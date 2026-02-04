Kutsu medialle: SDP:n Ahvenanmaa-linjausten lehdistötilaisuus
6.2.2026 11:15:58 EET | SDP | Kutsu
Hyvä median edustaja,
Tervetuloa SDP:n Ahvenanmaa-linjausten julkistamistilaisuuteen Maarianhaminaan. Tilaisuuden avaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman ja SDP:n Ahvenanmaa-linjaukset esittelee selvityshenkilönä linjausten teosta vastannut Juha Beurling-Pomoell.
Ahvenanmaan sosiaalidemokraateista linjauksia kommentoivat puheenjohtaja, Ahvenanmaan maakuntahallituksen sosiaali- ja terveysministeri Arsim Zekaj sekä maakuntapäiväedustaja ja ryhmän puheenjohtaja Nina Fellman.
-
Aika: perjantai 13.2.2026 klo 10.45
-
Paikka: Park Alandia –hotelli
-
Ilmoittautuminen 12.2. klo 15.00 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/C49631F1C4068574
Tilaisuus pidetään ruotsiksi, haastatteluja on mahdollista tehdä myös suomeksi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Yhteyshenkilöt
Mikko ValtonenPuoluejohdon erityisavustajaPuh:040 867 8250mikko.valtonen@sdp.fi
SDP
Siltasaarenkatu 18-20 C
00530 HELSINKI
09 478 988 (vaihde)
