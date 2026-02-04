Sofia Virta: Hallitus ei saa romuttaa saamelaisten mielenterveyspalveluita kivuliaan totuus- ja sovintokomissiotyön päätteeksi

UVJA perustettiin vuonna 2022 tukemaan totuus- ja sovintoprosessia. Se tarjoaa mielenterveys- ja tukipalveluita kaikilla Suomessa puhuttavilla saamen kielillä sekä suomeksi. Virran mukaan yksikkö on kehittänyt myös saamelaisyhteisöstä lähtöisin olevia toimintamalleja, joille ei ole korvaavaa vaihtoehtoa yleisessä palvelujärjestelmässä.

– Saamelaisilta ei saa katkaista tukea juuri silloin, kun totuus viimein uskalletaan kohdata. Tämä on kestämätön tilanne – ja saamelaisten kansallispäivänä se tuntuu erityisen pysäyttävältä. Jokainen voi kuvitella, millaista olisi, jos ensin omat traumat revittäisiin auki julkisuudessa ja sitten niitä ei saisi käsitellä omalla äidinkielellään. Jos UVJA ajetaan alas, riskinä on, että saamelaiset jätetään jälleen yksin. Erityisen vakava uhka tämä on inarin- ja koltansaamenkielisten palvelujen tulevaisuudelle, Virta toteaa.

Virta muistuttaa, että saamenkielisten palvelujen oikeus on kirjattu lakiin, mutta käytännössä se toteutuu edelleen liian usein sattumanvaraisesti tai ei lainkaan. Lisäksi Lapin hyvinvointialue ei vastaa niiden saamelaisten palveluista, jotka asuvat muualla Suomessa.

Virta muistuttaa, että Saamelaiskäräjät ja totuus- ja sovintokomissio ovat painottaneet yksikön jatkuvuuden turvaamista. Myös YK:n erityisraportoija on suositellut, että yksiköstä tehdään pysyvä ja sen resurssit varmistetaan. Virta keskusteli aiheesta saamelaisten kanssa viime viikolla kiertueellaan Saamenmaalla.

– Totuus- ja sovintoprosessi jää kesken, jos samaan aikaan viedään pois se tuki, jota prosessi on tehnyt entistä välttämättömämmäksi. Ei saamelaisten tuen tarve lopu siihen, että komission työ päättyy, eikä se lopu pelkkään anteeksipyyntöön. Saamelaiset tarvitsevat nyt konkreettisia tekoja, suuntaa sekä päättäjien näyttämää esimerkkiä asennemuutokseen, ja tässä pikainen päätös UVJA:n rahoituksen jatkamisesta olisi oikeansuuntainen toimi, Virta painottaa.

Virta kertoo jättäneensä hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo varmistaa UVJA:n rahoituksen ja toiminnan jatkumisen.

– Kun vihdoin on avattu ovi totuudelle, sitä ei saa sulkea kesken kaiken. Turva, kieli ja kulttuuri eivät ole lisäpalveluita. Ne ovat oikeuksia, Virta päättää.