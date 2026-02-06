Greenpeacen ja Metsäliikkeen partiot liikkeellä luonnonmetsissä: pyrkivät estämään valtion hakkuut
8.2.2026 08:05:00 EET | Greenpeace | Tiedote
Metsähallitus on aloittanut luonnonmetsien hakkuiden valmistelun Suomussalmella ja Pudasjärvellä. Greenpeacen ja Metsäliikkeen partiot liikkuvat alueen luonnonmetsissä ja pyrkivät estämään hakkuiden alkamisen. Yli 11 000 suomalaista on allekirjoittanut hätävetoomuksen.
“Tämä on viimeinen keinomme yrittää estää luonnon tuhoaminen. Metsät ovat antaneet suomalaisille paljon. Nyt on meidän vuoromme huolehtia, että jäljellä olevat luonnonmetsät säästyvät tuleville sukupolville ja metsien asukkaille”, sanoo Metsäliikkeen vapaaehtoinen metsävahti Anni Manninen, joka on partioimassa luonnonmetsissä.
Greenpeace julkaisi viikko sitten perjantaina tiedon, että Metsähallitus aikoo hakata jopa 70 luonnoltaan arvokasta metsää eri puolilla Suomea. Metsähallitus vastasi paljastukseen tekemällä luonnonmetsiin uusia hakkuuilmoituksia ja aloittamalla hakkuiden valmistelun Pudasjärvellä ja Suomussalmella.
Greenpeacen ja Metsäliikkeen partiot liikkuvat akuutisti hakkuiden uhkaamissa luonnonmetsissä toistaiseksi. Tarvittaessa hakkuiden alkaminen pyritään estämään.
“Valtion pitäisi laittaa nämä hakkuusuunnitelmat jäihin ja suojella viimeiset luonnonmetsät. Näiden metsien hakkaaminen on tiedevastaista ja luontovihamielistä toimintaa, jonka metsäyhtiöt sallivat ostamalla luonnonmetsähakkuilta puuta“, sanoo Greenpeacen metsäasiantuntija Matti Liimatainen.
Metsähallitus kertoi Ylellä käyttävänsä Orpon hallituksen hyväksymiä kriteereitä suojeltavien metsien valinnassa. Tiedeyhteisö on kritisoinut Orpon hallituksen metsäkriteereitä: Suomen ympäristökeskuksen mukaan kriteerit ovat “tieteellisen tiedon tarkoitushakuista vääristelyä”, ja peräti 430 tutkijaa vetosi Orpon hallitukseen avoimella kirjeellä, jotta kriteerit määriteltäisiin uudelleen.
Viikossa yli 11 000 suomalaista on osoittanut tukensa luonnonmetsille allekirjoittamalla vetoomuksen, jossa metsäyhtiöitä vaaditaan lopettamaan puun ostaminen luonnonmetsistä. Vetoomuksen julkaisivat Greenpeace, Metsäliike, Luontoliitto ja Ei polteta tulevaisuutta -kampanja.
