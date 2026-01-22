Ennakkotiedote: "Cityintiaani" Tommy Orangen romaani kertoo ylisukupolvisista traumoista
9.2.2026 14:33:48 EET | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Harhailevat tähdet on Tommy Orangen sydäntäsärkevä ylisukupolvinen tarina Amerikan alkuperäiskansojen yhteisöstä. Se on tarina vaikeuksista ja niistä selviytymisestä – romaani täynnä brutaalia kauneutta, raivoa ja rakkautta. Palkittu suurteos ilmestyy 17.2.
Kirjailija Tommy Orange on kutsuttu Suomeen syksyksi.
"Me jyskytimme ja lauloimme, ja ulos tuli tämä raaka kauneus, joka nosti kaiken ilmaan."
Colorado 1864. Sand Creekin alkuperäiskansojen verilöylyn ainoa selviytyjä, tapahtuman mykistämä nuori Jude Star jää kiinni. Hänet lähetetään Fort Marionin vankilaan Floridaan, jossa vanginvartija Richard Henry Pratt toimi ”tapa intiaani, pelasta mies” -filosofian mukaisesti.
Vankilassa Star uppoutuu kirjoihin Moby Dickistä ja Frankensteinista Raamattuun ja löytää niistä resonansseja cheyenne-tarinoiden kanssa. Hänen poikansa lähetetään myöhemmin samaan laitokseen, josta on tullut sisäoppilaitos nimeltä Carlislen intiaaniteollisuuskoulu, mutta jonka menetelmät ovat pysyneet entisellään.
Harhailevat tähdet jäljittää Starin selviytymisen seurauksia verilöylystä ja koulussa vietetystä ajasta sukupolvelta toiselle aina Orangen esikoisromaanin Ei enää mitään tapahtumiin ja niiden seurauksiin saakka. Molemmat romaanit tuovat esille sen, miten sukupolvelta toiselle siirretyt traumat vaikuttavat.
Tommy Orange on eturivin yhdysvaltalainen kirjailija sekä cheyenne- ja arapaho-heimojen jäsen. Omaa identiteettiään hän kuvaa sanalla cityintiaani, jollaisia myös hänen kirjojensa hahmot ovat. Harhailevat tähdet on palkittu muun muassa Guardianin ja Observerin Vuoden kirjana vuonna 2024. Samana vuonna se oli myös Booker-palkintoehdokkaana. Vuonna 2025 Orangelle myönnettiin Genius Awardina tunnettu MacArthur -palkinto luovasta työstään.
"Kaikki luulevat, että olemme menneisyydestä, mutta olemmekin täällä. Mutta he eivät tiedä, että olemme yhä täällä, joten ihan kuin olisimme tulevaisuudessa. Kuin aikamatkaajat."
Tommy Orange: Harhailevat tähdet
Kirjan on suomentanut Terhi Kuusisto.
Äänikirjan lukee Martti Ranin.
ISBN 978-952-364-618-6, kl 84.2
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Nora Varjama, nora.varjama@aulakustannus.fi
____
Lähiaikojen uutuuksia:
Silvia Avallone: Musta sydän
Julija Iljuha: Minun naiseni
Yáng Shuāng-zǐ: Matkapäiväkirja Taiwanista
Abigail Dean: Kun me kuolimme
Jenna Kostet: Yöperhosten talo
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arvostelukappalepyynnötinfo@aulakustannus.fi
Nora VarjamaKustantaja, viestintä ja markkinointi
Lisätiedot, materiaalit, haastattelupyynnöt
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Aula & Co
Auschwitzin tatuoijasta Montparnassen pianonopettajaan: menestyskirjailija Heather Morrisilta uusi romaani22.1.2026 08:39:00 EET | Tiedote
Aula & Co julkaisee maailmanmenestyskirjailija Heather Morrisin uuden romaanin Montparnassen pianonopettaja syksyllä 2026. Morrisin läpimurtoteos Auschwitzin tatuoija aloitti Suomessakin holokaustikirjallisuuden buumin, jonka vanavedessä on julkaistu lukuisia keskitysleirille sijoittuvia selviytymistarinoita. Holokaustin muistopäivä on 27.1.
Ari Turusen Rohtojen atlas on ainutlaatuinen sukellus kasvien käyttöön lääkkeinä ja nautintoaineina4.11.2025 15:33:13 EET | Tiedote
Luonto on täynnä mitä ihmeellisimpiä molekyylejä, jotka oikein käytettynä ja annosteltuina voivat edistää terveyttä ja elämänlaatua. Rohtojen atlas esittelee populaaristi ja kuvien avulla kasveista eristettyjä yhdisteitä, joita ihmiskunta on oikein annosteltuna käyttänyt lääkkeinä ja nautintoaineina.
Nuoret naiset itsenäistyvät 1930-luvulla Jenna Kostetin uutuusromaanissa17.10.2025 12:41:51 EEST | Tiedote
Jenna Kostetin uudessa kirjasarjassa keskitytään 1930-luvun Turkuun, jossa yhteiskuntaluokkien väliset erot värittävät kaupunkia. Ahlgrenin suvun nuoret naiset -sarjan naiset kapinoivat suvun ja koko yhteiskunnan odotuksia vastaan. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi osaa. Jenna Kostet kertoo kirjoistaan sunnuntaina 26.10. klo 14.30 Helsingin kirjamessujen Töölönlahti-lavalla.
"Viidennen Beatlesin" Jiri Nikkisen kirja ilmestyy – kutsu kirjan julkistukseen to 23.10 & la 25.10.14.10.2025 16:14:11 EEST | Tiedote
Aula & Co julkaisee Jiri Nikkisen itsensä kirjoittaman kirjan Hyvä bore – Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa torstaina 23.10. klo 16 Helsingin kirjamessujen Esplanadi-lavalla. Julkkarikeikka lauantaina 25.10. klo 18 messuklubilla. Jiri Nikkisen musiikillinen ura kattaa lähes viisi vuosikymmentä Cliftersistä Beatles-tribuutteihin. Kirjassaan hän kertoo eloisasti ja rehellisesti lapsuutensa lähtökohdista, musiikillisesta läpimurrostaan ja henkilökohtaisesta elämästään. Nikkinen täyttää 60 vuotta 10.11.2025.
Menestysdekkaristi Karsten Dusse ja muut vieraat Helsingin kirjamessuilla25.9.2025 15:01:10 EEST | Tiedote
Kustantamo Aula & Co:n ulkomaiset kirjailijavieraat Helsingin kirjamessuilla ovat saksalainen menestyskirjailija Karsten Dusse (Murhat ja mindfulness -dekkarit, la 25.10. klo 11.30) sekä brittiläinen menestyskirjailija ja mielenterveysadvokaatti Matt Haig (Mahdoton elämä, la 25.10. klo 18.30). Muita teemoja ja aiheita ovat 1930-luvun Turku, parantavien kasvien historia, lapsikaappaussyytökset, rikollisten elämäkerrat eloonjäämistaitona, tunnettu muusikko Jiri Nikkinen, isän rooli synnytyksessä, yksin harhailevien lasten mysteeri, 1970-luvun sarjamurhaajat ja vakoilu sekä ihastuminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme