som görs i samband med utställningen.
Koristemaalattujen talonpoikaishuonekalujen kartoitus Kokkolan seudulta ja maakunnasta5.2.2026 12:03:20 EET | Tiedote
Onko kotonasi tai suvullasi koristemaalattuja talonpoikaishuonekaluja? Haluatko antaa esineistöä lainaksi ja/tai sitten kertoa niihin liittyviä tarinoita? K.H.Renlundin museo etsii Kokkolan seudun ja maakunnan alueelta huonekaluja ja hyötykäyttöesineistöä, joita paikalliset koristemaalarit ja puusepät ovat tehneet noin 1700–1800-luvuilla. Etsintä liittyy tulevaan museonäyttelyyn ja sen yhteyteen tehtävään näyttelyjulkaisuun.
Karleby hamn och dess invånare – En tidsresa i fotografier4.2.2026 08:58:40 EET | Pressmeddelande
Med anledning av allmänhetens önskemål visas de omtyckta fotografierna som lyfter fram Karleby hamns historia i Karleby stadshus foajégalleri 3.2–31.5.2026. Utställningen har tidigare visats på Kallentori.
Kokkolan satama ja sen ihmiset – aikamatka valokuvissa4.2.2026 08:58:40 EET | Tiedote
Kokkolan sataman historiaa näkyväksi tekevät rakastetut valokuvat nähdään Kokkolan kaupungintalon aulagalleriassa 3.2.–31.5.2026. Näyttely on aiemmin ollut esillä Kallentorilla.
Karlebys företagsenkät visar en positiv utveckling30.1.2026 09:50:09 EET | Pressmeddelande
Företagsvänlighet är ett av de viktigaste strategiska insatsområdena i Karleby stadsstrategi. Karlebys mål är att vara företagarvänlig och erbjuda den bästa miljön för företagande med utmärkt logistik. Företagsvänligheten har följts upp årligen under den senaste strategiperioden som nu löpt ut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme