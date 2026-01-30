Kutsumme sinut mediatilaisuuteen tutustumaan Frameless | Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -immersiiviseen taide-elämykseen.
6.2.2026 14:09:07 EET | LOGOMO | Kutsu
Frameless on Lontoossa miljoonia kävijöitä hurmannut näyttely, jossa taiteen suurten mestareiden teokset heräävät henkiin ja ympäröivät kävijän lattiasta kattoon immersiivisinä taidekokemuksina. Näyttely nähdään nyt ensi kertaa Lontoon ulkopuolella, Turun Logomossa kesällä 2026.
Tarkempi tiedot tilaisuuden sisällöstä:
- Logomon tj Mikko Mannonen: Frameless | Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -elämyksen konseptista ja sisällöstä
- Logomon hallituksen pj Riikka Kuusniemi: miksi Frameless tulee juuri Turkuun
- Videotervehdys Lontoosta
- Logomon tuotantojohtaja Jonne Haavisto: miten kokonaisuus toteutetaan Logomossa
Tilaisuuden lopuksi tarjoamme lounaan ja kahvit. Tilaisuuden kokonaiskesto n 1 h.
MEDIATILAISUUS | TURKU
Paikka: LOGOMO, MOVE・5D, Junakatu 9, 20100 Turku
Aika: tiistai 10.2.2026 klo 10:00
LOUNASTARJOILU
MEDIATILAISUUS | HELSINKI
Paikka: Minne Champagne & Wine, Eteläesplanadi 14
Aika: torstai 12.2.2026 klo 11:00
LOUNASTARJOILU
Ilmoittautuminen
Ruokahävikin välttämiseksi pyydämme vahvistamaan osallistuminen tämän linkin kautta: //link.webropol.com/ep/framelesspress
Lisätietoja ja kuvamateriaalia toimitetaan ilmoittautuneille.
Lämpimästi tervetuloa!
Mikko Manninen
Toimitusjohtaja
LOGOMO
Yhteyshenkilöt
Mikko Manninen, toimitusjohtaja LOGOMO | mikko.manninen@logomo.fi
Mari Pirilä, markkinointipäällikkö LOGOMO | 044 750 3818 | mari.pirila@logomo.fi
LOGOMO Logomo on kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii entisessä VR:n konepajassa rautatieaseman ja ydinkeskustan läheisyydessä Turussa. Logomossa järjestetään konsertteja, kokouksia, seminaareja, kongresseja, messuja, näyttelyjä, elokuvaesityksiä sekä erilaisia yksityistilaisuuksia. Logomon toimitiloissa, Byråssa ja Konttorissa, työskentelee päivittäin yli 400 ihmistä 90 yrityksessä.
