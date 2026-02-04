Museovirasto

Museovirasto jakoi 329 000 euroa toiminta-avustuksina kulttuuriperintöalan toimijoille

6.2.2026 11:49:29 EET | Museovirasto | Tiedote

Vuoden 2026 toimintaan jaettiin yhteensä 329 000 euroa 15 eri toimijalle. Avustuksen saajat edistävät kukin omalla alallaan kulttuuriperinnön tuntemusta, saavutettavuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Museoviraston valtionavustuksella tuettiin muun muassa Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry:n toimintaa. TAKO ry:n Nykydokumentointitekopalkinto 2025 myönnettiin Suomen kansallismuseon ja Mixed Finns ry:n Moninainen suomalaisuus -nykydokumentointihankkeelle 2023–2024. Kuva: Johanna Rassi
Avustushakemuksia saapui 31 ja haettu summa oli yhteensä 833 653 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 21 933 euroa.

Arvioinnissa painotettiin toiminnan aitoa valtakunnallisuutta ja kulttuuriperintötyön tasoa. Avustuksen saajan toiminnan tuli olla aktiivista, kehittyvää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa kulttuuriperintöalan vaikuttavuutta edistävää toimintaa. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös vastuullisuus- ja kestävyystavoitteiden kuten kestävän kehityksen, hyvän hallinnon sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Yleisavustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä. Avustuksella halutaan myös tukea sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää ja vastuullista kulttuuriperintötyötä.

”Kulttuuriperintökentän ruohojuuritasolla on suuri joukko yhteisöjä ja toimijoita, jotka tekevät arvokasta, pitkäjänteistä työtä kulttuuriperinnön hyväksi. On tärkeää, että yleisavustuksen kautta voimme edistää tätä yhteiskunnallisesti vastuullista, vaikuttavaa ja merkityksellistä toimintaa”, Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo sanoo.

Avustuksella tuettiin erityyppisiä kulttuuriperintöalan toimijoita, esimerkiksi eri alojen kattojärjestöjä, Suomen osastoja ja kulttuuriperintöalan yhteistyön edistämiseen keskittyviä järjestöjä. 

Tänä vuonna uutena toimijana avustuksen piiriin tuli Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry.

”Käytämme avustusta Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry:n valtakunnallisen kulttuuriperintötyön vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Tuen avulla palkataan osa-aikainen järjestösihteeri, joka vahvistaa verkoston viestintää, jäsenpalveluita ja hallinnollisia rakenteita sekä tukee museoiden kokoelmayhteistyötä, tallennustyönjakoa ja nykydokumentointia. Näin luomme edellytyksiä kestävälle ja pitkäjänteiselle kulttuuriperintötyölle museoalalla”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Thiel.

Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.

Yhteyshenkilöt

erikoisasiantuntija Anna Stockley, puh. 0295 33 6178

erikoisasiantuntija Anu Niemelä, 0295 33 6015

etunimi.sukunimi@museovirasto.fi

