LähiTapiola tukee länsirannikon kasvua ja innovaatiokulttuuria merkittävällä lahjoituksella Vaasan yliopistolle

Kasvukipinä-aloite hyödyntää alueen korkeakoulujen yhteistä innovaatioekosysteemiä Vaasa Startup Factorya alustana opiskelijalähtöisille hankkeille ja TKI-toiminnalle. Lahjoituksella lisätään opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia ja kansainvälistä integroitumista, tuetaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja mahdollistetaan uusia kasvuyrityksiä.

– Me LähiTapiola Pohjanmaalla emme usko, että nyt on aika säästää, vaan nyt on panostettava tulevaisuuteen. Lahjoituksen myötä Pohjanmaalla on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edelläkävijä koulutuksessa ja yhteistyöhankkeissa, aivan kuten meidän kuuluukin olla. Tämä lahjoitus edistää koko alueen elinvoimaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, ja tulee kehittämään Pohjanmaata entistä enemmän eteenpäinpyrkiväksi alueeksi Suomessa, sanoo LähiTapiola Pohjanmaan toimitusjohtaja Joel Sunabacka.

– Haluamme olla mukana rakentamassa tulevaisuuden Suomea, jossa osaaminen, rohkeus ja yhteistyö luovat kasvua. Vaasan yliopiston Kasvukipinäaloite tarjoaa erinomaisen alustan opiskelijalähtöisille innovaatioille ja vahvistaa alueen elinvoimaa. Lahjoituksemme on pitkäjänteinen investointi nuoriin osaajiin, tutkimukseen ja yritysten menestysedellytyksiin, sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Sari Heinonen.

Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikaisen mukaan Kasvukipinä-ohjelma on hieno esimerkki siitä, miten yhteistyö yritysten kanssa voi vauhdittaa opiskelijoiden osaamista ja synnyttää uusia innovaatioita.

– Kiitämme LähiTapiolaa erinomaisesta aloitteesta, joka edistää Suomen kasvua ja kansainvälistä kilpailukykyä. Lahjoitus mahdollistaa meille entistä vaikuttavampia TKI-hankkeita ja tarjoaa opiskelijoille konkreettisia väyliä yrittäjyyteen ja työelämään. Tämä on investointi, joka tukee sekä alueellista että kansallista kilpailukykyä, sanoo Martikainen.

– Tämä panostus on merkittävä tuki alueen vahvalle ekosysteemitoiminnalle. Se lisää opiskelijoiden ja yritysten vuorovaikutusta ja luo mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan syntymiselle. Tutkimuksesta kumpuavien ideoiden kehittäminen opiskelijoiden ja yhteisön kanssa avaa erityisesti siirtymävaiheissa uusia polkuja – juuri niissä kohdissa, jotka ovat tyypillisesti vaikeimmin rahoitettavia, jatkaa tutkimuksen vararehtori Mika Grundström.

Ponnahduslauta yrittäjyyteen, yritysyhteistyötä ja innovaatioiden kypsyttelyä

Kasvukipinä-aloitteella tuetaan tiimejä ideoiden kehittelyssä ja kypsyttelyssä, mikä mahdollistaa monipuolisen osaamisen ja näkökulmien hyödyntämisen. Mukana aloitteessa on huippututkijoita, opettajia, työelämäprofessoreita, liiketoimintakehittäjiä sekä vierailevia tutkijoita ja professoreja sekä opiskelijoita kaikilta tutkintovaiheen tasoilta.

Aloite rakentuu kolmesta toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta: opiskelijoille ponnahduslaudan yrittäjyyteen tarjoavasta Summer Bloom -ohjelmasta, yritysyhteistyötä ja opinnäytetöitä yhdistävästä PreDoc-mallista ja Idea Verification Fund -mikrorahoituksesta.

Summer Bloom on kuuden kuukauden intensiiviohjelma, jossa opiskelijat saavat ohjausta, rahoitusta ja yhteisön tuen omien liikeideoiden kehittämiseen. Ohjelma laajenee 50 opiskelijaan vuosittain ja tarjoaa myös paikkoja valmistuneille. PreDoc puolestaan tuo maisteriopiskelijat pk-yritysten TKI-hankkeisiin opinnäytetöiden kautta. Malli luo siltaa akateemisen maailman ja yritysten välille ja avaa polkua tohtoritason CoDoc-ohjelmaan. Kolmantena osana pilotoidaan Idea Verification Fund -mallia, joka tarjoaa mikrorahoitusta varhaisen vaiheen innovaatioiden toteutettavuuden ja markkinapotentiaalin arviointiin. Rahoitusta myönnetään opiskelijaryhmille, jotka osallistuvat Summer Bloom- tai PreDoc-ohjelmaan.