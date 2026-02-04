Museovirasto jakoi 329 000 euroa toiminta-avustuksina kulttuuriperintöalan toimijoille
6.2.2026 11:49:29 EET | Museovirasto | Tiedote
Vuoden 2026 toimintaan jaettiin yhteensä 329 000 euroa 15 eri toimijalle. Avustuksen saajat edistävät kukin omalla alallaan kulttuuriperinnön tuntemusta, saavutettavuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Avustushakemuksia saapui 31 ja haettu summa oli yhteensä 833 653 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 21 933 euroa.
Arvioinnissa painotettiin toiminnan aitoa valtakunnallisuutta ja kulttuuriperintötyön tasoa. Avustuksen saajan toiminnan tuli olla aktiivista, kehittyvää ja tulevaisuuteen suuntautuvaa kulttuuriperintöalan vaikuttavuutta edistävää toimintaa. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös vastuullisuus- ja kestävyystavoitteiden kuten kestävän kehityksen, hyvän hallinnon sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen.
Yleisavustuksen tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä kulttuuriperintöalan kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä. Avustuksella halutaan myös tukea sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää ja vastuullista kulttuuriperintötyötä.
”Kulttuuriperintökentän ruohojuuritasolla on suuri joukko yhteisöjä ja toimijoita, jotka tekevät arvokasta, pitkäjänteistä työtä kulttuuriperinnön hyväksi. On tärkeää, että yleisavustuksen kautta voimme edistää tätä yhteiskunnallisesti vastuullista, vaikuttavaa ja merkityksellistä toimintaa”, Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo sanoo.
Avustuksella tuettiin erityyppisiä kulttuuriperintöalan toimijoita, esimerkiksi eri alojen kattojärjestöjä, Suomen osastoja ja kulttuuriperintöalan yhteistyön edistämiseen keskittyviä järjestöjä.
Tänä vuonna uutena toimijana avustuksen piiriin tuli Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry.
”Käytämme avustusta Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry:n valtakunnallisen kulttuuriperintötyön vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen. Tuen avulla palkataan osa-aikainen järjestösihteeri, joka vahvistaa verkoston viestintää, jäsenpalveluita ja hallinnollisia rakenteita sekä tukee museoiden kokoelmayhteistyötä, tallennustyönjakoa ja nykydokumentointia. Näin luomme edellytyksiä kestävälle ja pitkäjänteiselle kulttuuriperintötyölle museoalalla”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Thiel.
Museoviraston myöntämiä valtionavustuksia voi tarkastella valtionhallinnon yhteisessä Tutkiavustuksia.fi-palvelussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
erikoisasiantuntija Anna Stockley, puh. 0295 33 6178
erikoisasiantuntija Anu Niemelä, 0295 33 6015
etunimi.sukunimi@museovirasto.fi
Linkit
Museovirasto Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja ja toimialansa kehittäjä. Museovirasto pitää huolta monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä sekä edistää sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Museovirasto on opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Museovirasto
Museovuosi 2025 oli jälleen menestys – kävijämäärät pysyivät huippulukemissa4.2.2026 12:30:32 EET | Tiedote
Museoviraston keräämien alustavien tietojen mukaan vuonna 2025 ammatillisesti hoidetuissa museoissa vierailtiin yhteensä 8 595 422 kertaa. Käyntiluvut kasvoivat hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Viime vuosina museoiden käyntiluvut ovat olleet huippulukemissa, ja museoiden suosio jatkuu vahvana.
Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2026 avautui28.1.2026 10:20:46 EET | Tiedote
Museovirasto avaa neljättä kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää uusia kohteita kansalliseen luetteloon määräajoin Museoviraston esityksestä. Tällä hetkellä luettelossa on 86 kohdetta. Haku on avoinna 16.3.2026 saakka.
Museovirasto avasi avustushaun muinaisjäännösalueiden hoitoon – Hae 27.2.2026 klo 16 mennessä26.1.2026 10:09:59 EET | Tiedote
Hoitoavustuksella tuetaan muinaisjäännösalueiden säilymistä ja kunnossapitoa. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.
Museoviraston aineettoman kulttuuriperinnön avustukset jaettu19.1.2026 16:23:07 EET | Tiedote
Museovirasto jakoi avustusta 82 500 euroa kuudelle aineettoman kulttuuriperinnön hankkeelle. Vuoden lopulla jaetuilla avustuksilla tuetaan kulttuurien välistä vuoropuhelua ja turvataan vähemmistöjen oikeutta oman kulttuuriperintönsä vaalimiseen.
Museovirasto avasi avustushaun maailmanperintökohteiden hoitoon – Hae 30.1.2026 klo 16 mennessä15.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Avustuksen tavoitteena on tukea Suomessa olevien Unescon kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden säilymistä ja suojelua. Avustuksia haetaan Haeavustuksia.fi-palvelun kautta 30.1.2026 klo 16.00 mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme