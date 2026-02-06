Greenpeacen ja Metsäliikkeen partiot liikkeellä luonnonmetsissä: pyrkivät estämään valtion hakkuut

“Ilmastonmuutosta kiihdyttävä fossiilifirma talviolympialaisten sponsorina on silkkaa viherpesua” – Greenpeace vaatii Kansainvälistä olympiakomiteaa luopumaan öljy- ja kaasusponsoreista 6.2.2026 08:14:00 EET | Tiedote

Greenpeacen tuore kansainvälinen kampanja vaatii Milanon ja Cortinan talvikisojen alla Kansainvälistä olympiakomiteaa (KOK) luopumaan öljy- ja kaasuyhtiöistä talvi- ja paraolympialaisten sponsoreina. Italialainen öljy- ja kaasuyhtiö Eni on yksi talviolympialaisten pääsponsoreista. Kampanjasta kerrotaan mm. maailmanlaajuisesti julkaistulla videolla, joka näkyy myös Greenpeace Suomen sosiaalisessa mediassa.