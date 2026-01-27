Sähkömessut 2026 vahvisti alan yhteistyötä

Jo yli 40 vuoden ajan Sähkömessut on toiminut sähköalan tärkeimpänä kohtaamispaikkana, ja vuoden 2026 tapahtuma vahvisti tätä roolia entisestään. Messut tarjosivat yrityksille mahdollisuuden kohdata ostavia asiakkaita, käydä syvällisiä keskusteluja ja luoda uusia, liiketoimintaa edistäviä kontakteja. Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset saman katon alla loivat puitteet vuorovaikutukselle, jota ei voida korvata etäpalavereilla tai digitaalisilla kanavilla. Ne tukevat luottamuksen rakentamista ja uusien kumppanuuksien syntymistä.

"Sähkömessut on ennen kaikkea ammattilaisten kohtaamispaikka. Yrityksiltä saadun palautteen perusteella messut olivat tehokas tapa tavata nykyisiä asiakkaita, avata uusia myyntimahdollisuuksia ja luoda kontakteja tulevaisuutta varten", sanoo Sähkömessuista vastaava myyntijohtaja Hannu Mennala.

Sähkömessujen pitkäaikainen näytteilleasettaja Norelco oli tyytyväinen messupanostukseensa.

"Olemme osallistuneet useille messuille, emmekä ole koskaan saaneet näin paljon kontakteja. Messut ovat iso panostus yritykselle, joten on tärkeää tavoittaa oikeat asiakkaat ja saada konkreettisia tuloksia", sanoo myyntijohtaja Juha Katainen Norelcolta.

Tulevaisuus rakentuu yhteistyöllä ja osaamisen jakamisella

Vuoden 2026 messujen kantava teema, Tulevaisuuden ratkaisut luodaan yhdessä, korosti laaja-alaisen yhteistyön merkitystä. Sähkömessut kokee tärkeäksi tehtäväkseen paitsi yhdistää alan ammattilaiset myös tarjota opiskelijoille arvokkaan näköalapaikan alaan ja sen mahdollisuuksiin. Alan tulevaisuus rakentuu vuoropuhelulle ja yhteistyölle. Kun kokemus ja tuore ajattelu kohtaavat, syntyy ratkaisuja, joilla on aidosti merkitystä.

Kolmen päivän aikana messuilla kuultiin runsaasti ajankohtaisia puheenvuoroja muun muassa uusiutuvasta energiasta, sähkötyöturvallisuudesta, datakeskuksista, kyberturvallisuudesta, tekoälystä ja työelämän kehittämisestä. Ohjelma tarjosi osallistujille konkreettisia näkökulmia ja työkaluja omaan työhön ja liiketoimintaan.

"Sähkömessut 2026 osoitti jälleen, että sähköalan tulevaisuus rakentuu osaamisen jakamisesta, luottamuksesta ja yhteistyöstä. Kohtaamiset luovat arvoa, joka kantaa pitkälle messujen jälkeen", Mennala summaa.

Sähkömessut järjestetään seuraavan kerran 2.–4.2.2028 Paviljongissa, Jyväskylässä.