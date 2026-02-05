Yhä useampi asiakas on saanut lääkeluoton alkuvuonna 2026
6.2.2026 13:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Lääkeluoton käyttö on kasvanut selvästi alkuvuonna 2026. Tammikuun kolmen ensimmäisen viikon aikana lääkeluoton saajien osuus nousi yli 40 %:iin kaikista asiakkaista, joille luotto on myönnetty kokeilun käynnistymisen jälkeen lokakuussa 2025.
Lääkeluoton kokeilu käynnistyi 27.10.2025. Loka–joulukuun aikana luotto myönnettiin 171 asiakkaalle.
Tammikuun alussa saajamäärä kääntyi selkeään kasvuun. Kolmen ensimmäisen viikon aikana luotto myönnettiin 119 asiakkaalle, mikä muodostaa merkittävän osuuden koko kokeilun tähänastisesta asiakasmäärästä (268). Samalla Kelassa on käsitelty useita hakemuksia, joiden perusteella lääkeluottoa ei ole voitu myöntää. Kokeilun aikana hakemuksista on hylätty 60,7 prosenttia. Syy hakemuksen hylkäämiseen liittyy useimmiten myöntöehtoihin. Lääkeluottoa haetaan, vaikka tulorajat ylittyvät tai lääkkeiden vuosiomavastuu ei täyty.
Lääkeluottokokeilu etenee odotetusti
Kelassa on arvioitu, että kolmevuotisen kokeilun aikana lääkeluottoa tulee saamaan noin 5 000 asiakasta, keskimäärin 139 asiakasta kuukaudessa.
– Saajamäärien kehitys on ollut ennakoidun mukaista. Suurella osalla asiakkaista, joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy yhdellä ostokerralla tai yhden kuukauden aikana, luoton tarve painottuu alkuvuoteen. Tästä syystä kysyntä on tyypillisesti suurimmillaan vuoden alussa, juristi Petri Hassel kertoo.
Lääkeluotto helpottaa suuria lääkekuluja
Lääkeluotto on tarkoitettu pienituloisille asiakkaille, joilla lääkkeiden vuosiomavastuu täyttyy kerralla tai yhden kalenterikuukauden aikana eikä toimeentulotukea voi saada. Kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi pienituloiset eläkeläiset, pitkäaikaissairaat ja työttömät. Lääkeluotto voi tukea myös äkillisissä sairastumistilanteissa, joissa lääkekulut syntyvät nopeasti.
Hakijoiden taustoja analysoidaan tarkemmin kokeilun edetessä osana tutkimus- ja arviointityötä.
Määrä perustuu lääkekustannusten vuosiomavastuuseen
Lääkeluoton euromäärä on lähes kiinteä. Määrä perustuu lääkkeiden vuosiomavastuuseen, josta vähennetään mahdollisesti jo kertynyt omavastuu. Omavastuuta voi olla kertynyt enintään 70 euroa, jotta lääkeluotto voidaan myöntää. Vuonna 2026 myönnettävät summat ovat 566,12–636,12 euroa.
Lääkeluottokokeilun tavoitteena on helpottaa lääkkeiden hankintaa tilanteissa, joissa kustannukset muodostaisivat esteen lääkehoidon toteutumiselle. Lääkeluoton avulla asiakas voi maksaa lääkkeiden vuosiomavastuun korottomasti erissä vuoden aikana.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
Petri HasseljuristiKelaPuh:0504383386etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
