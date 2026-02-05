Pohjoisen Suomen ympäristökasvatuspäivät Kokkolassa 11.–12.2.2026

Ohjelmassa on Keynote-puheenvuoroja, sisä- ja ulkotyöpajoja, keskusteluja sekä iltaohjelmaa päivien hengessä. Päivät alkavat keskiviikkona klo 10.30 ja päättyvät torstaina klo 13. Tapahtuma kokoaa yhteen monialaisen osallistujajoukon – eri oppiasteiden opettajia, kasvattajia ja alan asiantuntijoita Pohjois-Suomesta ja muualta Suomesta.

Ympäristökasvatuspäiviä on järjestetty noin 1,5 vuoden välein pääasiassa eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata, mutta ajoittain myös Kainuun ja Lapin maakunnissa. Tapahtumapaikka pyritään valitsemaan niin, että se on helposti saavutettavissa laajasta maakunnastamme käsin, tarjoaa inspiroivat puitteet työpajoille sekä ulkona että sisällä ja mahdollistaa kohtuuhintaisen majoittumisen. Usein päädymme nuorisokeskuksiin, kuten nyt Kokkolan merelliseen nuorisokeskus Villa Elbaan.

Päivien pääjärjestäjänä toimii PYRY – Pohjoisen Suomen ympäristötietoisuuden yhteistyöryhmä, joka yhdistää ympäristökasvatuksen, opetuksen ja alueellisen kehittämisen toimijoita eri tahoilta.

Toivotamme median tervetulleeksi seuraamaan tapahtumaa paikan päällä.

Tapahtuma tarjoaa runsaasti visuaalisia ja sisällöllisiä juttuaiheita, kuten

Planetaarinen ruokavalio ja ruoan ympäristövaikutukset

Opetuksen ja kasvatuksen käytännöt varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin

Talviset olosuhteet ympäristökasvatuksessa: sisä- ja ulkotyöpajojen mahdollisuudet

Alueellinen yhteistyö yli maakuntarajojen: ympäristökasvatuksen verkostot

Monipuolinen osallistujajoukko, josta löytyy haastateltavia eri aloilta

Voimme järjestää toimittajille haastatteluja sekä opastetun kierroksen työpajoihin. Pyydämme ilmoittamaan tulosta etukäteen – tervetuloa!