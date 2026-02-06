SDP EDUSKUNTA

SDP:n Malm: Orpo-Purran linja on vaatia oppositiolta omia ehdotuksia ja viitata niille kintaalla, kunnes hätä iskee

6.2.2026

SDP on pyrkinyt evästämään hallitusta oppositiosta käsin, mutta tähän asti Orpo-Purran hallitus on viitannut kintaalla keinoillemme. Olemme seuranneet kolme vuotta hallituksen vastuutonta ja epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaa - säästötoimien kohteena ovat olleet pieni- ja keskituloiset.  Nyt hallitus on vihdoin avannut silmänsä ja tajunnut, että toimia on tehtävä ja enää vaihtoehdoksi ei kelpaa pelkkä kurittaminen, muistuttaa kansanedustaja Niina Malm.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Kokoomuksen riveistä on vihdoin näytetty vihreää valoa kotitalousvähennyksen korottamiselle. Siis vihdoin, hallitus on valmis ottamaan mallia reilusta ja oikeudenmukaisesta talouspolitiikasta, ja edistämässä SDP:n jo pitkään esillä pitämiä taloustoimia, toteaa Malm.

SDP on esittänyt esimerkiksi korotettua kotitalousvähennystä hoiva- ja hoitotyön osalta, sekä kotitalousvähennyksen laajentamista, esimerkiksi asunto-osakkeen ja taloyhtiön remontteihin käytettäväksi. Tätä Kokoomus on tähän asti vastustanut.

– Parempi myöhään kuin milloinkaan. Toivotan kokoomuksen lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan myös muihin SDP:n esittämiin reiluihin kasvutoimiin, jotka kohdentuvat kansalaisille niin, ettei yhteiskunnallinen epäoikeudenmukaisuus kasva entisestään – kuten tähän asti, sanoo Malm. 

