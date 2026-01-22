Ennakkotiedote: "Cityintiaani" Tommy Orangen romaani kertoo ylisukupolvisista traumoista

"Me jyskytimme ja lauloimme, ja ulos tuli tämä raaka kauneus, joka nosti kaiken ilmaan."

Colorado 1864. Sand Creekin alkuperäiskansojen verilöylyn ainoa selviytyjä, tapahtuman mykistämä nuori Jude Star jää kiinni. Hänet lähetetään Fort Marionin vankilaan Floridaan, jossa vanginvartija Richard Henry Pratt toimi ”tapa intiaani, pelasta mies” -filosofian mukaisesti.

Vankilassa Star uppoutuu kirjoihin Moby Dickistä ja Frankensteinista Raamattuun ja löytää niistä resonansseja cheyenne-tarinoiden kanssa. Hänen poikansa lähetetään myöhemmin samaan laitokseen, josta on tullut sisäoppilaitos nimeltä Carlislen intiaaniteollisuuskoulu, mutta jonka menetelmät ovat pysyneet entisellään.

Harhailevat tähdet jäljittää Starin selviytymisen seurauksia verilöylystä ja koulussa vietetystä ajasta sukupolvelta toiselle aina Orangen esikoisromaanin Ei enää mitään tapahtumiin ja niiden seurauksiin saakka. Molemmat romaanit tuovat esille sen, miten sukupolvelta toiselle siirretyt traumat vaikuttavat.



Tommy Orange on eturivin yhdysvaltalainen kirjailija sekä cheyenne- ja arapaho-heimojen jäsen. Omaa identiteettiään hän kuvaa sanalla cityintiaani, jollaisia myös hänen kirjojensa hahmot ovat. Harhailevat tähdet on palkittu muun muassa Guardianin ja Observerin Vuoden kirjana vuonna 2024. Samana vuonna se oli myös Booker-palkintoehdokkaana. Vuonna 2025 Orangelle myönnettiin Genius Awardina tunnettu MacArthur -palkinto luovasta työstään.

"Kaikki luulevat, että olemme menneisyydestä, mutta olemmekin täällä. Mutta he eivät tiedä, että olemme yhä täällä, joten ihan kuin olisimme tulevaisuudessa. Kuin aikamatkaajat."

Tommy Orange: Harhailevat tähdet

Kirjan on suomentanut Terhi Kuusisto.

Äänikirjan lukee Martti Ranin.

ISBN 978-952-364-618-6, kl 84.2



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Nora Varjama, nora.varjama@aulakustannus.fi

____

Lähiaikojen uutuuksia:

Silvia Avallone: Musta sydän

Julija Iljuha: Minun naiseni

Yáng Shuāng-zǐ: Matkapäiväkirja Taiwanista

Abigail Dean: Kun me kuolimme

Jenna Kostet: Yöperhosten talo