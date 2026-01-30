Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 10.2.2026
6.2.2026 10:20:53 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 10. helmikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa päätös avustuksista vapaaseen sivistystyöhön vuodelle 2026.
Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet:
- päätös Pukinmäkeen osoitteeseen Kenttäkuja 12 sijoittuvan Pukinmäenkaaren peruskoulun perusparannuksen tarveselvityksestä
- päätös Ruoholahteen osoitteeseen Santakatu 6 sijoittuvan peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
