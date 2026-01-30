Kutsumme sinut mediatilaisuuteen tutustumaan Frameless | Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -immersiiviseen taide-elämykseen.

Kutsumme sinut mediatilaisuuteen tutustumaan Frameless x Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -immersiiviseen taide-elämykseen. 30.1.2026 10:56:11 EET | Kutsu

Frameless on Lontoossa miljoonia kävijöitä hurmannut näyttely, jossa taiteen suurten mestareiden teokset heräävät henkiin ja ympäröivät kävijän lattiasta kattoon immersiivisinä taidekokemuksina. Näyttely nähdään nyt ensi kertaa Lontoon ulkopuolella, Turun Logomossa kesällä 2026. Lehdistötilaisuudessa kerromme: Frameless x Logomo, Art in motion | Taide, joka elää -näyttelyn konseptista ja sisällöstä miksi Frameless tulee juuri Turkuun miten kokonaisuus toteutetaan Logomossa sekä tarjoamme mahdollisuuden kysymyksiin ja haastatteluihin