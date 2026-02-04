SDP

Kutsu medialle: SDP:n Ahvenanmaa-linjausten lehdistötilaisuus

6.2.2026 11:15:58 EET | SDP | Kutsu

Hyvä median edustaja, 

Tervetuloa SDP:n Ahvenanmaa-linjausten julkistamistilaisuuteen Maarianhaminaan. Tilaisuuden avaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman ja SDP:n Ahvenanmaa-linjaukset esittelee selvityshenkilönä linjausten teosta vastannut Juha Beurling-Pomoell

Ahvenanmaan sosiaalidemokraateista linjauksia kommentoivat puheenjohtaja, Ahvenanmaan maakuntahallituksen sosiaali- ja terveysministeri Arsim Zekaj sekä maakuntapäiväedustaja ja ryhmän puheenjohtaja Nina Fellman

  • Aika: perjantai 13.2.2026 klo 10.45 

  • Paikka: Park Alandia –hotelli 

Tilaisuus pidetään ruotsiksi, haastatteluja on mahdollista tehdä myös suomeksi. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

