Kutsu medialle: SDP:n Ahvenanmaa-linjausten lehdistötilaisuus

SDP:n Matias Mäkynen: Suomi epäonnistuu lähisuhdeväkivallan uhrien suojelussa 30.1.2026 13:14:14 EET | Tiedote

Lähisuhdeväkivallan uhrien on voitava luottaa siihen, että tilanne otetaan vakavasti ja apua saa. Nyt näin ei aina ole. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen jätti eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen aiheesta.